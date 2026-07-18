Mladi Slovenci po drami brez primere v zadnji sekundi v finale!

Slovenska reprezentanca mlajših članov se je uvrstila v finale domačega košarkarskega evropskega prvenstva do 20 let. V Stožicah je po drami brez primere z 91:89 premagala Francijo. Ta generacija igralcev bo tako osvojila že tretjo kolajno na velikih tekmovanjih. Po prvem polčasu je Slovenija vodila z 52:47. Brez poškodovanega Urbana Krofliča in Marka Padjena, ki je imel težave z osebnimi napakami, se je po nekaj kriznih minutah v tretji četrtini znašla v zaostanku. A Padjen, ki je dal 25 točk, je v zadnji z osmimi zaporednimi točkami poskrbel za preobrat, Filip Petkovski pa je sekundo pred koncem zadel prosta meta za zmago. V nedeljo ob 19.00 bodo v finalu igrali s Srbijo ali Španijo.

EuroBasket 2026 do 20 let, polfinale in tekme za razvrstitev:

Sobota, 18. julij:

Foto: Luka Kotnik Zasedba selektorja Danijela Radosavljevića je na domačem prvenstvu upravičila visoka pričakovanja. Na prvih petih dvobojih je tekmece premagala s povprečno razliko 25 točk, statistično gledano je bila najučinkovitejša reprezentanca na prvenstvu, zbrala je tudi največ podaj, med desetimi najboljšimi posamezniki pa ima Urbana Krofliča in Marka Padjena. Za generacijo slovenskih košarkarjev letnik 2006 in mlajši je to tretji polfinale po evropskem prvenstvu 2024 na Finskem in svetovnem prvenstvu 2025 v Švici. Na obeh omenjenih tekmovanjih je osvojila bron. Zdaj bo najmanj srebro.

Urban Kroflič je dal v sedmih minutah osem točk. Sredi druge četrtine se je poškodoval in ni več igral. Foto: Luka Kotnik Na krilih navijačev je Slovenija pogumno krenila v tekmo in v četrti minuti povedla s 14:10. Še pred koncem prve četrtine je Francija prišla do izenačenja, s parketa pa je odšepal Kroflič. Po prvih 10 minutah je bilo 27:25. Že sredi druge četrtine je tretjo osebno napako dobil Padjen, a so Slovenci še naprej ohranjali minimalno vodstvo.

Minuto pred koncem prvega polčasa je atraktivno zabil Vit Hrabar (49:44), a pri tem grdo padel na parket. A se je pobral nepoškodovan. S trojko Lovra Bolharja je Slovenija prišla do najvišje prednosti na tekmi (52:44). Polčas se je končal z izidom 52:47. Slovenija je zadela kar devet trojk. Z devetimi točkami je bil najboljši strelec domače izbrane vrste Padjen, Kroflič jih je dal osem, po sedem pa Filip Petkovski in Samed Grošić.

Lovro Bolhar je ob koncu prvega polčasa zadel pomembno trojko. Foto: Luka Kotnik

Brez poškodovanega Krofliča in Padjena, ki je bil zaradi treh osebnih napak sprva na klopi, je tretjo četrtino Slovenija začela v napadalnem krču. V prvih petih minutah je Francija naredila delni izid 16:8 in tako povedla s 63:60. Po nekaj izvrstnih akcijah Padjena, ki je bil že pri 15 točkah, je bilo pred zadnjimi 10 minutami ne semaforju 70:70.

Mark Padjen je imel v zadnji četrtini pravo simultanko. Foto: Luka Kotnik Zadnja četrtina se je začela s tehnično napako Padjenu, njegovo četrto osebno napako in spet je moral za nekaj časa na klop. Francija je osem minut pred koncem prišla do svoje najvišje prednosti (71:78). Padjen je moral nazaj v igro. Sodniki so imeli strog kriterij za Slovence, pet minut do konca je bilo po peti osebni napaki konec tekme za Leona Zdravkovića. Padjen je tri minute do konca s svojo tretjo trojko Slovenijo približal na dve točki (80:82). V naslednjem napadu je zadel še za izenačenje. In še v naslednjem novo trojko! Za vodstvo s 85:82.

Minuto in pol do konca je Padjen Petkovskemu podal za trojko (88:82). Ko je Mark dobil (25 točk) peto osebno napako, Slovenci pa so izgubili žogo pri izvajanju, se je tekma spet zapletla. Pol minute do konca je Francija izenačila na 89:89. Sekundo do konca tekme je v boju za žogo v skoku sodnik piskal osebno napako nad Petkovskim. Ta je hladnokrvno zadel oba prosta meta (skupaj 14 njegovih točk) in Slovenija je z izidom 91:89 zmagala in se uvrstila v finale. Grosić je zbral 11 točk, Hrabar 10, Lovro Faganel osem.

Finale bo v nedeljo ob 19. uri.

EuroBasket 2026 do 20 let, polfinale in tekme za razvrstitev:

Sobota, 18. julij: