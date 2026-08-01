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Avtorji:
S. K., Š. L.

Sobota,
1. 8. 2026,
22.49

Osveženo pred

31 minut

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slovenska košarkarska reprezentanca do 18 let EuroBasket 2026 španska košarkarska reprezentanca Domen Zevnik

Sobota, 1. 8. 2026, 22.49

31 minut

EuroBasket do 18 let, polfinale

Mladi Slovenci v finalu! V nedeljo z Italijani za naslov prvaka.

Avtorji:
S. K., Š. L.

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EuroBasket26: slovenska košarkarska reprezentanca U18 - Španija | Slovenci so v polfinalu EP premagali Španijo. | Foto FIBA

Slovenci so v polfinalu EP premagali Španijo.

Foto: FIBA

Slovenska košarkarska reprezentanca do 18 let se je na evropskem prvenstvu v Trentinu prebila v veliki finale in se bo v nedeljo z italijanskimi vrstniki spopadla za naslov prvaka stare celine. Izbrana vrsta Domna Zevnika je v polfinalu v z 90:71 premagala do danes še neporažene Špance, ki jih jutri čaka le tekma za tretje mesto s Francozi, ki so v prvem polfinalu po podaljšku s 77:80 priznali premoč Italiji.

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Že z uvrstitvijo v polfinale so si Slovenci hkrati priborili vozovnico za svetovno prvenstvo do 19 let, ki bo med 26. junijem in 4. julijem prihodnje leto potekalo v čeških Pardubicah. Zasedba Domna Zevnika je v četrtek v četrtfinalu s 95:87 izločila do tedaj še neporaženi Izrael, v osmini finala pa so bili boljši od Latvije. Pred tem so v skupinskem delu najprej premagali Litvo (83:76), nato so izgubili proti Nemčiji (88:98), za konec pa še gladko ugnali Bolgarijo (88:66). 

Danes je prvi poraz na tem prvenstvu zadala še Španiji, ki jo v nedeljo tako čaka le spopad za bronasto odličje s Francijo. Ta je v prvem polfinalu s 77:80 izgubila proti Italiji. Prvi polfinale se je končal šele po podaljšku, zato se je tudi tekma Slovenije in Španije začela z dvajsetminutno zamudo. 

EuroBasket26: slovenska košarkarska reprezentanca U18 - Španija | Foto: FIBA Foto: FIBA

Slovenci so spet pokazali zelo dobro predstavo. Nekaj minut krize so imeli le v drugi četrtini, ko so Španci že vodili za deset točk, a so se hitro zbrali. Odločilno prednost pa so si priigrali z delnim izidom 7:0 na začetku zadnje četrtine. Takrat so povedli za deset točk, nekaj minut pozneje so vodili že za 13, njihova zmaga pa do konca ni bila ogrožena, še več, razliko so ob koncu tekme samo še povečali.

V slovenski vrsti je znova zablestel Stefan Joksimović, ki je 26 točkam dodal še šest skokov in štiri asistence, odlično tekmo je odigral Maks Cimperle s 16 točkami, sedmimi skoki in tremi asistencami, pa Lukas Bojović s 15 točkami. Jazon Krošelj je zmagi prispeval devet točk, Rok Kozel osem, Igor Stjepanović sedem … Pri Španiji je bil strelsko izjemen Diego Niebla s kar 32 doseženimi točkami, tem pa je dodal še sedem skokov in štiri asistence. Ednini preostali dvomestni košarkar pri Špancih pa je bil Chiek Diallo z dvojnim dvojčkom (12 točk in 10 skokov).

EuroBasket26: slovenska košarkarska reprezentanca U18 - Španija | Foto: FIBA Foto: FIBA

Finale bo na sporedu v nedeljo ob 20.30, tekma za tretje mesto pa dve uri in pol prej.

EuroBasket 2026 do 18 let, polfinale in tekme za razvrstitev:

Sobota, 1. avgust:

Slovenska reprezentanca do 18 let: Rok Kozel, Gal Čop, Stefan Joksimović, Maks Ciperle, Lukas Bojović, Timotej Balažič, Jazon Krošelj, Igor Stjepanović, Jusuf Karišik, Oskar Kuzman, Anid Pašič, Martin Cizej. Selektor: Domen Zevnik.

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