Slovenski košarkarji do 18 let so v nedeljo dodali novo poglavje velikanskemu uspehu mlajših košarkarskih selekcij v tem poletju. Zasedba Domna Zevnika je v finalu evropskega prvenstva z 88:71 nadigrala Italijo in se tako pridružila izbrani vrsti do 20 let pri nazivu evropskih prvakov. "Povezanost je bila tista, ki je bila na koncu ključna," je ob vrnitvi domov poudaril Zevnik, ki je spregovoril o preteklih tednih, zlatem odličju, Krki pa tudi Stefanu Joksimoviću.

V vročem ponedeljkovem popoldnevu so slovenski junaki z avtobusom pripotovali iz približno pet ur oddaljenega Trenta v Ljubljano, kjer jih je pred Košarkarsko zvezo Slovenije pričakalo vodstvo krovne zveze in tudi številni predstavniki sedme sile. Evropski prvaki, ki so se tako kot dve leti starejši kolegi povzpeli na najvišjo stopničko, so z zlatimi medaljami okoli vratu sklenili izjemno reprezentančno poletje.

Dirigentsko palico igri Slovenije je v Italiji vihtel novi trener Krke, Domen Zevnik, ki je našel pravi recept za to, da se je slovenska reprezentanca dvigovala iz tekme v tekmo. Slovenci so v skupinskem delu premagala Litvo (83:76), izgubila proti Nemčiji, kar je bil tudi edini poraz na turnirju (88:98), nato pa ugnala še Bolgarijo (88:66). Zatem so Slovenci nanizali zmage nad Latvijo (86:76), Izraelom (95:87), v polfinalu je padla Španija (90:71), v nedeljo pa suvereno še gostitelji prvenstva, ki niso bili kos slovenskim fantom (88:71).

Slovenci so v ponedeljek popoldne z zlatimi odličji okoli vratu pripotovali v domovino. Foto: Aleš Fevžer

"Povezanost je bila tista, ki je bila na koncu ključna. To je mogoče nekaj, kar so se fantje prej zavedali, da jim povzroča težave. Imamo ogromno košarkarjev, ki igrajo na isti poziciji, tako da so se morali prilagoditi in vsak žrtvovati en del svoje igre oziroma tistega, kar so morda navajeni delati tudi v klubu. Če bi rekel, da smo na začetku vedeli, da se bo poklopilo, bi lagal. Rastli smo iz tekme v tekmo in to oblikovali v eno lepo zgodbo, ki se je na koncu zgodila v teh zadnjih treh obračunih, ko smo enostavno imeli nadzor nad dogajanjem. Mislim, da s komerkoli bi igrali, bi imel z nami težave, ker so se vloge enostavno poklopile, fantje pa vedo, kaj delajo," je pojasnil Zevnik.

"Glavni preboj je bila četrta tekma oziroma tekma osmine finala z Latvijo, tega obračuna so se fantje zelo bali zaradi neuspeha izpred dveh let. Tudi, ko smo s fanti govorili, so imeli veliko tremo ravno pred tem. Smo pa ves čas s strokovnim štabom izpostavljali, 'fantje, če do 3. avgusta ne bo šlo, pridite do mene, pa mi lahko rečete, da nimam pojma, a počakajmo do takrat, dajte nam priložnost.' In to se je zgodilo, podredili so se ekipi in to je odlika vrhunskih športnikov, še bolj pa ljudi."

Slovenija si je že z uvrstitvijo v polfinale priborila tudi vozovnico svetovnega prvenstva do 19 let, ki bo med 26. junijem in 4. julijem prihodnje leto potekalo v čeških Pardubicah.

Joksimović MVP

Čeprav v slovenskem taboru niso želeli izpostavljati posameznikov, pa je slovenski voz skozi prvenstvo pričakovano vlekel Stefan Joksimović, ki je osvojil tudi naziv MVP prvenstva, hkrati pa še enkrat več dokazal, da je pred njim več kot samo svetla prihodnost in da z razlogom že dela velike korake tudi v članski košarki. Tega je pred krovno zvezo pozdravil tudi oče in nekdanji košarkar Nebojša, če Stefan pred mikrofone zaradi pravil v klubu do 18. leta ne bo stopil, pa je toliko bolj zgovoren na parketu.

Stefan in Nebojša Joksimović. Foto: Aleš Fevžer

"Ne samo za Stefana, za vse fante je prihodnost svetla. Bi pa Stefana morda izpostavil, da to kar vidimo na terenu, je res ekstra, bi pa ga rad pohvalil tudi izven terena oziroma na treningih, v pripravah na tekmo, v njegovem fokusu na te stvari. To je res ogromen doprinos, povsem je miren, tako kot mora biti igralec njegovega kova. Res je nesebičen, najde način, da pomaga na vseh področjih, tudi proti Bolgariji je igral le 13 minut, ker ni bil pravi, pa sem mu rekel, 'ne boš igral' in ni bilo nobenih težav," je povedal o MVP-ju prvenstva.

Rastli iz tekme v tekmo

Za Slovenijo je bila to hkrati že 18. medalja na vseh tekmovanjih mlajših selekcij v moški in ženski konkurenci, prvič pa se je reprezentanca do 18 let povzpela na evropski prestol, ob tem pa ima ta selekcija skupno pet odličij. Slovenija pa je tudi postala šele četrta država, ki ima v enem poletju evropske prvake v selekcijah do 18 in 20 let. Kaj zmanjka pri prehodu med člane? "Mislim, da nič," odgovarja Zevnik. "Generacije, ki prihajajo, so mlade, te generacije bodo še prišle na svoj račun, zdaj poteka nekakšna menjava, bil sem v članskem štabu in brez tega, da so vsi najboljši na voljo, je stvari težko izpeljati, a verjamem, da bodo ti fantje kmalu pisali uspešno zgodbo tudi na članskem nivoju," je še dodal 32-letni slovenski selektor.

Strokovni štab, ki je Slovenijo popeljal do prvega zlata v generaciji do 18 let. Foto: Aleš Fevžer

Kljub mladosti so košarkarji pokazali veliko mero zrelosti, tudi v tistih najtežjih trenutkih. "Kljub mladosti je morda le nekaj več pogovore, moraš jih pridobiti na svojo stran, da zaupajo v zgodbo, potem pa gre. Vsi so odlični fantje. Res smo rastli skozi prvenstvo, na koncu je bilo že tako, da sem med minutami odmora samo pogledal fante, pa so vedeli, kaj igramo. Bili smo samozavestni, pa tudi mirni, niti se nismo obremenjevali, če bomo zmagali, postopoma pa je to prineslo rezultat. Nismo pa čutili nobenega pritiska, da nekaj moramo," je pojasnil Brežičan.

Poglavje pri Krki

Največji uspeh v karieri je tudi za mladega slovenskega trenerja. "Ne znam še sploh sprocesirati, kaj to pomeni meni osebno kot trenerju, nisem še dojel. Lahko bi izgubili tisto tekmo z Latvijo, pa bi bili neuspešni. Veseli smo, da nam je uspelo, treba je trdo garati in pridejo tudi rezultati, nagrada je res lepa, s fanti smo imeli res lepo poletje," je še dodal Zevnik.

Tega zdaj čaka tudi novo poglavje v klubski karieri, saj bo kot glavni trener vodil Krko, pred tem je opravljal vlogo pomočnika Dejana Jakare, ki se je preselil k Slovanu iz Bratislave. "Verjamem, da sem pripravljen, vedno rečem, dajmo dobro začeti priprave, pa potem postopoma vidimo, kaj nam to prinese naprej. Zdaj mi ne bo težko preklopiti, mogoče mi je bilo težko na začetku, ko smo še gradili ekipo v Novem mestu, mogoče je bilo to tudi malce nepravično do fantov, da sem bil v kakšnem ciklu z glavo še malce levo desno, zdaj pa se je vse poklopilo. Časa imamo dovolj, veselim se," je še dodal Zevnik, ki mu je med prvenstvom na pomoč s kakšnim nasvetom priskočil tudi Jakara, slišal pa se je tudi s članskim selektorjem Aleksandrom Sekulićem.

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