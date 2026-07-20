Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
K. M., STA

Ponedeljek,
20. 7. 2026,
7.56

Osveženo pred

1 ura, 19 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,36

Natisni članek

Natisni članek
Madžarska premier šah

Ponedeljek, 20. 7. 2026, 7.56

1 ura, 19 minut

Madžarski premier bo za predsednico predlagal šahovsko velemojstrico Judit Polgar

Avtorji:
K. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,36
Judit Polgar | "Že desetletja je ime Judit Polgar sinonim za talent in vztrajnost," je na družbenih omrežjih zapisal Magyar. | Foto Reuters

"Že desetletja je ime Judit Polgar sinonim za talent in vztrajnost," je na družbenih omrežjih zapisal Magyar.

Foto: Reuters

Madžarski premier Peter Magyar je v nedeljo sporočil, da namerava za predsednico države predlagati madžarsko šahovsko velemojstrico Judit Polgar. Z njo se namerava sestati še danes. Za predsednico jo bo predlagal po tem, ko je dosedanji predsednik Tamas Sulyok v soboto podpisal ustavni amandma, s katerim se končuje njegov mandat.

"Že desetletja je ime Judit Polgar sinonim za talent in vztrajnost," je na družbenih omrežjih zapisal Magyar in med drugim izpostavil številne dosežke šahovske velemojstrice, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

"Spoštovanje, ki jo obdaja, ne izhaja iz politične pripadnosti ali povezav, temveč iz njenega izjemnega talenta, prizadevnosti, neprimerljive vztrajnosti in integritete. (...) Osebno bi mi bilo v veliko čast, če bi nominacijo sprejela," je še dejal, navaja madžarska tiskovna agencija MTI.

"Potrebujemo predsednico, na katero bo ponosen vsak Madžar" 

Pri tem je poudaril, da Madžarska potrebuje enotnost, mir in predsednico, na katero bo lahko ponosen vsak Madžar. "Predsedniški mandat ni služba ali delovno mesto, temveč najvišja oblika služenja. Dolžnost predsednika je, da služi vsakemu Madžaru in zastopa vsakega Madžara," je dodal.

Magyar naj bi se s Polgar sestal še danes. Za predsednico države jo namerava predlagati po tem, ko je dosedanji predsednik Tamas Sulyok podpisal ustavni amandma, nedavno sprejet v parlamentu v okviru svežnja ustavnih sprememb, s čimer se končuje njegov mandat. Predsednika države sicer izvoli madžarski parlament, v katerem ima Magyarjeva stranka Tisza dvotretjinsko večino.

novi madžarski predsednik Tamas Sulyok
Novice Madžarski predsednik odobril svojo odstavitev
Peter Magyar
Novice "Ne pokloni vsak revolverja. Od pakistanskega premierja sem prejel ..."
Peter Magyar
Novice Madžarski premier po vrhu Nata skočil v kopalke: Vse sem plačal sam
Madžarska premier šah
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Žreb za Playstation 5 Slim

Žreb za Playstation 5 Slim

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za Playstation 5 Slim.