Slovenska košarkarska reprezentanca do 20 let je v polfinalu domačega evropskega prvenstva do 20 let po dramatični končnici z 91:89 premagala Francijo in se bo v nedeljskem finalu borila za zlato. Eden od glavnih junakov zmage je na koncu postal Filip Petkovski, ki je sekundo pred koncem zadel prosta meta za zmago.

"Obrnil sem se proti mojim pomočnikom in rekel 'fantje, mi smo dobili tekmo, Filip bo sigurno vsaj enega zadel.' Vedel sem," je o zadnjih trenutkih na parketu v polfinalu evropskega prvenstva v Stožicah z nasmehom na obrazu razlagal selektor Danijel Radosavljević, ki je z izbrano vrsto v tretjem poskusu le premagal urok polfinala in se zavihtel v boj za zlato in to na izjemen način. Slovenija je imela minuto in pol pred koncem šest točk prednosti (88:82), Francija pa izenačila 10 sekund pred koncem in imela zadnji napad za zmago. Zgrešila je met, žogo je ujel Filip Petkovski in izsilil osebno napako, ki jo je na drugi strani igrišča točno sekundo pred koncem unovčil z dvema prostima metoma in poskrbel za eksplozijo navdušenja v Stožicah.

"To je bil zagotovo najbolj poseben trenutek v moji karieri, vrhunec dogajanja. Sploh ne vem, kaj naj rečem. Bil sem sproščen, tudi če bi zgrešil, veš, da noben ne bo jezen, a šlo je kot je moralo iti. Mi smo kljub vsemu ostali zbrani, take tekme se dobijo samo s kemijo in to se je še enkrat več dokazalo. Vsi točno vemo, kaj so naše naloge in če nekdo pade, ga vsi poberemo," je dejal eden od junakov zmage Petkovski, ki je na koncu dosegel 14 točk, Mark Padjen je bil s 25 prvi strelec Slovenije.

Urban Kroflič se je poškodoval že v prvi četrtini. Foto: FIBA

Kroflič pod vprašajem

A pot proti finalu je bila za Slovenijo vse prej kot enostavna. Že v prvi četrtini se je poškodoval kapetan Urban Kroflič, zatem je imel težave z osebnimi napakami Mark Padjen, ob eni izmed akcij si je brado razbil Vit Hrabar, na koncu si je gleženj zvil še Samed Grošić, že tako pa je Slovenija pred prvenstvom ostala brez Žaka Smrekarja in Marka Morana Mahmutovića.

"Nora tekma, sploh ob vseh težavah, a fantje so še enkrat več pokazali karakter in srce te ekipe. Znotraj sebe sem ves miren, čeprav morda ne izgleda tako (smeh, op. p.), tudi v sami končnici smo točno vedeli, kaj delamo. To so res fenomenalni fantje, vedo, zakaj trenirajo, vedo, da košarka ni samo profesionalizem, so pa tudi odlični prijatelji z vrhunsko kemijo, ki se zgodi res redko. Mogoče smo znali tudi situacijo iz priprav, ko smo ostali brez Krofliča, Padjena in Hrabarja, ki so bili s člansko izbrano vrsto, in so ostali na ta način še pridobili na samozavesti," je razlagal selektor.

Mark Padjen je potegnil slovenski voz v ključnih trenutkih. Foto: FIBA

Prva priložnost za zlato

Varovanci selektorja Danijela Radosavljevića, ki vodi slovenske fante od 2024, so v zadnjih dveh letih osvojili bronasti medalji na evropskem prvenstvu 2024 v Tampereju in svetovnem prvenstvu 2025 v Lozani. Zdaj jih čaka prvi boj za zlato. "Že na prvem treningu pred tremi leti sem vedel, da je to ekipa, ki igra zmagovalno košarko in ima zmagovalni karakter. Iskrene čestitke mojim fantom, celotnemu strokovnemu štabu in Košarkarski zvezi Slovenije za vrhunske pogoje za delo," je dejal Radosavljević, ki ga pred finalom, kjer bo Slovenija igrala z boljšim iz para med Španijo in Srbijo, skrbi predvsem stanje kapetana Krofliča, pri katerem ostaja vprašaj. "Urban se je poveselil z nami, je pa že na poti v bolnišnico na pregled z magnetno resonanco."

Mladi slovenski košarkarji so tako še enkrat več dokazali, da je z odlično ekipno predstavo možno doseči vse, v Stožicah je po dolgem času zavela prava košarkarska evforija, ki je mlado slovensko generacijo ponesla na prag raja. "Največja odlika te reprezentance je ta, da so lačni učenja in treniranja. Med prvenstvom smo večkrat razmišljali, da bi izpustili dopoldanski trening zaradi utrujenosti, pa so fantje vedno rekli, da ni govora, da gremo na trening. Kroflič je bil prvi in nato še vsi ostali. Po večerji bodo misli že pri naslednjem tekmecu, nismo še bili v situaciji, da igramo za zlato, težko bi si želeli kaj več pred takšno publiko. Kdorkoli bo naš tekmec, bomo pripravljeni," se je proti sobotnemu finalu, ki se bo v Stožicah začel ob 19.00, še obrnil selektor.

Danijel Radosavljević bo z generacijo 2006 in mlajši osvojil še tretje odličje na velikih tekmovanjih. Foto: Aleš Fevžer

V nedeljo boj na vse ali nič

Slovenija je bila v generaciji do 20 let že trikrat zlata, nazadnje leta 2021, v nedeljo pa bo imela pred domačimi navijači možnost za dosego vrhunca te generacije. "Ne vem, kaj bo jutri, a vem, da bomo zmagali," se je ob receptu za nedeljo nasmejal Petkovski. "Težko rečem, kaj točno bom v garderobi jutri rekel fantom, a sigurno bo vera v uspeh in zlato in da na najboljši možen način zaključimo to trilogijo. Danes so me preplavila čustva, nisem niti vedel, kaj se dogaja. Igrali bomo tudi za Žaka Smrekarja, ki si je res želel biti z nami, v garderobi ga je Padjen poklical preko videoklica in je bil z nami. Kemija je res neverjetna in odigrali bomo za vsakega navijača, za vse navijače in za celo Slovenijo," je še dodal selektor.

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