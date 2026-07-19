Nedelja, 19. 7. 2026, 17.39
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EP v rokometu do 20 let, finale in tekma za tretje mesto
Mladi Slovenci po drami do brona na evropskem prvenstvu!
Slovenska rokometna reprezentanca do 20 let je na evropskem prvenstvu v Cluj-Napoci osvojila bronasto odličje, potem ko je na tekmi za tretje mesto s 30:28 (15:10) ugnala Dansko. Slovenci so v prvem polčasu vodili tudi že z devetimi goli prednosti, a so se Danci v drugem delu večkrat približali le na gol zaostanka, kljub temu pa so Slovenci v končnici zdržali in prišli do odličja.
Nedelja, 19. julij:
Slovenija se je prvič po letu 2018 prebila med najboljše štiri. Takrat je na domačem prvenstvu v Celju osvojila tudi naslov evropskih prvakov, doslej edinega v tej starostni kategoriji. Leta 2002 na Poljskem je bila srebrna, v letih 2004, 2010, 2012 in zdaj še 2026 pa bronasta.
Slovenci so odločno krenili v boj za bron in so po fantastičnem uvodu hitro povedli s 6:0, potem ko sta po dva gola dosegla Aljuš Anžič in Vanja Dragić, po enega pa Miha in Tjaž Štaleker. Zatem so samo še dodajali na plin in vodili tudi z devetimi goli prednosti (12:3), a so nato nekoliko popustili, v igro pa so se prikradle napake, kar je bila voda na mlin Danske, ki se je pred koncem prvega polčasa približala na -4 (10:14), po nekaj raztrgane igre na obeh straneh pa so se Slovenci na glavni odmor podali s prednostjo 15:10, potem ko je že po izteku igralnega časa strel s sedmih metrov ubranil Matevž Mlakar.
Danci so v drugem polčasu dodali na plin, četudi so Slovenci še vodili z 22:16, pa so se danski rokometaši nekaj minut pred koncem približali le na gol zaostanka (22:23). Slovenski rokometaši so v prelomnih trenutkih dvoboja v 55. minuti po golu Roka Grabnerja povedli z 28:24. Danska minuta odmora jih je zaustavila, tekmeci so v naslednjih treh minutah naredili delni izid 3:0 in znižali na 27:28. V izjemno razburljivi in napeti končnici je Rok Gregorič povišal na 30:28 in postavil končni izid na dvoboju za tretje mesto. V slovenski izbrani vrsti sta bila najbolj učinkovita Anžič z devetimi in Tjaž Štaleker z osmimi goli, vratar Matevž Mlakar pa je zbral 14 obramb.
Slovenci so sicer v prvem delu prvenstva premagali Poljsko (40:34) in Češko (35:31) ter izgubili proti Madžarski. V drugem delu so ob porazu proti Švedski visoko ugnali domačine Romune s 53:32 in si kot ena od dveh najboljših tretjeuvrščenih zasedb zagotovili mesto med osmerico najboljših. V četrtfinalu so bili boljši od dotlej še neporažene Španije, nato pa so morali še enkrat priznati premoč Madžarski (24:31).
EP v rokometu do 20 let, finale in tekma za tretje mesto:
Nedelja, 19. julij:
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