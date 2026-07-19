Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je z odliko končala redni del lige narodov. Za konec je za deseto zmago na 12 tekmah premagala še gostiteljico Srbijo, tokrat s 3:0 (19, 21, 22), tako da bo redni del končala na drugem ali tretjem mestu. Slovenci so v Beogradu nanizali štiri zmage, pred njimi so le neporaženi Japonci, prehitijo pa jih lahko le še Poljaki, če bodo v Chicagu premagali Američane. Zaključni turnir osmerice bo konec meseca na Kitajskem. Nik Mujanović je k zmagi prispeval 17 točk, Rok Možič jih je dodal 14, Tine Urnaut pa 10.

Srbija : Slovenija 0:3 (-19, -21, -22) * Arena Beograd, sodnika: Mokry (Slovaška), Boulanger (Belgija).

* Srbija: Negić, Marinović 7 (2 bloka), Ristić, Jovović, Kujundžić, Batak, Perić 11 (2 bloka), N. Mašulović 2, Stefanović 4 (1 blok), Brborić, V. Mašulović 15 (2 bloka), Kulpinac, Kokeza, Nedeljković 5 (1 as, 1 blok).

* Slovenija: Pajenk 5 (1 blok), Planinšič 2 (2 bloka), Kozamernik 6 (3 bloke), Marovt, Bračko, Štalekar, Okroglič, Urnaut 10 (1 as), Možič 14, Mujanović 17 (2 asa, 2 bloka), Ja. Kržič, Jo. Kržič, Najdič, Šen.

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je redni del lige narodov končala z desetimi zmagami in le dvema porazoma. Na zadnji tekmi turnirja v Beogradu je s 3:0 premagala gostiteljico Srbijo, tako da iz srbske prestolnice odhaja s štirimi zmagami.

S tem si je zagotovila najmanj tretje mesto po rednem delu, lahko pa je še druga. O tem bo odločala zadnja tekma turnirja v Chicagu med Poljsko in ZDA, od tega bo tudi odvisno, s kom se bo merila v četrtfinalu zaključnega turnirja najboljših reprezentanc na Kitajskem. Če bodo zmagali Američani, bodo Slovenci drugi, v primeru poljske zmage pa tretji.

Foto: Volleyball World

Slovenci so bili proti Srbom, ki niso imeli več priložnosti za uvrstitev na zaključni turnir, v vlogi favorita, ki jo je brez večjih težav upravičila. Od tradicionalnih tekmecev, ki jih vodi nekdanji slovenski selektor Romun Gheorge Cretu, je bila prepričljivo boljša v vseh elementih. Že od začetka se je videlo velik motiv, ko je selektor Fabio Soli v igro poslal vse najboljše igralce, manjkala sta samo Tonček Štern in Jani Kovačič, ki v Beograd zaradi poškodbe nista igrala.

Dvoma o tem, kdo bo zmagovalec, ni bilo niti v enem trenutku. V prvih dveh nizih so bili Srbi enakovredni le v prvi polovici, nato pa so si Slovenci predvsem po zaslugi razpoloženih Roka Možiča in Tineta Urnauta priigrali prednost, ki je niso več izpustili iz rok. V prvem nizu so prvič izdatneje povedli pri izidu 19:16, Možič je nato prispeval točko za 21:17, z blokom Jana Kozamernika je razlika narasla na pet točk.

V drugem nizu je bilo na semaforju še 18:18, nato se je z dvema točkama iz težkega položaja izkazal Možič, odločilno točko pa je bržkone z blokom spet prispeval Kozamernik, niz pa je zaključil Urnaut.

Slovenci so v Srbiji premagali Nemce, Irance, Turke in Srbe. Foto: Volleyball World

V tretjem nizu je slovenska vrsta pobegnila že prej, tekmecem sicer dovolila, da so se približali na 19:21 in celo 22:23, toda zadnji točki sta spet pripadli boljši ekipi. V njej je bil s 17 točkami najučinkovitejši korektor Nik Mujanović, Možič jih je prispeval 14.

"Zagotovo je uspeh to, da s turnirja v Beogradu odhajamo s štirimi zmagami. Večino tekem smo se dobro držali načrta, ohranili fokus in raven igre. Zagotovo je bilo na trenutke težko, predvsem proti Turčiji in Nemčiji. Normalno je, da pride do padcev, a smo se iz njih izvlekli. Danes je bilo nekoliko lažje, kot smo pričakovali. Seveda se moramo še izboljšati, vendar je bilo lažje. Rekel bi, da smo ta turnir dobro oddelali," je po koncu rednega dela za Odbojkarsko zvezo Slovenije dejal Mujanović.

Brez zaključnega turnirja so ostale nekatere velike reprezentance, kot sta Brazilija in Francija.