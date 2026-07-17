Mladi Slovenci lovijo nov evropski podvig #vŽivo

Slovenska rokometna reprezentanca do 20 let se v Cluj-Napoci v polfinalu evropskega prvenstva proti Madžarski meri za vstop v finale. Slovenci so v četrtek v četrtfinalu strli Špance s 30:23. Zmagovalec se bo v finalu udaril s Švedsko, ki je v sosedskem polfinalu premagala Dansko z 38:35. Sloveniji po prvem polčasu ne kaže najbolje, saj je zaostajala z 11:15.

V Cluj-Napoci so izbranci glavnega trenerja Tomaža Ocvirka v četrtek s 30:23 (15:13) ugnali do četrtfinala neporažene Špance in si zagotovili mesto med štirimi najboljšimi reprezentancami stare celine.

Slovenija je v prvem delu prvenstva premagala Poljsko (40:34) in Češko (35:31), izgubila pa proti Madžarski (26:28). V drugem delu je ob porazu proti Švedski visoko ugnala domačine Romune, s 53:32, in si kot ena od dveh najboljših tretjeuvrščenih zasedb zagotovila mesto med osmerico najboljših. Z uvrstitvijo v polfinale se je slovenska mladinska reprezentanca med najboljše štiri v Evropi prebila prvič po letu 2018, ko je na domačem evropskem prvenstvu v Celju osvojila naslov evropskih prvakov, doslej edini slovenski v tej starostni kategoriji. Pred tem je v polfinalu nastopila še leta 2002 na Poljskem, kjer je osvojila srebrno medaljo, leta 2004 v Latviji, leta 2010 na Slovaškem in leta 2012 v Turčiji, ko je v vseh treh primerih prvenstvo končala z bronastim odličjem.

Slovenija od prvega nastopa na evropskih prvenstvih leta 2000 ni izpustila še nobene zaključne prireditve v konkurenci do 20 let. S skupno petimi medaljami je četrta najuspešnejša reprezentanca v zgodovini tekmovanja. Pred njo so le Danska, Španija in Nemčija. Prav Španija, ki ima skupaj z Nemčijo na svojem računu sedem medalj, je bila tokrat slovenska četrtfinalna tekmica, obe reprezentanci pa sta po četrtfinalnem razpletu ostali brez mesta med najboljšimi štirimi ekipami Evrope.

Slovenska reprezentanca do 20 let: Aljuš Anžič (Celje Pivovarna Laško), Ahmed Begić (Slovan), Nik Blagus (DRŠ Sebastjana Soviča), Vanja Dragić (Gorenje Velenje), Žiga Grabar (Celje Pivovarna Laško), Rok Grabner (Slovan), Mattis Heiss (Magdeburg), Matevž Mlakar (Celje Pivovarna Laško), Žan Pajk (Gorenje Velenje), Peter Peternel (Škofja Loka), Miha Podpečan (Gorenje Velenje), Luka Sandič (Gorenje Velenje), Arne Strehar (Škofja Loka), Jakob Ščuka (Krka), Miha Štalekar (Slovenj Gradec), Tjaž Štalekar (Slovenj Gradec). Selektor: Tomaž Ocvirk.

EP V rokometu do 20 let, polfinale:

Petek, 17. julij:

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