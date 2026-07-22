Selektor slovenske košarkarske reprezentance Aleksander Sekulić bo po odhodu Xavija Pascuala vodil Barcelono, so zdaj uradno potrdili tudi v klubu, potem ko so se prve govorice o selitvi Sekulića v katalonsko prestolnico pojavile pred dvema tednoma.

Sekulić, ki je v julijskem ciklu kvalifikacij za svetovno prvenstvo s Slovenijo klonil proti Estoniji in Švedski, je tako po odhodu iz Dubaja našel novega delodajalca. 48-letni trener je z Barcelono podpisal pogodbo do 30. junija 2028 in bo postal prvi slovenski trener v zgodovini Barcelone.

"Novi trener Blaugrane je sedanji slovenski selektor, kar je vloga, ki jo opravlja od leta 2020. Sekulić je pomagal reprezentanci, da se je prvič v zgodovini uvrstila na olimpijske igre, ko so se v Tokiu uvrstili v polfinale in poleti 2021 končali na pohvalnem četrtem mestu. Bil je tudi pomočnik trenerja svoje reprezentance, ko so leta 2017 osvojili naslov prvaka Eurobasketa," so ob predstavitvi slovenskega trenerja zapisali pri Barceloni, Sekulić pa bo tako poleg španskega kluba še naprej vodil tudi izbrano vrsto Slovenije. Vprašanje ostaja le, kaj bo to pomenilo za novembrski cikel kvalifikacij za svetovno prvenstvo, ko se bodo tekme reprezentance prekrivale tudi s tekmami evrolige.

48-letni Sekulić je v domovini nabiral trenerske izkušnje pri Slovanu, Triglavu, Kopru, Škofji Loki, Krki in Olimpiji, leta 2017 pa se je prvič odpravil v tujino in deloval na Češkem pri Nymburku. Sprva je bil pomočnik trenerja in klubu pomagal do dveh naslovov češkega prvaka, nato pa je postal prvi trener in leta 2022 še tretjič državni prvak na Češkem. Istega leta se je preselil v Rusijo, kjer je dve leti zapored vodil Lokomotiv iz Kubana. Klub je nato januarja letos zapustil in se preselil v Dubaj, s katerim je nato osvojil ligo ABA. Zdaj bo pri Barceloni nasledil Xavija Pascuala, ki pa se je medtem preselil v Dubaj.

Barcelona je sicer po minuli sezoni doživela obsežno prenovo igralske zasedbe. Ključni igralci, kot so Will Clyburn, Nicolas Laprovittola, Tomas Satoranski in Willy Hernangomez so odšli, Jan Vesely se je upokojil. Ekipi pa so se pridružili Umoja Gibson iz Cedevite Olimpije, pa Josh Nebo, s katerim je Sekulić na kratko že sodeloval v slovenski izbrani vrsti, pogodbe pa so sklenili še Olivier Nkamhoua, Justin Robinson, Agustin Ubal in Stanley Umude.

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