Mladi Slovenci po drami do brona na evropskem prvenstvu!

Slovenska rokometna reprezentanca do 20 let je na evropskem prvenstvu v Cluj-Napoci osvojila bronasto odličje, potem ko je na tekmi za tretje mesto s 30:28 (15:10) ugnala Dansko. Slovenci so v prvem polčasu vodili tudi že z devetimi goli prednosti, a so se Danci v drugem delu večkrat približali le na gol zaostanka, kljub temu pa so Slovenci v končnici zdržali in prišli do odličja.

Nedelja, 19. julij:

Slovenija se je prvič po letu 2018 prebila med najboljše štiri. Takrat je na domačem prvenstvu v Celju osvojila tudi naslov evropskih prvakov, doslej edinega v tej starostni kategoriji. Leta 2002 na Poljskem je bila srebrna, v letih 2004, 2010, 2012 in zdaj še 2026 pa bronasta.

Slovenci so odločno krenili v boj za bron in so po fantastičnem uvodu hitro povedli s 6:0, potem ko sta po dva gola dosegla Aljuš Anžič in Vanja Dragić, po enega pa Miha in Tjaž Štaleker. Zatem so samo še dodajali na plin in vodili tudi z devetimi goli prednosti (12:3), a so nato nekoliko popustili, v igro pa so se prikradle napake, kar je bila voda na mlin Danske, ki se je pred koncem prvega polčasa približala na -4 (10:14), po nekaj raztrgane igre na obeh straneh pa so se Slovenci na glavni odmor podali s prednostjo 15:10, potem ko je že po izteku igralnega časa strel s sedmih metrov ubranil Matevž Mlakar.

Danci so v drugem polčasu dodali na plin, četudi so Slovenci še vodili z 22:16, pa so se danski rokometaši nekaj minut pred koncem približali le na gol zaostanka (22:23). Slovenski rokometaši so v prelomnih trenutkih dvoboja v 55. minuti po golu Roka Grabnerja povedli z 28:24. Danska minuta odmora jih je zaustavila, tekmeci so v naslednjih treh minutah naredili delni izid 3:0 in znižali na 27:28. V izjemno razburljivi in napeti končnici je Rok Gregorič povišal na 30:28 in postavil končni izid na dvoboju za tretje mesto. V slovenski izbrani vrsti sta bila najbolj učinkovita Anžič z devetimi in Tjaž Štaleker z osmimi goli, vratar Matevž Mlakar pa je zbral 14 obramb.

Slovenci so sicer v prvem delu prvenstva premagali Poljsko (40:34) in Češko (35:31) ter izgubili proti Madžarski. V drugem delu so ob porazu proti Švedski visoko ugnali domačine Romune s 53:32 in si kot ena od dveh najboljših tretjeuvrščenih zasedb zagotovili mesto med osmerico najboljših. V četrtfinalu so bili boljši od dotlej še neporažene Španije, nato pa so morali še enkrat priznati premoč Madžarski (24:31).

Slovenska reprezentanca do 20 let: Aljuš Anžič (Celje Pivovarna Laško), Ahmed Begić (Slovan), Nik Blagus (DRŠ Sebastjana Soviča), Vanja Dragić (Gorenje Velenje), Žiga Grabar (Celje Pivovarna Laško), Rok Grabner (Slovan), Mattis Heiss (Magdeburg), Matevž Mlakar (Celje Pivovarna Laško), Žan Pajk (Gorenje Velenje), Peter Peternel (Škofja Loka), Miha Podpečan (Gorenje Velenje), Luka Sandič (Gorenje Velenje), Arne Strehar (Škofja Loka), Jakob Ščuka (Krka), Miha Štalekar (Slovenj Gradec), Tjaž Štalekar (Slovenj Gradec). Selektor: Tomaž Ocvirk.

EP v rokometu do 20 let, finale in tekma za tretje mesto:

Nedelja, 19. julij:

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