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Avtorji:
R. K., STA

Nedelja,
2. 8. 2026,
12.59

Osveženo pred

26 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,07

Natisni članek

Natisni članek
Madžarska Donava jedrska elektrarna

Nedelja, 2. 8. 2026, 12.59

26 minut

Madžarska zaradi nizkega vodostaja Donave ustavlja jedrsko elektrarno

Avtorji:
R. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,07
Jedrska elektrarna Paks | Jedrska elektrarna v Paksu južno od Budimpešte, ki običajno zagotavlja približno tretjino potreb po električni energiji v državi, se hladi z vodo, ki jo črpajo iz Donave. | Foto Profimedia

Jedrska elektrarna v Paksu južno od Budimpešte, ki običajno zagotavlja približno tretjino potreb po električni energiji v državi, se hladi z vodo, ki jo črpajo iz Donave.

Foto: Profimedia

Madžarski premier Peter Magyar je v soboto zvečer sporočil, da bodo zaradi rekordno nizkega vodostaja reke Donave danes ustavili edino jedrsko elektrarno v državi, kar bo prvič v 44 letih. Gre za zadnjo v nizu potez zaradi energetske krize, ki jo je sprožila dolgotrajna suša in ekstremna vročina po vsej Evropi, ki je prizadela tudi Madžarsko.

Jedrska elektrarna v Paksu južno od Budimpešte, ki običajno zagotavlja približno tretjino potreb po električni energiji v državi, se hladi z vodo, ki jo črpajo iz Donave. Njen vodostaj je zaradi pomanjkanja dežja in več zaporednih vročinskih valov od maja padel na rekordno nizko raven.

"Zaradi nadaljnjega padca gladine Donave bo ena od zadnjih dveh proizvodnih enot jedrske elektrarne Paks ob 1.30 zjutraj zaustavljena," je na družbenem omrežju X v soboto zvečer objavil Magyar.

Kot je dodal, se bo posledično proizvodnja elektrarne zmanjšala na vsega 240 megavatov, kar je manj od običajnih 2000 megavatov.

Ustavljen železniški tovorni promet

Madžarska vlada je v okviru ukrepov za varčevanje z energijo odredila tudi ustavitev železniškega tovornega prometa v najbolj kritičnem času od 17. do 22. ure od ponedeljka naprej. Za prve tri dni naslednjega tedna pa je v državni upravi odredila delo na daljavo, kjer to dopušča nemoteno izvajanje nalog.

Podjetja in delodajalce pozivajo tudi, naj v prihodnjih dneh zagotovijo delo na daljavo za vse zaposlene, katerih delo je mogoče opravljati od doma, in naj porabo energije v poslovnih stavbah zmanjšajo na najmanjše možno, poroča madžarska tiskovna agencija MTI.

Nacionalna vremenska služba HungaroMet je za prihodnje dni napovedala temperature, ki naj bi presegle 40 stopinj Celzija, v četrtek pa je pričakovati vrhunec s temperaturami pri 42 stopinjah, kar bi se ujemalo z nacionalnim temperaturnim rekordom z začetka tega poletja.

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Madžarska Donava jedrska elektrarna
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