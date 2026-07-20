Madžarski premier Peter Magyar je v nedeljo sporočil, da namerava za predsednico države predlagati madžarsko šahovsko velemojstrico Judit Polgar. Z njo se namerava sestati še danes. Za predsednico jo bo predlagal po tem, ko je dosedanji predsednik Tamas Sulyok v soboto podpisal ustavni amandma, s katerim se končuje njegov mandat.

"Že desetletja je ime Judit Polgar sinonim za talent in vztrajnost," je na družbenih omrežjih zapisal Magyar in med drugim izpostavil številne dosežke šahovske velemojstrice, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

"Spoštovanje, ki jo obdaja, ne izhaja iz politične pripadnosti ali povezav, temveč iz njenega izjemnega talenta, prizadevnosti, neprimerljive vztrajnosti in integritete. (...) Osebno bi mi bilo v veliko čast, če bi nominacijo sprejela," je še dejal, navaja madžarska tiskovna agencija MTI.

"Potrebujemo predsednico, na katero bo ponosen vsak Madžar"

Pri tem je poudaril, da Madžarska potrebuje enotnost, mir in predsednico, na katero bo lahko ponosen vsak Madžar. "Predsedniški mandat ni služba ali delovno mesto, temveč najvišja oblika služenja. Dolžnost predsednika je, da služi vsakemu Madžaru in zastopa vsakega Madžara," je dodal.

Magyar naj bi se s Polgar sestal še danes. Za predsednico države jo namerava predlagati po tem, ko je dosedanji predsednik Tamas Sulyok podpisal ustavni amandma, nedavno sprejet v parlamentu v okviru svežnja ustavnih sprememb, s čimer se končuje njegov mandat. Predsednika države sicer izvoli madžarski parlament, v katerem ima Magyarjeva stranka Tisza dvotretjinsko večino.