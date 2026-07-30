Mladi Slovenec ukradel šov na evropskem prvenstvu: navija za brata #video

Prihodnost slovenske košarke je svetla, zelo svetla. Po novem čarobnem večeru v Stožicah, ko se je slovenska reprezentanca do 20 let povzpela na evropski košarkarski prestol, se je v polfinale evropskega prvenstva prebila tudi reprezentanca do 18 let. Ljudi na Mednarodni košarkarski zvezi (Fiba) medtem navdušuje mladi navijač, ki v italijanskem Trentu strastno stiska pesti za svojega brata.

Manj kot dva tedna po velikem podvigu slovenske košarkarske reprezentance do 20 let se v Italiji piše nova izjemna zgodba. Tokrat so v glavni vlogi košarkarji izbrane vrste do 18 let, ki so se v četrtkovem popoldnevu prav tako prebili med štiri najboljše reprezentance na stari celini.

Po dramatičnem obračunu je slovenski podmladek ugnal doslej še nepremagani Izrael, v soboto pa se bodo Slovenci za mesto v velikem finalu pomerili z zmagovalcem para Grčija - Španija.

Ljudje, ki skrbijo za družbena omrežja Fibe, pa se v Trentu ne navdušujejo zgolj nad slovenskimi potezami na parketu. Njihovo pozornost je pritegnil tudi mladi navijač, ki na tribunah zelo doživeto spremlja vsako akcijo na tekmah slovenske reprezentance. "Ne jočem. Ne jočem. Ne jočem," so zapisali v zadnji objavi na Instagramu, mladenič pa je za svojo zvesto podporo v komentarjih požel številne pohvale.

Fant ima sicer poseben razlog za strastno navijanje. Pomemben adut selektorja Domna Zevnika je tudi Igor Stjepanović, mladi navijač pa je njegov brat. Zagotovo bo najglasnejši podpornik Slovenije tudi v soboto, ko bo v igri veliki finale evropskega prvenstva.