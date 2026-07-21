"Iskreno, ne vem še nič … ne vem, kaj se bo zgodilo," je ob začetku priprav reprezentance do 20 let glede iskanja novega delodajalca razlagal 20-letni Vit Hrabar, potem ko se je po koncu prejšnje sezone poslovil od Baskonie. V pretekli sezoni je prešel pod okrilje Miška Ražnatovića, zato so se hitro pojavile tudi glasne govorice, da se bo tako kot številni njegovi vrstniki v prihodnji sezoni preselil v NCAA. A Hrabar se je na koncu odločil za drugo pot, saj bo svojo kariero nadaljeval v vrstah Ilirije, ki bo po odhodu trenerja Stipeta Modrića svojo zgodbo v ligi ABA in slovenskem državnem prvenstvu nadaljevala pod vodstvom Gašperja Okorna.

Hrabar je že pri 16 letih po izvrstnih predstavah v dresu izbrane vrste do 16 let dobil ponudbi za dokazovanje najprej pri Real Madridu in tudi Baskonii, ki mu je zatem tudi ponudila pogodbo. Od takrat je bil član španske ekipe, leta 2024 je debitiral v Evroligi, letos marca pa je z zabijanjem proti Dubaju dosegel tudi svoji prvi točki v najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju. V želji po večji minutaži in dokazovanju pa se zdaj podaja v Ljubljano.

Primorec je na preteklem evropskem prvenstvu do 20 let v pravem trenutku ujel pravi ritem. Do finala mu predvsem ni stekel met za tri, dosegel je le enega izmed 22 poskusov za tri. V finalu se je roka umirila, s štirimi trojkami (4/7) in 18 točkami pa je bil prvi slovenski strelec obračuna s Srbijo. Na sedmih tekmah prvenstva je v Stožicah v povprečju dosegal 8,9 točke in 3,3 skoka na srečanje.

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