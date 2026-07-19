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Avtor:
Š. L.

Nedelja,
19. 7. 2026,
21.02

Osveženo pred

6 minut

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slovenska košarkarska reprezentanca do 20 let EuroBasket 2026 Srbska košarkarska reprezentanca Danijel Radosavljević

Nedelja, 19. 7. 2026, 21.02

6 minut

EP v košarki do 20 let, finale

Izjemni Slovenci v Stožicah povozili Srbe in osvojili naslov evropskih prvakov!

Avtor:
Š. L.

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slovenska košarkarska reprezentanca do 20 let, finale, Slovenija : Srbija, Leon Zdravković | Slovenci so bili v finalu za dva koraka boljši od Srbije. | Foto Aleš Fevžer

Slovenci so bili v finalu za dva koraka boljši od Srbije.

Foto: Aleš Fevžer

Slovenska košarkarska reprezentanca do 20 let je v velikem slogu osvojila naslov evropskih prvakov! Zasedba Danijela Radosavljevića je v finalu v polnih Stožicah s 84:65 ugnala Srbijo, kljub temu, da je zaradi poškodbe manjkal kapetan Urban Kroflič, ki se je poškodoval v sobotnem polfinalu, v kadru pa ni bilo niti Lovra Faganela, ki je zbolel. Za Slovenijo je to četrto zlato odličje v tej kategoriji, hkrati pa za generacijo 2006 in mlajše tretje odličje na velikih tekmovanjih, prvo zlato. Bronasto odličje so osvojili Španci, ki so v boju za tretje mesto s 65:54 ugnali Francoze.

Nedelja, 19. julij:

Slovenija se veseli svojega četrtega naslova na EuroBasketih do 20 let po 2000, 2004 in 2021 oziroma sedmega odličja med mlajšimi člani oziroma košarkarji do 20 let. Hkrati je to 17. medalja na velikih tekmovanjih v mlajših moških in ženskih kategorijah. Generacija slovenskih igralcev letnik 2006 in mlajši je po dveh bronastih medaljah na evropskem prvenstvu 2024 na Finskem in svetovnem prvenstvu 2025 v Švici prvič igrala za zlato odličje in pokazala izjemno predstavo ter še sedmič na prvenstvu zmagala, kljub temu, da je igrala brez kapetana in najboljšega posameznika Urbana Krofliča, ki si je v polfinalu proti Franciji poškodoval stegensko mišico, zaradi bolezni pa je manjkal tudi Lovro Faganel.

slovenska košarkarska reprezentanca do 20 let, Stožice | Foto: Luka Kotnik Foto: Luka Kotnik

Brez Krofliča je Slovenija sicer v soboto premagala tudi Francijo z dvema prostima metoma Filipa Petkovskega sekundo pred koncem, ravno Petkovskemu pa je na zadnji tekmi prvenstva pripadla čast kapetanske vloge. Ob odsotnosti Krofliča je selektor Radosavljević v izjemnem vzdušju v dodobra polnih Stožicah uvodoma v ogenj poslal Marka Padjena, Lovra Bolharja, Sameda Grošića, Vita Hrabarja in Aljaža Meniča, ki je tudi dosegel prvi dve slovenski točki v finalu. 

Izjemno izenačeno prvo četrtino so s 15:13 dobili Slovenci. | Foto: FIBA Izjemno izenačeno prvo četrtino so s 15:13 dobili Slovenci. Foto: FIBA

V Ljubljani se je bil boj za vsako žogo vse od prve sekunde, kako izenačen boj se je odvijal skozi celotno prvo četrtino pa priča podatek, da nobena ekipa ni vodila več kot za dve točki. Prav s takšno razliko so Slovenci vodili tudi po prvi četrtini, ki so jo dobili s 15:13, Menič je dosegel šest točk.

Slovenci na glavni odmor s prednostjo

Slovenci so na začetku druge četrtine dodali na plin, že takoj na uvodu je svojo drugo trojko na tekmi dosegel Hrabar, ki je do tekme na prvenstvu zadel le eno iz 22 poskusov. Potem ko je minuto zatem unovčil še dva prosta meta je Slovenija povedla s 23:15. Tudi zatem so bili Slovenci tisti, ki so narekovali ritem, po košu in še zadetem prostem metu Padjena je Slovenija ob vzklikih "Kdor ne skače ni Slovenec" povedla z 38:31, po dveh dobrih obrambah pa je še zabil za 40:31.

Slovenija je ob polčasu vodila s 40:32. | Foto: Aleš Fevžer Slovenija je ob polčasu vodila s 40:32. Foto: Aleš Fevžer

Slovenija je prvi polčas dobila s 40:32, Hrabar je v prvih 20 minutah dosegel 12 točk, dve manj pa Menič. Srbi so sicer v prvem polčasu prepričljivo dobili skok (26:17), so pa imeli Slovenci več asistenc (13:9), in izgubili polovico manj žog (4:8). Pri Srbiji je Aleksa Stanojević v prvem polčasu prispeval osem točk.

Padjen s trojko za prvo dvomestno razliko

Slovenija je po dobri minuti in pol igre v tretji četrtini po trojki Padjena prvič na srečanju povedla z dvomestno razliko (43:32), Srbi pa so prvo točko v tretjem delu obračuna dosegli šele po treh minutah igre, ko je Miloš Šojić zadel en prosti met za 33:45. Razigrani Hrabar je s svojo četrto trojko na tekmi(4/6 za 3) tri minute pred koncem tretje četrtine zadel za 54:41, a takoj zatem prejel četrto osebno napako, selektor Radosavljević pa je bil tako prisiljen v menjavo.

Razigrani Hrabar je v tretji četrtini prejel tretjo osebno napako. | Foto: Luka Kotnik Razigrani Hrabar je v tretji četrtini prejel tretjo osebno napako. Foto: Luka Kotnik

Kljub temu so bojeviti Slovenci še naprej držali visok ritem, tik pred koncem tretje četrtine je za tri zadel Petkovski, ob zvoku sirene pa je trojko dodal še Bolhar, Slovenija pa je v zadnjo četrtino odnesla prednost s 63:46, kar je bila najvišja prednost na tekmi do takrat.

Leon Zdravković je dobrih sedem minut in pol pred koncem unovčil met za tri za vodstvo z 68:52, a so nato Srbi odgovorili z delnim izidom 5:0, nakar je selektor Slovenije Radosavljević šest minut pred koncem posegel po minuti odmora, ki je ekspresno obrodila sadove, saj je takoj zatem trojko potopil še Grošić. Zatem vprašanj ni bilo več, Slovenci so na krilih izjemnega vzdušja v Stožicah tekmo brez pretresov pripeljali v svojo korist. Že minuto in pol pred koncem je v Stožicah odmevalo "Mi smo prvaki!" in slavje se je lahko začelo. Med strelce so se v finalu vpisali prav vsi Slovenci.

Mark Padjen
Sportal Eksplozija čustev enega od glavnih slovenskih junakov
Slovenska reprezentanca do 20 let: Lovro Bolhar, Mark Ciperle, Lovro Faganel, Samed Grošić, Vit Hrabar, Urban Kroflič, Lovro Lapajne, Aljaž Menič, Mark Padjen, Filip Petkovski, Bine Plut, Leon Zdravković. Selektor: Danijel Radosavljević.

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