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Avtorji:
D.K., STA

Četrtek,
30. 7. 2026,
21.01

Osveženo pred

51 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Natisni članek

Natisni članek
Madžarska jedrska elektrarna Donava vodostaj električna energija

Četrtek, 30. 7. 2026, 21.01

51 minut

Na Madžarskem bodo zaradi nizkega vodostaja Donave izklopili edino nuklearko

Avtorji:
D.K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
Paks, jedrska elektrarna | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Na Madžarskem bodo zaradi zgodovinsko nizkega vodostaja reke Donave in posledičnega pomanjkanja vode za hlajenje reaktorjev iz omrežja izklopili edino tamkajšnjo jedrsko elektrarno. Nuklearko bodo izklopili v naslednjih dneh, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Izklop jedrske elektrarne Paks iz omrežja je sprva napovedal madžarski premier Peter Magyar, pozneje pa so to potrdili tudi v upravljavcu nuklearke. Kot so sporočili, bo v naslednjih 24 do 72 urah jedrsko elektrarno treba popolnoma izklopiti, kar bo imelo za posledico prekinitev proizvodnje električne energije.

Razlog za izklop nuklearke je nizek vodostaj na reki Donavi, ki se bo po napovedih še zniževal. Po navedbah upravljavca bi trenutna količina vode sicer zadostovala za hlajenje reaktorskih blokov, vendar je črpalke zaradi nizkega vodostaja ne bi mogle več črpati.

Po navedbah Magyara bi zaustavitev jedrske elektrarne pomenila izpad moči v višini 2000 megavatov. To bi bilo mogoče pokriti z uvozom, saj uvozna zmogljivost znaša od 3600 do 3800 megavatov, poročanje portala HVG.hu povzema APA.

Pred tem je moral upravljavec nuklearke Paks popolnoma izklopiti reaktorski blok 3 in zmanjšati moč bloka 2 na polovico.

Podobne težave tudi v Romuniji

Zaradi nizkega vodostaja Donave so se za izklop enega reaktorja nuklearke Cernavoda pred dnevi odločili v Romuniji, v sredo pa so napovedali še izklop drugega reaktorja, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Bolgarske oblasti so medtem v torek začele evakuacijo več kot 200 potnikov z ladje, ki je zaradi nizkega vodostaja nasedla na Donavi. Ladja, ki je plula pod švicarsko zastavo, je v začetku tedna nasedla okoli 25 kilometrov od mesta Vidin na severu države.

Donava, nasedla ladja, potniki
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Madžarska jedrska elektrarna Donava vodostaj električna energija
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