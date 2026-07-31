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Avtorji:
K. M., STA

Petek,
31. 7. 2026,
13.10

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Madžarska Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve sodelovanje Tone Kajzer

Petek, 31. 7. 2026, 13.10

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Kajzer in Orbanova za krepitev sodelovanja

Avtorji:
K. M., STA

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Tone Kajzer | Ministrica in minister sta se zavzela za krepitev gospodarskega sodelovanja. | Foto STA

Ministrica in minister sta se zavzela za krepitev gospodarskega sodelovanja.

Foto: STA

Zunanji minister Tone Kajzer in madžarska zunanja ministrica Anita Orban sta se danes v Ljubljani zavzela za krepitev sodelovanja med državama, zlasti na področju gospodarstva, in narodni skupnosti obeh držav označila kot pomembno vez med državama. Orbanova se je Sloveniji tudi zahvalila za odpravo začasnega nadzora na meji z Madžarsko.

"Dobrososedski odnosi niso samoumevni. Gradijo se z dialogom, zaupanjem in s konkretnimi skupnimi projekti, kar prinaša razvoj in napredek ter kakovostno življenje v širši regiji," je na skupni novinarski konferenci z madžarsko kolegico povedal Kajzer. Odnose med državama je označil za dobre.

Zavzela sta se za krepitev gospodarskega sodelovanja 

Ministrica in minister sta se zavzela za krepitev gospodarskega sodelovanja, pri čemer je Kajzer spomnil, da je bila Madžarska lani osma najpomembnejša trgovinska partnerica Slovenije v blagovni menjavi.

Orbanova se je Sloveniji zahvalila za odpravo začasnega ponovnega nadzora na meji z Madžarsko. Prav tako je opozorila, da se Budimpešta trenutno sooča s težavami zaradi ekstremne vročine in nizkega vodostaja reke Donave. Tudi zaradi tega je izpostavila pomen energetskega partnerstva.

Kajzer je medtem ocenil, da bi krepitev energetske povezanosti vodila v večjo odpornost obeh držav na prihodnje energetske izzive.

Ministra sta posebno pozornost namenila varstvu pravic slovenske narodne skupnosti v Porabju in madžarske narodne skupnosti v Prekmurju, ki sta ju označili za pomembno vez med državama.

Razpravljala sta o dolgoročnem strateškem partnerstvu 

"Obe skupnosti sta most zaupanja, sodelovanja in medsebojnega razumevanja med državama," je dejal Kajzer in kot ključne izzive slovenske narodne skupnosti izpostavil krepitev dvojezičnega šolstva, spodbujanje gospodarskih aktivnosti in infrastrukturne povezanosti. Ministra se bosta sicer danes v Hodošu sestala s predstavniki obeh skupnosti.

Poleg krepitve sodelovanja in narodnih skupnosti sta Kajzer in Orbanova razpravljala tudi o dolgoročnem strateškem partnerstvu med državama in skupnih projektih, ki prispevajo h konkurenčnosti obeh gospodarstev, pa tudi o vojni v Ukrajini, konfliktu na Bližnjem vzhodu, problematiki migracij in zaščiti zunanjih evropskih meja.

"Z ministrico sva se dogovorila glede mojega naslednjega oziroma prvega obiska na Madžarskem, da bomo gospodarskemu, investicijskemu in tehnološkemu sodelovanju posvetili večjo pozornost. Na tem obisku bo tudi prisotna gospodarska delegacija," je napovedal Kajzer in dodal, da mu je bilo v čast, da je bila Orbanova njegova prva gostja v Ljubljani po nastopu mandata.

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