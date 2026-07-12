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Avtorji:
A. T. K., STA

Nedelja,
12. 7. 2026,
13.00

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Aljuš Anžič Evropsko prvenstvo U 20 rokomet

Nedelja, 12. 7. 2026, 13.00

1 ura, 14 minut

Evropsko prvenstvo za rokometaše do 20 let

Slovenski rokometni upi napredovali v drugi del EP, Aljuš Anžič blesti

Avtorji:
A. T. K., STA

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Aljuš Anžić | Aljuš Anžič je na uvodnih treh tekmah EP dosegel kar 30 golov. | Foto IHF.com

Aljuš Anžič je na uvodnih treh tekmah EP dosegel kar 30 golov.

Foto: IHF.com

Slovenska moška rokometna reprezentanca do 20 let se je na evropskem prvenstvu v Romuniji uvrstila v drugi del tekmovanja. Izbranci slovenskega selektorja Tomaža Ocvirka so v skupinskem delu premagali Poljake s 40:34 (26:15) in Čehe s 35:31 (16:17), proti Madžarom pa izgubili s 26:28 (13:14).

Slovenski rokometni upi se bodo v drugem delu tekmovanja v ponedeljek pomerili z Romuni, dan kasneje pa še s Švedi. V skupini 3 imata pred drugim delom tekmovanja Švedska in Madžarska po dve točki, Slovenija in Romunija pa sta brez njih.

V četrtfinale se bodo uvrstile prvo- in drugouvrščene reprezentance iz vseh treh skupin ter dve najboljši tretjeuvrščeni izbrani vrsti. Zmagovalci četrtfinalnih obračunov se bodo nato pomerili v polfinalu, reprezentance, ki se ne bodo uvrstile v polfinale, pa bodo do konca prvenstva igrale tekme za končno razvrstitev od petega do osmega mesta.

V slovenski izbrani vrsti je v skupinskem delu blestel Aljuš Anžič. Na uvodnih treh tekmah je dosegel 30 golov, pred njim je z zadetkom več le Švicar Tiago Cuencas.

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