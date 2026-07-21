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Avtor:
Pe. M.

Torek,
21. 7. 2026,
7.14

Osveženo pred

42 minut

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Natisni članek
Liga NBA Liga NBA NBA Los Angeles Lakers košarka Matisse Thybulle

Torek, 21. 7. 2026, 7.14

42 minut

Kadrovanje Kalifornijcev

Matisse Thybulle bo oblekel dres LA Lakersov

Avtor:
Pe. M.

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Matisse Thybulle | Matisse Thybulle je novi član LA Lakersov. | Foto Guliverimage

Matisse Thybulle je novi član LA Lakersov.

Foto: Guliverimage

Matisse Thybulle je novi član Los Angeles Lakersov. Vodstvo kalifornijskega kluba je s krilnim obrambnim košarkarjem sklenilo enoletno sodelovanje, medtem ko pogovori z Jonathanom Kumingo, ki si ga tako želijo, niso napredovali, poročajo ameriški mediji.

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Iz Kalifornije prihaja novica, da bodo pri LA Lakersih v prihodnji sezoni računali na Matissea Thybulleja. S krilnim košarkarjem, s katerim bodo poskušali zapolniti tudi vrzel v obrambi, so se dogovorili za sodelovanje za eno sezono.

Devetindvajsetletnik z ameriškim in avstralskim potnim listom, ki je v zadnji sezoni igral za Portland Trail Blazers, je po poročanju Shamsa Charanie podpisal enoletno pogodbo, vredno 3,3 milijona ameriških dolarjev (2,9 milijona evrov). Pred podpisom naj bi se pogovarjal tako s trenerjem JJ Redickom kot prvim zvezdnikom moštva Luko Dončićem. Thybulle je v zadnjih dveh sezonah zaradi poškodb odigral zgolj 45 tekem.

Pogovori z Jonathanom Kumingo niso napredovali, pišejo čez lužo. | Foto: AP / Guliverimage Pogovori z Jonathanom Kumingo niso napredovali, pišejo čez lužo. Foto: AP / Guliverimage Po informacijah ESPN pa Lakersom ne kaže dobro pri uresničevanju velike želje – pripeljati prostega igralca Jonathana Kumingo. Pogovori med stranema naj ne bi napredovali. 

So se pa Lakersi dogovorili za t. i. two-way pogodbo z napadalcem Arthurjem Kalumo, ki je v sezoni 2025/26 igral za Lakerse v razvojni ligi G.

V poletni ligi je v zadnjem mesecu v povprečju dosegal skoraj 19 točk ob 61-odstotni uspešnosti meta, pri trojkah pa je bil 50-odstotno natančen.

Kalifornijski kolektiv je po sezoni zapustilo več košarkarjev, z LeBronom Jamesom na čelu, drugje pa bodo igrali tudi Marcus Smart, Rui HachimuraDeandre Ayton, novopečeni slovenski državljan Jaxson Hayes in Luke Kennard.

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