Matisse Thybulle je novi član Los Angeles Lakersov. Vodstvo kalifornijskega kluba je s krilnim obrambnim košarkarjem sklenilo enoletno sodelovanje, medtem ko pogovori z Jonathanom Kumingo, ki si ga tako želijo, niso napredovali, poročajo ameriški mediji.

Iz Kalifornije prihaja novica, da bodo pri LA Lakersih v prihodnji sezoni računali na Matissea Thybulleja. S krilnim košarkarjem, s katerim bodo poskušali zapolniti tudi vrzel v obrambi, so se dogovorili za sodelovanje za eno sezono.

Devetindvajsetletnik z ameriškim in avstralskim potnim listom, ki je v zadnji sezoni igral za Portland Trail Blazers, je po poročanju Shamsa Charanie podpisal enoletno pogodbo, vredno 3,3 milijona ameriških dolarjev (2,9 milijona evrov). Pred podpisom naj bi se pogovarjal tako s trenerjem JJ Redickom kot prvim zvezdnikom moštva Luko Dončićem. Thybulle je v zadnjih dveh sezonah zaradi poškodb odigral zgolj 45 tekem.

Pogovori z Jonathanom Kumingo niso napredovali, pišejo čez lužo. Foto: AP / Guliverimage Po informacijah ESPN pa Lakersom ne kaže dobro pri uresničevanju velike želje – pripeljati prostega igralca Jonathana Kumingo. Pogovori med stranema naj ne bi napredovali.

So se pa Lakersi dogovorili za t. i. two-way pogodbo z napadalcem Arthurjem Kalumo, ki je v sezoni 2025/26 igral za Lakerse v razvojni ligi G.

V poletni ligi je v zadnjem mesecu v povprečju dosegal skoraj 19 točk ob 61-odstotni uspešnosti meta, pri trojkah pa je bil 50-odstotno natančen.

Kalifornijski kolektiv je po sezoni zapustilo več košarkarjev, z LeBronom Jamesom na čelu, drugje pa bodo igrali tudi Marcus Smart, Rui Hachimura, Deandre Ayton, novopečeni slovenski državljan Jaxson Hayes in Luke Kennard.