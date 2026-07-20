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Avtor:
Pe. M.

Ponedeljek,
20. 7. 2026,
10.20

Osveženo pred

24 minut

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slovenska odbojkarska reprezentanca odbojkarska liga narodov odbojka

Ponedeljek, 20. 7. 2026, 10.20

24 minut

Po koncu rednega dela lige narodov

Ponosni Fabio Soli: Uspelo nam je doseči nekaj neverjetnega

Avtor:
Pe. M.

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Fabio Soli | Fabio Soli je ponosen na to, kako je njegova ekipa opravila z rednim delom lige narodov. | Foto Guliverimage

Fabio Soli je ponosen na to, kako je njegova ekipa opravila z rednim delom lige narodov.

Foto: Guliverimage

"Bilo je veliko težkih trenutkov, nato pa smo uspeli dvigniti raven svoje igre in doseči nekaj neverjetnega. Zmagali smo na desetih od 12 tekem. Zdaj si moramo odpočiti, izboljšati nekaj malenkosti in se pripraviti na finalni turnir," je po koncu rednega dela lige narodov, ki so ga Slovenci končali na tretjem mestu, dejal selektor Fabio Soli. Zaključni turnir osmerice in lov na lovoriko se bo na Kitajskem začel že prihodnji teden, Slovence v četrtfinalu čakajo Turki.

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Slovenski odbojkarji so zadnji turnir rednega dela lige narodov opravili z rezultatsko odliko. Na štirih tekmah so vknjižili štiri zmage. Premagali so Nemce, Irance, Turke in v nedeljo za konec s 3:0 odpravili še gostitelje Srbe. Deset zmag na 12 tekmah jih uvršča na tretje mesto lestvice tekmovanja, v katerem bodo še petič igrali na zaključnem turnirju in lovili prvo odličje v ligi narodov.

"Tekme nismo začeli z najboljšo energijo in fokusom, vendar smo se uspeli dvigniti. Nekaj dobrega smo spremenili v nekaj izjemnega, saj nam je uspelo zabeležiti še četrto zmago, kar ni mačji kašelj. V zadnjem nizu smo bili v težkem položaju, ko nam ni uspelo takoj osvojiti naslednje točke, in takrat smo trpeli. Zelo sem vesel zmage," je po nedeljski zmagi nad Srbijo v mikrofon Odbojkarske zveze Slovenije dejal selektor Fabio Soli, ki zaradi poškodb ni mogel računati na standardna člana Janija Kovačiča in Tončka Šterna.

Slovenci so vpisali deset zmag na 12 tekmah. | Foto: Volleyball World Slovenci so vpisali deset zmag na 12 tekmah. Foto: Volleyball World

Italijan na slovenski klopi je po rednem delu čestital svojim varovancem: "Velik bravo igralcem za prikazano predstavo, ne samo tokrat, ampak na vseh treh turnirjih. Spomnim se začetka, ko na prvem turnirju nismo začeli najbolje. Bilo je veliko težkih trenutkov, nato pa smo uspeli dvigniti raven svoje igre in doseči nekaj neverjetnega. Zmagali smo na desetih od 12 tekem. Zdaj si moramo odpočiti, izboljšati nekaj malenkosti in se pripraviti na finalni turnir."

Na Kitajskem v polfinale vodi zmaga proti Turkom

Finalni turnir ga z ekipo v kitajskem Ningboju čaka že prihodnji teden. Na tem bodo ob gostiteljih, ki so imeli mesto že zagotovljeno, sodelovali še Japonci, ki so se kot prva reprezentanca na turnir uvrstili brez poraza, Poljaki, Slovenci, Američani, Italijani, Turki in Ukrajinci. Zadnji dve zasedbi sta se sploh prvič uvrstili na zaključni turnir, brez katerega so na primer ostale aktualna olimpijska prvakinja Francija, svetovna podprvakinja Bolgarija, pa tudi Brazilija.

Slovenci bodo v četrtfinalu igrali proti šestouvrščenim iz rednega dela Turkom. Reprezentanci sta si nasproti stali pred dnevi v Beogradu, ko so slovenski odbojkarji zmagali s 3:1.

Preostali pari četrtfinala so JaponskaKitajska, PoljskaUkrajina in ItalijaZDA. Če bodo Slovenci napredovali v polfinale, se bodo merili z zmagovalcem para Poljska–Ukrajina. 

"Ključni bodo osredotočenost na pripravo, naša energija in pristop"

"Ključni bodo osredotočenost na pripravo, naša energija in pristop na tekmah. Zmage ali porazi pa bodo odraz našega dosedanjega truda." | Foto: Volleyball World "Ključni bodo osredotočenost na pripravo, naša energija in pristop na tekmah. Zmage ali porazi pa bodo odraz našega dosedanjega truda." Foto: Volleyball World "V petih ali šestih dneh, kolikor jih imamo pred finalnim turnirjem, seveda ne moremo veliko stvari izboljšati, pomembno pa bo, da ohranimo fokus. Danes izvemo, kdo bo naš prvi nasprotnik. Ključni bodo osredotočenost na pripravo, naša energija in pristop na tekmah. Zmage ali porazi pa bodo odraz našega dosedanjega truda," je po nedeljski zmagi, še preden je postal znan slovenski četrtfinalni tekmec, dejal Nik Mujanović, izkušeni Alen Pajenk, ki se je vrnil po poškodbi, pa dodal: "Za nami je odličen teden. Štiri tekme, štiri zmage, kar ni lahko. Vemo, da nasprotniki niso bili lahki, vsako tekmo pa je bilo treba odigrati na polno. Vesel sem, da sem se po poškodbi vrnil na igrišče še pred najboljšim in najtežjim delom turnirja. Se že veselim naslednjih tekem."

Prva četrtfinalna obračuna bosta na Kitajskem 29. julija, druga dan zatem, polfinale bo na sporedu 1. avgusta, finale pa 2. avgusta.

Slovenske uvrstitve v ligi narodov:

Leto 2025: 4. mesto
Leto 2024: 4. mesto
Leto 2023: 7. mesto
Leto 2022: 10. mesto
Leto 2021: 4. mesto

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