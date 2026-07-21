Danes dopoldne bo deloma jasno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, popoldne pa bo ob morju ob nevihtah lahko zapihal okrepljen zahodni do severozahodni veter, je zapisano na straneh agencije za okolje. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 stopinj Celzija. Popoldne bodo na Primorskem mogoče močnejše nevihte z močnimi sunki vetra, nalivi in točo, opozarjajo meteorologi. V večjem delu Primorske je še vedno razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.

Na Arsu poudarjajo, da bomo v tem tednu imeli prijetne poletne temperature, a nas bodo prešle tudi tri vremenske motnje (v torek, četrtek in nedeljo).

Prehod prve tako pričakujemo že danes v popoldanskem času. "Prek območja Alp bo v višinah proti jugu prodrl hladen in nestabilen zrak, ki bo predvsem nad severnim Sredozemljem povzročil nastanek dokaj močnih neviht. Krajevna neurja sicer že nekaj zaporednih dni pestijo območje Padske nižine, Istre in Kvarnerja in tudi danes bodo tam nevihte predvidoma najmočnejše. Nevihte bodo popoldne od severozahoda zajele tudi večji del Slovenije," so zapisali na agenciji za okolje.

Ponoči se bo razjasnilo, na Primorskem bo pihala povečini šibka burja, je zapisano na straneh Arsa.

Opozorila



Danes popoldne bodo na Primorskem mogoče močnejše nevihte z močnimi sunki vetra, nalivi in točo. V večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja, opozarjajo na Arsu.



Ponekod po kotlinah tudi nekaj megle

Jutri bo pretežno jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj nekaj kratkotrajne megle. Na Primorskem bo zjutraj in dopoldne še pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 8 do 14, na Primorskem okoli 17, najvišje dnevne od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri do 29 stopinj Celzija.

Za jugozahod Slovenije so na Arsu izdali vremensko opozorilo oranžne stopnje, ki se glasi: Danes popoldne bodo na Primorskem mogoče močnejše nevihte z močnimi sunki vetra, nalivi in točo. Ob obali lahko prehodno zapiha močan veter zahodnih smeri. Foto: ARSO Meteo

V četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte.

V petek bo povečini jasno. Jutro bo sveže in ponekod megleno.

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