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Avtor:
Š. L.

Petek,
24. 7. 2026,
11.14

Osveženo pred

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Natisni članek
KK Perspektiva Ilirija Boban Marjanović Košarkarska tržnica

Petek, 24. 7. 2026, 11.14

1 ura, 7 minut

Boban Marjanović iz Ilirije na Filipine

Avtor:
Š. L.

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Boban Marjanović | Boban Marjanović je podpisal pogodbo s filipinskim klubom. | Foto Luka Kotnik/alesfevzer.com

Boban Marjanović je podpisal pogodbo s filipinskim klubom.

Foto: Luka Kotnik/alesfevzer.com

Boban Marjanović, srbski center in nekdanji soigralec Luke Dončića pri ekipi Dallas Mavericks, ki je v prejšnji sezoni branil barve Ilirije, je podpisal kratkoročno pogodbo z ekipo s Filipinov.

Kot je na družbenih omrežjih sporočil njegov agent Miško Ražnatović, je Boban Marjanović podpisal kratkoročno pogodbo z moštvom Strong Group Athletics (SGA) s Filipinov. Klub je bil ustanovljen leta 2023 in nastopa izključno na William Jones Cupu, ki poteka na Tajvanu, kjer bo za SGA zaigral tudi Marjanović. Mednarodni vabljeni turnir bo potekal od 13. do 23. avgusta v dvorani Xinzhuang Gymnasium v mestu New Taipei City na Tajvanu.

V prejšnji sezoni je Marjanović v dresu Ilirije v ligi ABA odigral osem tekem, na katerih je v povprečju dosegal 13,9 točke in 8,6 skoka na tekmo. Pred prihodom v slovenski klub je krajši čas igral za kitajski Zhejiang Lions in turški Fenerbahče Istanbul.

V svoji bogati košarkarski karieri je nastopal tako v evroligi kot tudi v ligi NBA. Najbolj se je izkazal v dresu Crvene zvezde, od koder se je podal v najmočnejšo košarkarsko ligo na svetu. V ligi NBA je igral za San Antonio Spurse, Detroit Pistonse, Los Angeles Clipperse, Philadelphia 76erse, Dallas Maverickse in Houston Rocketse.

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