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Avtor:
Š. L.

Torek,
21. 7. 2026,
12.45

Osveženo pred

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Vlatko Čančar Vlatko Čančar Slovenska košarkarska reprezentanca San Pablo Burgos Košarkarska tržnica

Torek, 21. 7. 2026, 12.45

9 minut

Košarkarska tržnica

Nov začetek Vlatka Čančarja

Avtor:
Š. L.

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Vlatko Čančar | Vlatko Čančar se seli v Burgos. | Foto Aleš Fevžer

Vlatko Čančar se seli v Burgos.

Foto: Aleš Fevžer

Slovenski košarkar Vlatko Čančar bo kariero nadaljeval v dresu španskega prvoligaša, Burgosa, s katerim bo igral v ligi ACB in EuroCupu, moči pa bo združil tudi z Žigo Samarjem, ki je s klubom sodelovanje sklenil na začetku poletja.

Vlatko Čančar bo tako po poškodbi obrnil nov list. Slovenec je zaradi težav s poškodbo konec lanskega oktobra prekinil pogodbo z milansko Olimpio, potem pa prestal novo operacijo kolena, po kateri je bil primoran prečrtati prejšnjo klubsko sezono. Pred novo poškodbo je Čančar odigral le peščico minut na dveh evroligaških tekmah, potem pa je zaradi težav s kolenom obsedel, nato izpadel iz kadra italijanske ekipe, na koncu pa ostal tudi brez nadaljnjega sodelovanja z milanskim klubom. Nato ga je slovenski selektor Aleksander Sekulić uvrstil na širši seznam za kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo v začetku julija, a zaradi udarca, ki ga je prejel pred začetkom priprav, še ni bil pripravljen.  

V zadnjih treh sezonah je igral le na 18 tekmah, za izbrano vrsto pa je nazadnje igral v kvalifikacijah za olimpijske igre v Parizu. Slovenec je pred vrnitvijo v Evropo, natančneje v Milano, pet sezon preživel v dresu Denver Nuggets in bil med drugim del ekipe, ki je leta 2023 osvojila šampionski prstan. Skupno je v ligi NBA odigral 143 tekem, na katerih je v povprečju dosegel 3,4 točke in 1,8 skoka v 10,7 minute na srečanje. Pred odhodom v ligo NBA je med drugim igral za Mego in tudi Burgos, kamor se v želji po novem začetku vrača po sedmih letih. Leta 2019 je bil sicer uvrščen v najboljšo postavo mladih košarkarjev v španski ligi ACB.

"Pri San Pablo Burgosu želimo Vlatku Čančarju vso srečo ob novem koraku njegove športne kariere. Čas je za drugo poglavje," so ob naznanitvi sodelovanja zapisali pri španskem klubu, za katerega je Primorec igral sezono in pol, skupno pa je v španski ligi takrat igral na 46 tekmah, nato pa je sledila selitev v Denver.

Burgos bo v tej sezoni poleg španskega prvenstva igral tudi v Eurocupu, kjer bo del skupine A skupaj s Cedevito Olimpijo, tako da Čančarja in Žigo Samarja čaka tudi gostovanje v ljubljanskih Stožicah. Še pred tem gre pričakovati, da bo Čančar ob zeleni luči na zdravstvenem kartonu konec avgusta slovenski izbrani vrsti pomagal tudi na prvih dveh tekmah drugega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027, ko bo Slovenija gostovala v Franciji (27. avgust) in nato gostila Madžarsko (30. avgust).

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