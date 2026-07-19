Slovenska košarkarska reprezentanca do 20 let je v soboto po veliki drami v polfinalu evropskega prvenstva v Stožicah z 91:89 na kolena spravila Francijo, danes pa jo ob 19.00 v Stožicah čaka finalni obračun s Srbijo. V polfinalu je v ključnih trenutkih ob poškodbi Urbana Krofliča v ospredje stopil Mark Padjen, ki je srečanje končal pri 25 točkah. "Finale bo nagrada za to generacijo," poudarja Padjen, ki je ob trojki slabi dve minuti pred koncem ob navdušenju soigralcev in navijačev z glasnim krikom pokazal, kaj mu pomeni dosežek izbrane vrste.

Če si sposodimo besede kapetana izbrane vrste Urbana Krofliča, lahko rečemo, da "gre v tretje rado." Slovenski kapetan je namreč že po četrtfinalu evropskega prvenstva napovedal, da bo ta generacija v Stožicah v tretjem poskusu in po dveh porazih v polfinalih prvič na velikih tekmovanjih igrala v velikem finalu, Slovenci pa so z novo izjemno predstavo in šesto zaporedno zmago na prvenstvu pozlatili besede kapetana, ki je zaradi poškodbe srečanje od konca prve četrtine spremljal s klopi. A tudi ob njegovih težavah, pa problemih z osebnimi napakami in kratko klopjo, so varovanci Danijela Radosavljevića proti Franciji našli recept za uspeh.

Breme je na svoja ramena poleg Filipa Petkovskega, ki je zadel prosta meta za zmago, prevzel Mark Padjen, ki je bil s 25 točkami v soboto najboljši slovenski strelec. "Sigurno je bila to najboljša tekma moje kariere, v finalu bo še toliko bolj, če bo zlato odličje, a res nismo pomembni posamezniki. To smo si zaslužili sploh, ker se nam je dvakrat prej izmuznilo iz rok. Vsa čast fantom in strokovnemu štabu, ki je delal priprave na tekmo do zgodnjega jutra, pa fizioterapevtu, ki nas masira do šestih zjutraj, če je to potrebno. Še posebej hvala pa navijačem, brez njih ne bi šlo," je po tekmi s Francijo poudaril Padjen, ki je ob krikih veselja celo izgubil glas.

V ospredju ekipa

Tako kot skozi celotno prvenstvo so vsi v slovenskem taboru poudarili pomen ekipe in timskega dela, ki se bo še tretjič v zadnjih treh letih pretvoril v odličje. "Sploh nima veze, kdo, kaj in zakaj, pomembno je samo, da držimo eden za drugega, čisto vsak, ki je prišel na igrišče je dal dvakrat toliko, kolikor je sicer sposoben. To je velika ekipna zmaga, tukaj ne bi nikogar izpostavljal, morda le Filipa, ki je zadel ta zadnja dva prosta meta in res mu vsa čast. Ta zmaga je tudi za kapetana, naš najboljši igralec se je poškodoval v prvi četrtini, upam, da nam bo lahko pomagal v finalu, je pa naš motor ekipe tudi, ko je na klopi. Ves čas nas je spodbujal in smo igrali tudi zanj in Žaka Smrekarja," je po zmagi poudaril Padjen in se spomnil tudi na Smrekarja, ki je zaradi poškodbe odpadel ob začetku priprav.

Slovenija tekom prvenstva v Stožicah navdušuje z igrivimi in poletnimi predstavami, ki iz tekme v tekmo v Ljubljano privabljajo več gledalcev, ob tem je v zraku čutiti ogromno pozitivne energije, ki so jo ljudje v zadnjem obdobju pogrešali predvsem ob predstavah članske izbrane vrste. Del te je bil tik pred začetkom prvenstva do 20 let v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo tudi Padjen. "Energija tu je odlična, ker smo brez poraza, verjamem, da bi bilo tudi pri članih tako, če bi dobili zadnje tekme oziroma je bila, ko smo jih zmagovali. Mogoče se odvija malce slabše obdobje, a to ne pomeni, da mora zdaj javnost stopiti stran, temveč samo še bolj spodbujati fante, tako kot so danes nas," je poudaril 20-letni košarkar, ki ga jeseni čaka začetek poti v ligi NCAA.

Hrabar v šoku

Svoj delež je vnovič dodal tudi Vit Hrabar, ki je dosegel deset točk. "Malce sem v šoku zaradi dogajanja na koncu, a res sem vesel. Verjel sem, da bo Filip zadel in to se je tudi zgodilo. Na koncu bi se po moji napaki lahko zgodilo marsikaj, a sem res vesel, da se je razpletlo kot se je. Sigurno nam je poškodba Urbana malce presekala ritem, a smo zdržali in zdaj nas čaka finale," je dejal Hrabar, ki je ob enem izmed silovitih zabijanj grdo padel in si razbil brado. Ob vprašanju, če obstaja sploh kdo od slovenskih košarkarjev, ki bo prvenstvo končal brez poškodbe ali bojnih ran, se je le nasmehnil. "Ne vem, ne vem (smeh, op. p.). Tudi to je pokazatelj tega, koliko si želimo in kako se borimo."

Vit Hrabar Foto: FIBA

Slovenci so po dramatičnem večeru in počitku že obrnili nov list in so povsem osredotočeni na današnji finale, ko se bodo ob 19. uri v Stožicah pomerili s Srbijo. Ta je v polfinalu izločila Španijo. Reprezentanca do 20 let bo lovila svojo četrto zlato odličje, zlata je že bila v letih 2000, 2004 in 2021. Hkrati bo to za Slovenijo 17. odličje na prvenstvih mlajših kategorij. "Finale je nagrada, na tem prvenstvu smo dali vse od sebe. V tekmo bomo šli neobremenjeni, da pokažemo to, kar znamo, predvsem pa se moramo spočiti, potem pa po zlato," je poudaril Hrabar. "Finale bo nagrada za to generacijo, v tekmo bomo krenili kot ekipa in res se ni treba bati za motivacijo in to, da še zadnjič zberemo moči," pa je še dodal Padjen.

Preberite še: