Že več kot 34 let spreminja zgodbe pacientov, ki so izgubili upanje

Večina ljudi si želi, da bi se za zobne implantate odločila samo enkrat v življenju. Zato to ni odločitev, pri kateri bi gledali le na vrsto implantatov, metodo zdravljenja ali ceno. Veliko pomembnejše je vprašanje, ki si ga številni zastavijo prepozno: kdo bo načrtoval moje zdravljenje in koliko izkušenj ima z zahtevnimi primeri?

Izkušnje so pogosto tiste, ki odločajo, ali bo implantološka terapija dolgoročno uspešna. Še posebej pri pacientih z obsežno brezzobostjo, napredovano parodontozo ali izrazitim pomanjkanjem čeljustne kosti, kjer univerzalnih rešitev ni. Vsak primer zahteva natančno diagnostiko, individualno načrtovanje in zdravnika, ki zna izbrati pravo pot tudi takrat, ko so drugje možnosti že izčrpali.

V sodobni implantologiji so napredni materiali in tehnologije postali standard. Veliko večje razlike med klinikami danes ne ustvarja vrsta implantata, temveč izkušnje zdravnika, ki zdravljenje načrtuje in izvaja. Še posebej pri zahtevnejših primerih, ko pacientu manjka več zob, je čeljustna kost močno zmanjšana ali pa je v preteklosti že slišal, da implantati zanj niso mogoči. Takrat ni pomembno, ali obstaja določena metoda zdravljenja, ampak ali jo zdravnik obvlada in ima z njo dovolj kliničnih izkušenj. Implantološko zdravljenje namreč ni univerzalen postopek. Dva pacienta z navidez podobno težavo lahko potrebujeta popolnoma različno rešitev, zato je ena najpomembnejših nalog implantologa, da izbere terapijo, ki bo za posameznika dolgoročno najbolj varna, stabilna in predvidljiva.

To je filozofija, na kateri že več kot 34 let temelji delo implantološkega centra odličnosti Ortoimplant DENTAL SPA v Zagrebu. Kliniko vodi dr. Zdenko Trampuš, DDS, eden od pionirjev sodobne implantologije v regiji, ki je kot prvi na Hrvaškem in v širši regiji uvedel zigomatične implantate v vsakodnevno klinično prakso. Danes ima tudi najdaljše klinične izkušnje z njihovo vgradnjo v regiji ter deluje kot pooblaščeni inštruktor za to napredno implantološko metodo. Več kot tri desetletja svoje delo gradi na nenehnem uvajanju novih implantoloških metod, digitalnih tehnologij in diagnostičnih postopkov. Rezultat tega pristopa je več kot 14 tisoč zadovoljnih pacientov in dejstvo, da se na Ortoimplant DENTAL SPA pogosto obračajo tudi ljudje, ki so drugje že izgubili upanje, ker so jim zaradi izrazitega pomanjkanja čeljustne kosti povedali, da niso kandidati za implantološko zdravljenje. Pri takšnih primerih je odločilno predvsem to, da klinika ni omejena na eno samo metodo zdravljenja. Poleg konceptov All-on-4 in All-on-X uporabljajo tudi zigomatične, pterigoidne, transnazalne, transsinusne in individualizirane subperiostalne implantate. Širok nabor naprednih implantoloških tehnik omogoča, da lahko za vsakega pacienta poiščejo rešitev, ki je prilagojena njegovi anatomiji, zdravstvenemu stanju in dolgoročnim pričakovanjem, namesto da bi iskali kompromis.

Ob dr. Trampušu v kliniki deluje sin dr. Martin Trampuš, ki z mladostno zagnanostjo v delo prinaša energijo in sodobne digitalne pristope. Foto: Jan Lukanović

Dobra implantološka terapija se začne z natančno diagnostiko

Če je bilo nekoč načrtovanje implantološke terapije v veliki meri odvisno od rentgenskih posnetkov in izkušenj zdravnika, danes pomembno vlogo prevzema tudi napredna diagnostika. Cilj ni le ugotoviti, ali je implantat mogoče vstaviti, temveč natančno razumeti celotno sliko, torej stanje čeljustne kosti, ugriz, razmerja obraza, zdravstveno stanje pacienta, prav tako pa njegova pričakovanja. Prvi specialistično-diagnostični pregled je zato eden najpomembnejših korakov celotnega zdravljenja.

V Ortoimplant DENTAL SPA pregled vključuje funkcijsko-diagnostično analizo z maksilofacialno analizo, ortopan, tridimenzionalno CBCT-slikanje zgornje in spodnje čeljusti, intraoralno fotografiranje in digitalno skeniranje ter specialistično obravnavo. Na podlagi vseh zbranih podatkov strokovna ekipa pripravi individualen terapevtski načrt in pacientu predstavi rešitve, ki so primerne prav zanj.

Posebno prednost predstavlja sodobno digitalno načrtovanje terapije. Pacient lahko že med prvim pregledom vidi, kako bi lahko bil videti njegov prihodnji nasmeh, še preden se zdravljenje sploh začne. Digitalna vizualizacija ne prikaže le novih zob, temveč tudi njihov vpliv na ugriz, obrazne proporce in celoten videz.

Ker je vsak korak zdravljenja digitalno načrtovan vnaprej, lahko zdravniki poseg izvedejo z bistveno večjo natančnostjo in predvidljivostjo. To pomeni večjo varnost za pacienta, boljši nadzor nad potekom zdravljenja in dolgoročno stabilnejše rezultate.

Ena kapljica krvi lahko pove več, kot si večina predstavlja

Kljub najsodobnejši diagnostiki pa stanje čeljustne kosti ni edini dejavnik, ki vpliva na uspešnost implantološke terapije. Pomembno vlogo ima tudi pripravljenost organizma na celjenje in uspešno oseointegracijo – proces, pri katerem se implantat trdno zaraste s kostjo. Zato so v Ortoimplant DENTAL SPA med prvimi na Hrvaškem v vsakodnevno implantološko prakso uvedli tudi diagnostiko kostnega metabolizma, inovativno diagnostično metodo, ki omogoča oceno pogojev za uspešno oseointegracijo že pred začetkom zdravljenja.

Z analizo več kot 50 bioloških parametrov lahko strokovna ekipa prepozna morebitna tveganja, kot so pomanjkanje vitamina D, presnovna neravnovesja ali drugi dejavniki, ki bi lahko vplivali na vraščanje implantatov. Če je potrebno, organizem najprej ustrezno pripravijo in šele nato načrtujejo poseg.

Še vedno vas je strah zobozdravnika?

Pri izgubi zob največkrat ne odlašamo zato, ker težava ne bi bila dovolj velika, ampak zato, ker se bojimo zdravljenja. Nekateri imajo za seboj neprijetne izkušnje iz preteklosti, druge skrbi bolečina, tretji si preprosto ne predstavljajo zahtevnejšega implantološkega posega. V letih odlašanja pa se stanje pogosto le še poslabša. Čeljustna kost se postopoma zmanjšuje, možnosti zdravljenja postanejo zahtevnejše, hkrati pa se zmanjšuje tudi kakovost življenja.

V Ortoimplant DENTAL SPA poudarjajo, da uspešna implantološka terapija ni odvisna le od kirurške izvedbe, temveč tudi od tega, kako pacient doživi celoten proces. Prav iz tega razmišljanja je nastal protokol DENTAL SPA, ki predstavlja celovit koncept skrbi za pacienta pred posegom, med njim in po njem. Njegov namen je zmanjšati stres, povečati občutek varnosti ter telesu zagotoviti čim boljše pogoje za zdravljenje in okrevanje. Gre za pristop, ki sodobno implantologijo povezuje s podpornimi terapijami in pacientu omogoča povsem drugačno izkušnjo, kot jo večina povezuje z obiskom zobozdravnika.

Protokol DENTAL SPA združuje napredno implantologijo, analgosedacijo ter podporne terapije za čim prijetnejšo izkušnjo in okrevanje pacienta. Foto: Jan Lukanović

Pomemben del tega koncepta je tudi možnost analgosedacije, ki je pacientom glede na zdravstvene indikacije na voljo med posegom. Gre za stanje nadzorovane zmanjšane zavesti pod stalnim nadzorom anesteziologa, zaradi katerega pacient prestane poseg brez bolečine, strahu in stresa. Protokol DENTAL SPA vključuje tudi podporne terapije, kot so limfna drenaža, ozonoterapija, magnetoterapija, intravenska vitaminsko-mineralna podpora in hiperbarična kisikova terapija. Namen teh postopkov je podpreti naravne procese celjenja ter pacientu omogočiti čim prijetnejše okrevanje po implantološki terapiji.

Posebnost klinike je tudi Zuu Bar, prostor, kjer pacienti pred posegom ali po njem počakajo v mirnem in sproščenem okolju. Brez značilnih zvokov in vonjev zobozdravstvenih ordinacij ter brez občutka napetosti, ki ga marsikdo povezuje z obiskom zobozdravnika.

Na koncu niso najpomembnejši implantati, ampak življenje po zdravljenju

Ko pacienti govorijo o razlogih, zaradi katerih so se odločili za implantološko zdravljenje, redko omenjajo posamezne metode ali vrste implantatov. Veliko pogosteje povedo, da si želijo brez skrbi ugrizniti v jabolko, uživati pri kosilu z družino, se sproščeno nasmehniti ali govoriti brez občutka negotovosti.

V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA poudarjajo, da njihov cilj ni zgolj nadomestiti manjkajoče zobe. Vsaka terapija je načrtovana z mislijo na človeka, njegove navade, pričakovanja in kakovost življenja po končanem zdravljenju. Ker ima vsak pacient drugačno zdravstveno stanje, drugačno količino čeljustne kosti in svojo življenjsko zgodbo, univerzalna rešitev preprosto ne obstaja. K dr. Trampušu se obračajo tudi pacienti iz Slovenije, pogosto po tem, ko so drugje že izgubili upanje.

Še več zgodb in izkušenj pacientov, ki so se odločili za ALL-ON-4 v kliniki Ortoimplant DENTAL SPA, lahko preverite na njihovem profilu na Facebooku in Instagramu.

Če razmišljate o implantološkem zdravljenju, je prvi korak specialistično-diagnostični pregled. Na njem boste dobili natančno oceno svojega stanja, izvedeli, katere možnosti sodobna implantologija ponuja v vašem primeru, in prejeli individualno zasnovan načrt zdravljenja. Termin za specialistično-diagnostični pregled lahko rezervirate na telefonski številki +385 1 3703 498 ali prek kontaktnega obrazca na spletni strani Ortoimplant DENTAL SPA. Prijavite se na prvi brezplačni pregled.