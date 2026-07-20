Slovenska rokometna reprezentanca do 20 let je pripotovala iz Romunije, kjer se je v nedeljo razveselila bronastega odličja na evropskem prvenstvu. Slovenci so v boju za tretje mesto s 30:28 v nedeljo premagali Dansko in se podpisali pod šesto kolajno v tej starostni kategoriji. "Ni samoumevno, da smo tretji v Evropi, to je res velik uspeh," je po prihodu v domovino poudaril najboljši slovenski strelec in član najboljše postave turnirja Aljuš Anžič.

Če kdaj, lahko po tem koncu tedna nedvomno rečemo, da pozitivno zremo v prihodnost slovenskega športa. Potem ko so se namreč pod zlato odličje na evropskem prvenstvu do 20 let v nedeljo v Stožicah podpisali mladi slovenski košarkarji, so že nekaj ur pred tem evropsko prvenstvo s širokimi nasmehi na obrazih sklenili tudi mladi slovenski rokometaši, ki so v Cluj-Napoci na evropskem prvenstvu osvojili bronasto odličje.

Danes se je zasedba Tomaža Ocvirka z nekajurno zamudo po velikem uspehu vrnila v domovino, kjer sta mlade slovenske junake v Ljubljani med drugim pozdravila tudi predsednik RZS dr. Bor Rozman in selektor članske izbrane vrste Uroš Zorman, ki sta na glas zaploskala predstavam slovenskim rokometašem. "Vesel sem, da ste se že tako zgodaj naučili premagovati Dance," se je ob sprejemu pošalil predsednik zveze Rozman, ki je ob tem obelodanil, da so si igralci prislužili tudi manjšo finančno nagrado, ob tem pa se je izkazal tudi Olimpijski komite Slovenije, ki je rokometašem podaril štipendije v vrednosti 250 evrov mesečno do naslednjega velikega tekmovanja.

Sprejem bronastih rokometašev, foto: Nebojša Tejić / STA

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Anžič v najboljši postavi turnirja

Pomembno vlogo je odigral mladi slovenski supertalent, 18-letni Aljuš Anžič, ki je bil s skupno 65 zadetki četrti najboljši strelec turnirja, prislužil pa si je tudi mesto v najboljši postavi evropskega prvenstva. "Ni si veliko ljudi mislilo, da bomo tako končali turnir, ampak mi smo verjeli, da je to mogoče, in to tudi dokazali. Smo zelo povezana ekipa in ravno to je bil recept za uspeh, naša povezanost in borbenost. Kljub ne tako dobrim dispozicijam smo nekako pokazali, da lahko tudi manjši igralci igramo moderen rokomet. To je res velik uspeh in zelo sem ponosen na našo igro," je v prvem komentarju dejal zadovoljni, vendar vidno utrujeni Anžič.

Slovenija je na letošnjem celinskem tekmovanju v skupinskem delu premagala Poljsko s 40:34 in Češko s 35:31, proti Madžarski pa je izgubila s 26:28. V glavnem delu tekmovanja si je po zmagi proti Romuniji s 53:32 in porazu proti Švedski z 32:33 izborila nastop v četrtfinalu in ugnala Španijo s 30:23. V polfinalu ni bila kos Madžarski, po porazu s 24:31 pa je v nedeljski tekmi za bronasto odličje premagala Dansko s 30:28. "Proti Danski smo začeli popolno, hitro povedli, potem pa smo malce padli v drugem polčasu, vendar je to seveda sestavni del športa. Padci so pogosti, pomembno je, da smo se hitro pobrali in se zbrali ter na koncu tekmo dokaj mirno pripeljali do konca. Ni samoumevno, da smo tretji v Evropi, to je res velik uspeh."

Anžič je bil uvrščen v najboljšo postavo turnirja. Foto: EHF

Po zadnjem pisku sirene je sledilo veliko slavje. "Po teh petih, šestih tednih garanja smo se potem tudi malce poveselili, po zadnji zmagi je bilo res veselo, vendar tudi čustveno. Nekateri fantje ne bodo več doživeli takšnega prvenstva, tako da tega res ne bomo nikoli pozabili. Mislim, da je to dober kazalnik dobrega sistema razvoja rokometa v Sloveniji, ki spodbuja mlade igralce," je prepričan Anžič.

Trka na velika vrata

Mladi član Celja Pivovarne Laško že nekaj časa na glas trka na vrata velikanov, ob tem je z vsako tekmo na njem več pozornosti, ob njegovih predstavah pa je jasno, da je pred njim velika, lepa prihodnost. S tem pa pride pritisk, s katerim se 18-letni rokometaš, ki kaže veliko mero zrelosti, dobro spopada. "Pritisk je seveda ves čas prisoten, vendar na to gledam pozitivno in se s tem poskušam čim manj ubadati. Zdaj je že malce boljše, kot je bilo na začetku. Priznam, da mi na začetku ni bilo tako lahko, kot sem mislil, da mi bo. Obenem pa sem ponosen, da sem sploh v pozornosti in del vsega tega dogajanja, to dojemam kot čast in skušam vse skupaj jemati kot pozitivno stvar, s tem se spopadam veliko bolj, kot sem se prej," je pojasnil Anžič, ki ima pogodbo s Celjem sklenjeno do leta 2028, veseli pa se tudi vnovičnega igranja v ligi prvakov, v kateri bodo Celjani igrali prihodnjo sezono.

Foto: EHF

A še pred tem mladega bisera slovenskega rokometa čaka vsaj malce predaha. Še pred zasluženim počitkom je Anžič pohvalil tudi dosežke drugih slovenskih športnikov, na čelu s košarkarsko izbrano vrsto do 20 let, ki je v nedeljo osvojila zlato odličje na evropskem prvenstvu. "Za Slovenijo je vsekakor odlična športna nedelja. Sploh za košarkarje, ki so takšen dosežek dosegli na domačem prvenstvu, je vse skupaj še toliko bolj posebno. Gre za odlično generacijo in tudi oni so dokaz, da se gradi na mladih in da je pred Slovenijo v športu lepa prihodnost. Mislim, da se za slovenski šport res ni treba bati. Čestitke tudi njim, res je velik ponos nositi dres s slovenskim grbom. Upam, da bo uspehov v prihodnosti samo še več in več," je še sklenil Anžič.

Tomaž Ocvirk Foto: EHF

Od zadovoljstva je po prihodu domov prekipeval tudi selektor Ocvirk, ki je svojim varovancem znova čestital. "Ponosen sem na svoje fante, vse leto smo se trudili graditi močno, povezano ekipo, kar smo pokazali tudi na tem turnirju. Rasli smo kot ekipa iz tekme v tekmo. Tudi ko smo imeli kakšen slab dan, smo stopili skupaj in se pobrali ter na koncu pokazali našo najboljšo partijo. Vedno je dobro takšen turnir skleniti z zmago, tako da hvala strokovnemu vodstvu, vsem v ekipi, da so lahko igralci pokazali najboljše predstave in boj za našo državo."

"Ključ do uspeha je bila povezanost ekipe. Gradili smo igro in model igre je bil takšen, da smo poskušali držati močno obrambo. Imamo igralce, ki temu ustrezajo. Borili smo se do konca. Ker imamo nižje, hitre igralce, smo želeli igrati čim hitreje, kar nam je uspelo. Hvala še enkrat vsem fantom," je še povedal slovenski selektor.

Bronasta slovenska reprezentanca do 20 let: Aljuš Anžič (Celje Pivovarna Laško), Ahmed Begić (Slovan), Nik Blagus (DRŠ Sebastjana Soviča), Vanja Dragić (Gorenje Velenje), Žiga Grabar (Celje Pivovarna Laško), Rok Grabner (Slovan), Mattis Heiss (Magdeburg), Matevž Mlakar (Celje Pivovarna Laško), Žan Pajk (Gorenje Velenje), Peter Peternel (Škofja Loka), Miha Podpečan (Gorenje Velenje), Luka Sandič (Gorenje Velenje), Arne Strehar (Škofja Loka), Jakob Ščuka (Krka), Miha Štalekar (Slovenj Gradec), Tjaž Štalekar (Slovenj Gradec). Selektor: Tomaž Ocvirk.

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