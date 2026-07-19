Slovenska košarkarska reprezentanca do 20 let je v Stožicah pred približno osem tisoč navijači osvojila naslov evropskih prvakov, potem ko je v finalu s 84:65 deklasirala Srbijo. Selektor Danijel Radosavljević je tako generacijo 2006 in mlajše popeljal še do tretjega uspeha na zadnjih treh velikih tekmovanjih in se tako na najlepši možen način poslovil od generacije.

"Razmišljamo o hat-tricku, saj veste, na kaj ciljam, kajne?" je na začetku priprav reprezentance do 20 let z nasmehom na obrazu pred skoraj dvema mesecema v dodobra od vročine razgreti dvorani v Zrečah razlagal Danijel Radosavljević. Slovenski selektor tako že od samega začetka ni skrival, da Slovenija odkrito meri na tretje zaporedno odličje v zadnjih treh letih, potem ko je ta generacija leta 2024 je na evropskem prvenstvu osvojila bron, enak dosežek pa je ekipi uspel tudi na lanskem svetovnem prvenstvu.

Slovenska zasedba že od samega začetka ni bežala od vloge enega izmed glavnih favoritov za končni uspeh, a selektorju Radosavljeviću je bilo ob tem vse prej kot enostavno. Hitro po začetku priprav se je namreč moral soočiti z dejstvom, da ekipi ne bosta mogla pomagati Žak Smrekar in Mark Morano Mahmutović, del priprav so zaradi obveznosti članske izbrane vrste izpustili Urban Kroflič, Mark Padjen in Vit Hrabar, zatem se je po začetku prvenstva v polfinalu poškodoval še kapetan Kroflič, v finalu je manjkal tudi Lovro Faganel, kljub temu pa je cilj slovenskega selektorja ostal isti – zlata medalja. Da bi bil razočaran z medaljo kakšnega drugega leska, je brez ovinkarjenja priznal v pogovoru s sedmo silo pred začetkom prvenstva, njegovo trdno prepričanje pa se je na koncu pozlatilo.

Slovenija je v tej generaciji osvojila še tretje odličje v treh letih. Foto: FIBA

Padjen in Kroflič nista skoparila s pohvalami

Slovenci so v finalu pokazali neverjetno borbenost, predanost in ekipno igro, ki to generacijo odlikuje iz tekme v tekmo. Srbija ni bila kos razigrani slovenski zasedbi, ki jo je ves čas z bistrim pogledom in jasnimi cilji vodil slovenski selektor skupaj s strokovnim štabom. "Dal nam je timski duh, imeli smo red in disciplino, vedeli smo, kakšne so naše vloge. Vsa čast njemu in vsem trenerjem, ki so nas držali pokonci, brez njih tega ne bi bilo," je po koncu o vlogi Radosavljevića razlagal kapetan Kroflič, ki je bil ob Padjenu uvrščen v najboljšo peterko turnirja.

S pohvalami ni skoparil niti MVP prvenstva, Mark Padjen. "Vsi vemo, da je Danijel eden najboljših trenerjev, rad pa bi predvsem poudaril, da je to en izjemen človek. Težko je takšne nore glave, kot smo mi, kontrolirati, njemu je to uspelo. Šel je podrobnosti, veliko se je pogovarjal z nami, za vsakega si je vzel čas. Odličen človek, ki nas je povezal in je velik, če ne glavni del, te zlate zgodbe," je poudaril kreator slovenske igre.

Z zlatim odličjem. Foto: Luka Kotnik

Selektor izpolnil obljubo o hat-tricku

Od sreče pa je po koncu prekipeval tudi slovenski selektor, ki si je pred izjavo za slovenske medije vzel trenutek, da je zbistril misli, ki so jih tako kot po polfinalu prevzela čustva. "Fantom sem pred tekmo rekel, da je to naš trenutek, ki ga bomo izkoristili in da bomo stopili na najvišjo stopničko," je o nagovoru svoji četi pred tekmo povedal slovenski strateg. In kaj jim je povedal po tekmi? "Da bi še rad nadaljeval mojo pot z njimi (smeh, op. p.)," se je nasmejal 35-letni strokovnjak.

"Ne glede na to, če smo brez pol ekipe, naša miselnost ostaja enaka, mogoče je bil vse skupaj za nas malce šok, a smo verjeli v fante in oni so verjeli eden v drugega in ko sem ves čas poudarjal, da smo ekipa v pravem pomenu besede, smo to zdaj tudi dokazali. Kapo dol fantom za čudovit trenutek. Niti v enem trenutku nisem podvomil, v polfinalu smo dali skozi najtežjo tekmo proti Franciji in po takšni tekmi res ne moreš izgubiti finala pa ne glede na to, koliko bi nas bilo," je poudaril selektor.

"Odlično smo se pripravili na tekmeca, točno smo vedeli, kje so njihove šibke točke in kako stati v obrambi, predvsem pa je bila ta energija. So imeli ti fantje dan pred tem tekmo? Izgleda, da ne, ker so naravnost leteli po igrišču. Jaz srčno upam, da se bodo naše poti še križale v kakršnih koli situacijah, ker če ne drugega pa smo stkali res lepe prijateljske vezi," je bil čustven selektor.

Foto: Luka Kotnik

Konec posebnega obdobja

Radosavljević, ki je na čelu te generacije od leta 2024, je tako uresničil željo po hat-tricku. Najboljše je Slovenija prihranila za domače prvenstvo. "Ti fantje so mi dali vse, naredili so me boljšega človeka in trenerja, predvsem pa mislim, da je bilo to vzajemno sodelovanje, kjer smo imeli vsi profit. Rad pa bi še izpostavil oba pomočnika Boštjana Šifrarja in Teddyja Delača, ki sta opravila res fenomenalno delo in našemu fizioterapevtu Luki Trtniku, za katerega rečemo, da ima zlate roke in je delal cele noči, da so lahko ti fantje iz dneva v dan igrali tekme. Ne morem mimo kondicijskega trenerja Davida Drameta, brez njega si te reprezentance ne predstavljam, seveda pa je tukaj še vodja reprezentance, Mirko Jurjavčič, ki mi je sploh dal to priložnost in je verjel vame. Presrečen sem," je še sklenil Radosavljević preden je skupaj z zlato reprezentanco na sredini igrišča v Stožicah okoli vratu prejel medaljo z zlatim leskom.

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