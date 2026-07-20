Slovenski košarkarji do 20 let so v nedeljo na najboljši mogoč način sklenili letošnje domače evropsko prvenstvo in udejstvovanje v mlajših kategorijah. Po koncu so pred predstavnike sedme sile med drugim stopili tudi trije nosilci te ekipe, kapetan Urban Kroflič, MVP Mark Padjen in Vit Hrabar, ki je bil v finalu ob zmagi nad Srbijo (84:65) najboljši strelec Slovenije.

Da je ob odlični ekipni kemiji in vzdušju mogoče prav vse, so v zadnjem tednu večkrat dokazali mladi slovenski košarkarji do 20 let, ki so v Stožicah pred približno osem tisoč navijači v nedeljo pričarali izjemno košarkarsko kuliso, ki jo je Slovenija v zadnjem obdobju že precej pogrešala. Pot zasedbe Danijela Radosavljevića ni bila preprosta, ob težavah s poškodbami je pet pred dvanajsto slovenski selektor na pripravah ostal tudi brez trojice nosilcev – Urbana Krofliča, Marka Padjena in Vita Hrabarja – ki so ob pozivu Aleksandra Sekulića za dobra dva tedna izbrano vrsto do 20 let zamenjali za člansko izbrano vrsto.

Kljub napornemu ritmu in dogajanju so se nekaj dni pred začetkom prvenstva do 20 let znova priključili izbrani vrsti in pokazali, da bo na njih v prihodnosti še kako treba računati. Kapetan Urban Kroflič je bil vse do polfinala glavno slovensko orožje, ob tem pa so v slovenskem taboru ves čas poudarjali tudi njegove vodstvene kakovosti in zrelost ter predanost izbrani vrsti, ki je ob zgolj 20 letih lahko zgled tudi za vse preostale košarkarje, kar je večkrat poudaril tudi selektor.

Urban Kroflič je bil uvrščen v najboljšo peterko turnirja. Foto: Luka Kotnik

A v polfinalu se je pripetila poškodba, ki ga je za glavni dve tekmi turnirja oddaljila od igrišč, kljub temu pa je ves čas s strani bodril fante in jih spodbujal z nasveti, na koncu pa kot kapetan Slovenijo popeljal na najvišjo stopničko. "Mislim, da se še ne zavedamo, kaj nam je uspelo. Rad bi se zahvalil vsem soigralcem, trenerskemu štabu in navijačem, ki so danes napolnili dvorano. V polfinalu sem se poškodoval, a fantje so oddelali dve fenomenalni tekmi, vsi od prvega do zadnjega. Vsa čast fantom. Ni bilo lahko spremljati s strani, a že v polfinalu sem rekel, da bom ostal pozitiven, ker me fantje potrebujejo. Celo tekmo sem jih spodbujal, bil v komunikaciji z njimi in na koncu se je izplačalo," je dejal po koncu dogajanja.

"Vedno mi je v čast igrati za Slovenijo, zdaj je ves trud poplačan, od nekdaj sem si želel s to ekipo nekaj osvojiti, ko bo čas za to, enako velja tudi za člansko vrsto. To je res ekipa … sploh ne vem, kaj naj rečem. Sem brez besed. Pomeni mi res veliko, uspelo nam je to, kar smo si želeli od prvega dne," je še dodal slovenski kapetan, ki ga po pregledu z magnetno resonanco čakata mesec počitka in rehabilitacija, nato pa sledita vrnitev na parket in skoraj zagotovo pot v ZDA, kjer se bo preizkusil v ligi NCAA.

Padjen do naziva MVP

Ob Krofličevi odsotnosti je velik zalogaj odgovornosti prevzel Mark Padjen, ki je bil ob Krofliču na koncu uvrščen v najboljšo peterko prvenstva, prejel pa je tudi naziv MVP-prvenstva. "Težko rečem kaj drugega, kot da je za to zaslužna ekipa. Brez njih ne bi šlo, tudi na teh najpomembnejših tekmah smo kot ekipa stali skupaj, tudi v trenutkih, ko je bilo res težko. Ta MVP-naslov je za ekipo, ne zame," je poudaril Padjen.

Padjena že v torek čaka pot v ZDA. Foto: Luka Kotnik

"Občutki so fenomenalni, od začetka prvenstva smo visoko ciljali, ampak vsi vemo, koliko je bilo odpovedi in poškodb. Borili smo se kot ekipa, stali smo skupaj in mislim, da smo si res zaslužili ta naslov. Za zdaj je bila to na žalost naša zadnja skupna tekma v tej postavi in res se ne bi mogli posloviti na lepši način. Lepo je, da nam je to uspelo v Stožicah pred domačimi navijači in našimi družinami."

"Res smo povezani, verjamemo eden v drugega, si zaupamo in edino smiselno je bilo, da ciljamo na najvišja mesta. Letos nam je to uspelo. Stkali smo prijateljstva za celo življenje, postali smo druga družina, najboljši prijatelji s štabom in vsemi preostalimi – to je vez za celo življenje," je še dodal Padjen.

Tega že v torek čaka pot v ZDA, natančneje v Kentucky, kjer bo oblekel dres ekipe univerze Murray State. "Vse bo šlo res hitro. Zdaj je gotovo žalostno, težko je iti stran od takšne ekipe, težko se je posloviti od fantov in trenerjev, a to je korak v odraslost in upam, da se bo nadaljevalo v tej smeri, kot je šlo do zdaj. Hvaležen sem vsem trenerjem, brez njih ne bi zmogel. Dali so mi tisto, česar mi marsikdo drug ne bi, predvsem pa so mi dali priložnost, zaradi katere sem postal igralec, kakršen sem," je še sklenil Padjen.

Vit Hrabar je bil v finalu najboljši strelec. Foto: Luka Kotnik

Hrabar zablestel v pravem trenutku

V finalu pa je svoj delež prispeval tudi Vit Hrabar, ki je v pravem trenutku ujel pravi ritem. Do finala mu predvsem ni stekel met za tri, dosegel je le enega izmed 22 poskusov za tri. V finalu se je roka umirila, s štirimi trojkami (4/7) in 18 točkami pa je bil prvi strelec finala. "Neverjetno. Šli smo čez toliko stvari in da smo osvojili naslov … noro. Pokazali smo, da lahko igramo proti komurkoli, nihče nas ni premagal. Zdi se, da je dovolj tudi deset igralcev," se je ob dejstvo, da nista igrala Kroflič in Lovro Faganel, obregnil Hrabar.

"Ni bilo moje prvenstvo, ni mi šlo, a moral sem verjeti in na koncu se je obrestovalo. Poskusite si predstavljati, da si z istimi ljudmi že štiri leta in potem sledi takšna nagrada. To je najboljši mogoč konec. Malce sem bil nervozen, imel sem težave z osebnimi napakami, a se vse zgodi z razlogom. To so spomini za celo življenje, tega se ne da opisati, če ne občutiš. Upam, da s fanti čim prej zaigramo skupaj tudi v članski ekipi, verjamem, da vsi lahko igramo tam. Zdaj pa moramo trenirati in delati, potem pa bomo videli," je še dodal Primorec.

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