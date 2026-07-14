V vrstah Los Angeles Lakersov so v letošnjem poletju pošteno prevetrili svoje vrste. Med vsemi okrepitvami pri Jezernikih največ pričakujejo od Walkerja Kesslerja, ki je z ekipo podpisal štiriletno pogodbo, vredno 130 milijonov ameriških dolarjev. Zdaj je 24-letni ameriški košarkar, tako kot nekateri drugi novinci v vrstah Lakersov, prvič stopil pred predstavnike medijev in spregovoril tudi o stanju poškodbe rame.

Lakerse so ameriški mediji že zadnji dve sezoni povezovali z mladim centrom Walkerjem Kesslerjem, ki je bil nazadnje član Utah Jazza. To poletje je bil omejeno prost igralec, Lakersi pa so bili eni od favoritov za njegov podpis. Na koncu so bili uspešni, Lakersi so tako dobili centra, ki so ga iskali za dopolnitev zvezdniškega branilskega dvojca Luke Dončića in Austina Reavesa, v zameno pa so Utah Jazzu odstopili dva izbora prvega kroga nabora in dve pravici do zamenjave izbora prvega kroga.

Poškodba je preteklost

V štirih profesionalnih sezonah se je v ligi NBA uveljavil kot odličen skakalec in bloker. V povprečju v karieri dosega 9,5 točke, 9,3 skoka in 2,4 blokade v dobrih 25 minutah na tekmo. A v prejšnji sezoni mu je veliko težav povzročala poškodba rame, tako da je zadnjo tekmo odigral konec lanskega oktobra, nato pa prestal operacijo leve rame. Pri navijačih Lakers je zato prisotnega nekaj dvoma, koliko bo Kessler lahko pomagal ekipi. A center ekipe iz mesta angelov je zatrdil, da je poškodba zdaj za njim, in poudarja, da se počuti veliko bolje kot kadarkoli prej.

Walker Kessler v dresu ZDA leta 2023 na tekmi proti Sloveniji v Malagi v pripravah na svetovno prvenstvo. Foto: Guliverimage

"Odlično je," je v prvem medijskem nastopu v opremi Lakersov povedal Kessler. "Občutek je boljši kot kadarkoli prej. Rama je očiščena, počutim se močno in mobilno, res je vse, kot mora biti," je zatrdil Kessler. "Težave z ramo sem imel že od fakultete, potem sem nekaj časa igral s poškodovano ramo, lani pa se je stanje samo še poslabšalo. Zato smo se odločili, da bo to najboljši čas za operacijo," je še povedal center Lakersov.

"Navdušen sem, da bom spet igral, tako dolga odsotnost stvari postavi v perspektivo. Mislim, da sem trenutno najboljša različica sebe, veselim se igranja." Kessler je poudaril, da je organizacija vanj pokazala veliko zaupanja in da je pripravljen dokazati, da je bil vreden cene. "Če nekdo verjame vame, bi zanj prebil zid."

Navdušen nad igranjem z Dončićem

Med košarkarji, ki so si Kesslerja želeli v svojih vrstah, je bil po poročanju ameriških medijev med najbolj zavzetimi Luka Dončić. "To je fantastično, veselim se igranja z njim, tega sem si želel in zdaj se je to končno uresničilo. Res gre za veliko stvar in vse skupaj je res vznemirljivo. Zelo se veselim. Luki gre podajanje žog kar dobro," se je sarkastično pošalil Kessler. "Na igrišču je zelo prisoten in zaradi tega je štirim fantom okoli njega veliko lažje narediti tisto, kar morajo. Še nikoli nisem igral z organizatorjem igre takšne velikosti in s košarkarjem, ki bi bil takšna nočna mora za tekmece. Zelo zabavno bo," je še povedal Kessler. "Kar lahko storim zanj, je seveda dobra igra v obrambi, postavljanje odličnih blokad in lovljenje asistenc," je dodal.

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