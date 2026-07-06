Slovensko žensko odbojkarsko reprezentanco v tem tednu čakata odločilni tekmi v evropski ligi proti Švedski. Prva finalna tekma se bo v sredo v Örebroju pričela ob 18. uri, povratna pa v soboto v ljubljanski dvorani Vižmarje - Brod ob 20.30.

Izbranke italijanskega strokovnjaka na slovenski klopi Alessandra Oreficeja v evropski ligi še ne poznajo poraza. V rednem delu tekmovanja so po vrsti premagale tekmice iz Črne gore, Gruzije, Islandije, Latvije, Hrvaške in Severne Makedonije, v polfinalnih obračunih pa so bile obakrat boljše tudi od Slovakinj. Na osmih odigranih tekmah niso oddale niti niza, vse tekme so zaključile s 3:0.

Zmagi proti Slovakinjam sta jim prinesli 11,09 točke na jakostni lestvici Mednarodne odbojkarske zveze (FIVB) in so trenutno 16. mesto v skupni razvrstitvi. Na tako visokem mestu slovenske odbojkarice še niso bile in imajo celo možnost, da se uvrstijo v elitno ligo narodov.

Slovenke imajo pred najbližjimi zasledovalkami iz Argentine, ki jih med 22. in 26. julijem v Limi čaka južnoameriški pokal – na tem tekmovanju bodo nastopile še Brazilke, Čilenke, Perujke, Venezuelke, Kolumbijke, Bolivijke in Ekvadorke – osem točk naskoka, v ligi narodov pa nastopa 18 najboljših reprezentanc z lestvice FIVB.

"Pot do končne zmage ne bo enostavna, a verjamem v svoje varovanke"

Pred Oreficejevimi izbrankami sta zahtevni tekmi proti Skandinavkam, ki so – tako kot Slovenke – v dosedanjem delu evropske lige nanizale same zmage. Največ težav so imele v polfinalu proti Madžarkam, na obeh pa so slavile s 3:2 in 3:1. Prva violina Švedinj je 26-letna in 195 centimetrov visoka Isabelle Haak, sicer klubska soigralka slovenske reprezentantke Fatoumatte Sillah pri italijanskem Coneglianu.

Foto: Aleš Fevžer

"V finale evropske lige sta se uvrstili najkakovostnejši reprezentanci v evropski ligi. Pred nami sta dvoboja zelo močnih ekip, a z različnima slogoma igre. Nanizali smo lepo serijo zmag, ki jo želimo nadaljevati tudi v tem tednu. Pot do končne zmage ne bo enostavna, a verjamem v svoje varovanke," je na današnjem medijskem dogodku med drugim dejal 41-letni Italijan na klopi Slovenije.

Po Oreficejevem mnenju sta glavna švedska aduta Haak, ki že vrsto let igra na najvišji ravni in sodi med najboljše igralke na svetu, ter njegov rojak na švedski klopi Lorenzo Micelli.

"Ključna bosta naš servis in pridobivanje točk za menjavo, prav tako pa tudi naša obramba in blok. Organizatorko igre bomo poskušali čim bolj oddaljiti od mreže. Pomembno bo tudi, da zaustavimo njihovo korektorico, na katero bodo zagotovo veliko računali, ter da bomo dobro pripravljeni v obrambi. Mislim, da smo se dobro pripravili na različne možnosti in na tekmo. Pripravljeni smo, da stopimo na igrišče," je dodal Orefice. "Če se bomo držale naših načrtov, potem se lahko nadejamo končne zmage." Foto: Volleyball World

"Če se bomo držale naših načrtov, potem se lahko nadejamo končne zmage"

"Že v začetku sezone smo si postavile najvišje možne cilje. Zdaj sledi glavni del, ki se ga vsi veselimo in ga želimo oddelati v celoti," je dejala kapetanka in srednja blokerka Saša Planinšec ter dodala: "Švedinje imajo že vrsto let pomembno vlogo v evropski ligi. Glede tega imajo gotovo več izkušenj, a menim, da so premagljive. Naš cilj je, da jih čim bolj oddaljimo od mreže ter z dobrim blokom in obrambo omejimo njihove najboljše posameznice. Če se bomo držale naših načrtov, potem se lahko nadejamo končne zmage."

"Do zdaj je bilo vse pravljično glede izidov, a je bilo vmes tudi nekaj trenutkov, ki so nas spustili na realna tla. Predvsem v nizih, ki so se odločali na razliko. Imamo močno ekipo, ki je tudi v težkih trenutkih sposobna igrati na visoki ravni. S to miselnostjo pričakujemo naslednji dve tekmi proti močni ekipi, kjer blesti njihova korektorica Haak," meni slovenska korektorica Eva Zatković.

"V igri je velik vložek, o točkah in uvrstitvah na svetovni lestvici pa bomo razmišljale šele po koncu sezone." Foto: CEV

"Motivacije, osredotočenosti, energije in želje nam ne primanjkuje. Na igrišču bomo dale vse od sebe, da ne bi morebiti kasneje česa obžalovale. V igri je velik vložek, o točkah in uvrstitvah na svetovni lestvici pa bomo razmišljale šele po koncu sezone," je še dodala sprejemalka Lorena Lorber Fijok.