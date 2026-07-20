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Avtor:
P. J.

Ponedeljek,
20. 7. 2026,
13.47

Osveženo pred

58 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Ernest Petrič intervju Tanja Fajon kandidatura Sahel

Ponedeljek, 20. 7. 2026, 13.47

58 minut

Ernest Petrič o Fajonovi: To je na robu zelo resnih zadev

Avtor:
P. J.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Ernest Petrič | Foto Bojan Puhek

Foto: Bojan Puhek

"To je neobičajno, to je nekorektno," je Ernest Petrič odgovoril na vprašanje, ali je običajno, da zunanji minister, ki le še opravlja posle pred prihodom nove vlade, zadnji hip samega sebe predlaga za pomembno funkcijo diplomatskega predstavnika EU.

"Tako se ne dela," je ocenil in opozoril, da sam ni želel odpirati tega vprašanja, ker je nominacija Tanje Fajon za Sahel zdaj že zaključena in ni nujno praskati po ranah. "A ko si na funkciji le še začasno in čakaš, da drugi prevzamejo oblast, tega ne delaš. To in podpis generalne sekretarke ministrstva pod predlogom sta na robu zelo resnih zadev," je ocenil Petrič.

Petrič, ki je bil med drugim veleposlanik v ZDA in je zasedal najvišje položaje v mednarodnih organizacijah, je doma kot univerzitetni profesor poučeval mednarodne odnose, bil pa je tudi predsednik ustavnega sodišča. Ocenil je, da bi morala biti kandidatura usklajena tako znotraj vlade kot tudi s politiki, ki so šele prevzemali oblast.

Celoten intervju z Ernestom Petričem o Tanji Fajon, kadrovanjih oblasti, ustavnem sodišču in medijih, ki je nastal takoj po razpletu kandidature Fajonove, bo objavljen v nedeljo.
 
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