Gorenje predstavlja ledomat 3 v 1 za popolno poletno osvežitev

Sodobni življenjski slog spodbuja razvoj gospodinjskih aparatov, ki združujejo hitrost, večnamenskost in preprosto uporabo. Uporabniki vse pogosteje iščejo rešitve, ki se brezhibno vključijo v njihov vsakdan ter omogočajo hitro in preprosto pripravo hrane. Gorenje na spreminjajoče se navade uporabnikov odgovarja z najnovejšo inovacijo – ledomat 3 v 1, ki pripravo ledenih sladic dviguje na novo raven.

Priprava domačih ledenih sladic je bila do zdaj pogosto povezana s predhodnim hlajenjem ali daljšimi postopki priprave. Čeprav tradicionalni aparati omogočajo kakovostne rezultate, uporabnikom ne dopuščajo spontane priprave. Novi Gorenjev ledomat 3 v 1 to spreminja. V le nekaj minutah omogoča pripravo kremastega sladoleda, drobljenega ledu ali osvežujočih ledenih napitkov, zato lahko uporabniki v svojih najljubših poletnih dobrotah uživajo takrat, ko si jih zaželijo.

Z napredno tehnologijo Ultra Cooling pripravi led že v eni minuti. Foto: Gorenje GSI

Popolna svoboda pri ustvarjanju ledenih dobrot

Ledomat 3 v 1 je zasnovan z mislijo na prilagodljivost in ustvarjalnost. Z napredno tehnologijo Ultra Cooling pripravi led že v eni minuti, z nastavljivimi hitrostmi pa omogoča natančno prilagajanje teksture – od drobno strganega ledu do kremastega sladoleda.

Uporabniki lahko ustvarjajo različne okuse in kombinacije iz izbranih sestavin ter vsak recept prilagodijo svojim željam in prehranskim navadam. Možnosti za ustvarjanje novih poletnih osvežitev je skoraj neomejeno.

Več funkcij v eni elegantni napravi

Kompaktna, a zmogljiva naprava združuje ključne lastnosti, ki jih sodobni uporabniki pričakujejo od gospodinjskih aparatov. Omogoča takojšnje uživanje v ledenih sladicah brez načrtovanja, visoko stopnjo personalizacije z izbiro okusov, tekstur in sestavin ter večfunkcionalnost, saj združuje tri funkcije v eni napravi. Tako prihrani prostor v kuhinji, hkrati pa pripravo poletnih osvežitev spremeni v prijetno in ustvarjalno doživetje.

Gorenje z ledomatom 3 v 1 postavlja nove standarde v kategoriji zamrznjenih sladic. Foto: Gorenje GSI Ne glede na to, ali gre za spontano sladico po večerji, osvežujoč ledeni napitek v vročem poletnem popoldnevu ali zabavno družinsko ustvarjanje, Gorenjev ledomat 3 v 1 omogoča, da vsak trenutek postane priložnost za sladko razvajanje.

Gorenje z ledomatom 3 v 1 postavlja nove standarde v kategoriji zamrznjenih sladic. Z odgovorom na eno ključnih potreb sodobnih uporabnikov blagovna znamka utrjuje svoj položaj med vodilnimi inovatorji, kjer se združujejo hitrost, vsestranskost in vrhunska uporabniška izkušnja.

Prihodnost zamrznjenih sladic je tu – hitra, vsestranska in prilagojena sodobnemu življenjskemu slogu.

Gorenjev ledomat 3 v 1 je na voljo za nakup pri trgovcih po Sloveniji.

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