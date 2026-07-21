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Avtor:
Pe. M.

Torek,
21. 7. 2026,
11.08

Osveženo pred

14 minut

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odbojkarska liga narodov odbojka slovenska odbojkarska reprezentanca

Torek, 21. 7. 2026, 11.08

14 minut

Liga narodov

Slovenci bodo na Kitajskem v akciji kot prvi, Mujanović pri vrhu lestvic najboljših posamzenikov

Avtor:
Pe. M.

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Slovenija Iran Odbojka Moška Slovenska Reprezentanca | Slovenci bodo na zaključnem turnirju na Kitajskem v akciji že na prvi tekmi turnirja, v sredo, 29. julija, ob 9. uri po slovenskem času. | Foto VolleyballWorld

Slovenci bodo na zaključnem turnirju na Kitajskem v akciji že na prvi tekmi turnirja, v sredo, 29. julija, ob 9. uri po slovenskem času.

Foto: VolleyballWorld

Slovenska odbojkarska reprezentanca, ki je redni del lige narodov končala na tretjem mestu, se bo na zaključnem turnirju osmerice v kitajskem Ningboju v četrtfinalu merila s Turki. Dvoboj bo na sporedu kot prvi, v sredo, 29. julija, ob 9. uri po slovenskem času. Slovenski odbojkarji so visoko na lestvicah najboljših posameznikov rednega dela tekmovanja.

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Slovenska odbojkarska reprezentanca se je še petič uvrstila na zaključni turnir lige narodov. Ta bo med 29. julijem in 2. avgustom potekal na Kitajskem, v Ningboju. Slovenci, ki so trikrat zaigrali v polfinalu, bodo lovili prvo odličje v tem tekmovanju.

V četrtfinalu jih čaka šesta reprezentanca rednega dela, Turčija, ki so jo pred dnevi v Beogradu premagali s 3:1. Prav slovensko-turški obračun bo odprl zaključni turnir osmerice. Ekipi si bosta nasproti stali v sredo, 29. julija, ob 9. uri po slovenskem času. Isti dan se bodo neporaženi Japonci pomerili z gostitelji Kitajci.

V četrtek bosta na sporedu drugi četrtfinalni tekmi, med Italijo in ZDA (9.00) ter branilko lovorike Poljsko in Ukrajino (13.30).

Če se bodo Slovenci prebili v polfinale, bodo imeli dva prosta dneva, nato pa jim bodo v soboto, 1. avgusta, nasproti stali zmagovalci para PoljskaUkrajina. Tekmi za odličja bosta v nedeljo.

Mujanović tretji po točkah

Slovenske odbojkarje kljub dejstvu, da je Fabio Soli večkrat temeljito premešal svojo zasedbo, najdemo visoko na lestvicah najboljših posameznikov.

Nik Mujanović je visoko na lestvicah najboljših posameznikov. | Foto: VolleyballWorld Nik Mujanović je visoko na lestvicah najboljših posameznikov. Foto: VolleyballWorld

Največ točk v ligi narodov, kar 278, je na treh turnirjih zbral Bolgar Aleksandar Nikolov, od tega jih je 247 dosegel z napadom, 20 s servisom in 11 z blokom. Sledi mu Belgijec Ferre Reggers z 268 točkami, na tretjem mestu pa je slovenski korektor Nik Mujanović, ki je v statistiko vpisal 227 točk, od tega 196 z napadom, 16 s servisom in 15 z blokom.

Rok Možič | Foto: VolleyballWorld Rok Možič Foto: VolleyballWorld Med prvo deseterico je tudi sprejemalec Rok Možič s 166 točkami, od tega jih je 131 dosegel z napadom, 26 z blokom, devet pa s servisom. V razvrstitvi najboljših napadalcev je na prvih mestih vrstni red enak. Mujanović zaseda tretje mesto, za Nikolovom in Reggersom, Možiča najdemo na 12. mestu.

Na lestvici najboljših blokerjev je prvo mesto pripadlo Kanadčanu Jacksonu Howu, ki je v statistiko vpisal 45 blokov, drugi je Turek Bulbul Bedirhan z 38 bloki, tretje mesto pa si z 28 podeljenimi bloki delita Ukrajinec Juri Semeniuk in Poljak Bratlomiej Lemanski. Možič s 26 bloki zaseda peto, Jan Kozamernik s 24 bloki pa šesto mesto.

Planinšič tretji najboljši podajalec

Vrh v razvrstitvi najboljših serverjev pripada Ukrajincu Dmitru Jančuku in Japoncu Ranu Takahašiju, ki sta dosegla vsak po 21 asov. Sledi jima Bolgar Nikolov z 20 asi, Mujanovića pa s 16 asi najdemo na petem mestu. Slovenski podajalec Uroš Planinšič je na lestvici najboljših podajalcev zasedel tretje mesto (357 uspešnih podaj). | Foto: Volleyball World Slovenski podajalec Uroš Planinšič je na lestvici najboljših podajalcev zasedel tretje mesto (357 uspešnih podaj). Foto: Volleyball World

Odlične predstave kaže podajalec Uroš Planinšič, ki je z desetimi asi za las zgrešil deseterico. Je pa Planinšič na lestvici najboljših podajalcev zasedel tretje mesto (357 uspešnih podaj). Pred njim sta le Francoz Antoine Brizard, ki je svojim soigralcem podelil 396 natančnih podaj, in Brazilec Fernando Cachopa z 267 uspešnimi podajami, so še zapisali pri Odbojkarski zvezi Slovenije.

Spored zaključnega turnirja lige narodov (Ningbo):

Četrtfinale

Sreda, 29. julij
9.00 Slovenija – Turčija
13.30 Japonska – Kitajska

Četrtek, 30. julij
9.00 Italija – ZDA
13.30 Poljska – Ukrajina

Polfinala

Sobota, 1. avgust
zmagovalec Slovenija/Turčija – zmagovalec Poljska/Ukrajina
zmagovalec Japonska/Kitajska – zmagovalec  Italija/ZDA

Finale in tekma za tretje mesto

Nedelja, 2. avgust
9.00 tekma za bron
13.30 finale

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