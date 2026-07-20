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Avtor:
J. L.

Ponedeljek,
20. 7. 2026,
10.02

Osveženo pred

26 minut

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Luka Dončić Luka Dončić Los Angeles Lakers Austin Reaves LeBron James Rob Pelinka nba tržnica

Ponedeljek, 20. 7. 2026, 10.02

26 minut

Luka Dončić prekinil molk in se odzval na veliki rez pri Lakersih

Avtor:
J. L.

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Luka Dončić | Luka Dončić se je po obsežni prenovi Los Angeles Lakersov zazrl v prihodnost. | Foto Guliverimage

Luka Dončić se je po obsežni prenovi Los Angeles Lakersov zazrl v prihodnost.

Foto: Guliverimage

V Los Angelesu se po burnem poletju začenja novo obdobje, v katerem bo vse bolj jasno podrejeno Luki Dončiću. Po odhodu LeBrona Jamesa in skoraj popolni spremembi začetne peterke so Lakersi močno prevetrili ekipo, slovenski zvezdnik pa je ob prvem javnem odzivu poudaril, da verjame v novo zasedbo.

Los Angeles Lakersi so imeli eno najbolj dejavnih poletij v ligi NBA. Klub je po koncu sezone močno posegel v igralski kader, opravil več menjav in skoraj povsem preoblikoval ekipo okoli Luke Dončića.

Slovenski zvezdnik je o spremembah prvič spregovoril v pogovoru z Richem Lernerjem na Golf Channelu med turnirjem The Open Championship.

"Mislim, da imamo res dobro ekipo," je dejal Dončić in nadaljeval: "Zelo sem navdušen pred začetkom nove sezone. Prejšnja se ni končala tako, kot smo si želeli, zato se že veselimo nove."

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Le Austin Reaves ostaja iz starega jedra

Dončića v novi sezoni ne čakajo le novi soigralci, ampak skoraj povsem drugačna slačilnica. Lakersi so se namreč poslovili od večine igralcev, ki so še pred kratkim tvorili jedro ekipe.

Luka Dončić in Austin Reaves bosta po poletni prenovi osrednji del novega jedra Los Angeles Lakersov. | Foto: Guliverimage Luka Dončić in Austin Reaves bosta po poletni prenovi osrednji del novega jedra Los Angeles Lakersov. Foto: Guliverimage

LeBron James je po osmih sezonah zapustil Los Angeles, drugje pa bodo prihodnjo sezono igrali tudi Marcus Smart, Rui Hachimura, Deandre Ayton, novopečeni slovenski državljan Jaxson Hayes in Luke Kennard.

Iz prejšnje zasedbe ostaja Austin Reaves, ki je z Dončićem stkal posebno vez. Z Lakersi je podpisal novo štiriletno pogodbo, vredno 185 milijonov dolarjev.

Prenova kadra morda še ni končana

Čeprav imajo Lakersi trenutno zapolnjen igralski kader, v Los Angelesu po poročanju ameriških medijev še niso nujno končali dela. Med imeni, ki se še vedno povezujejo s klubom, sta Jonathan Kuminga in Matisse Thybulle.

Luka Dončić | Foto: Filip Barbalić Foto: Filip Barbalić

Generalni menedžer Rob Pelinka ima tako še nekaj malega prostora za morebitne nove prihode in menjave, a jedro ekipe je že določeno. Lakersi so šli zavestno v sestavo ekipe, ki bo imela več energije, globine in obrambne širine.

Pričakovanja navijačev Los Angeles Lakersov bodo v novi sezoni izjemno visoka. Vodstvo kluba se je odločilo za obsežno prenovo in ekipo skoraj v celoti podredilo Luki Dončiću, ki bo tako stopil pred enega največjih izzivov svoje kariere. Z novimi soigralci bo moral narediti odločnejši korak proti ciljem, ki jih imajo v Kaliforniji vselej postavljene zelo visoko, a ob močni konkurenci v ligi NBA bo to vse prej kot preprosta naloga.

Austin Reaves LeBron James Luka Dončić
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Kader Los Angeles Lakers

Igralec Št. Položaj Višina
Ziaire Williams 1 krilo 206 cm
Adou Thiero 1 branilec 201 cm
Collin Sexton 2 branilec 191 cm
Jarred Vanderbilt 2 krilo 203 cm
Dalton Knecht 4 krilo 198 cm
Quentin Grimes 5 branilec 196 cm
Jaden Hardy 7 branilec 191 cm
Bronny James 9 branilec 188 cm
Jake LaRavia 12 krilo 201 cm
Walker Kessler 14 center 218 cm
Austin Reaves 15 branilec 196 cm
Chris Mañon 30 branilec 193 cm
AK Okereke 31 krilo 201 cm
Cameron Carr 43 branilec 196 cm
Sandro Mamukelashvili 54 krilo/center 206 cm
Kevon Looney 55 krilo 206 cm
Luka Dončić 77 krilo/branilec 203 cm
Ziaire Williams
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Luka Dončić Luka Dončić Los Angeles Lakers Austin Reaves LeBron James Rob Pelinka nba tržnica
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