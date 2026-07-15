Slovenski košarkarski klub Krka je v svoje vrste zvabil Uroša Šikanića, ki bo novomeški dres nosil v prihodnji sezoni, je klub sporočil v izjavi za javnost. Šikanić bo novomeško ekipo okrepil na položaju centra in krilnega centra.

"Gre za ekipnega igralca z dobrim metom z razdalje, ki vedno igra v korist ekipe. V lanski sezoni je z dobrimi igrami pokazal svoj potencial, zato verjamem, da lahko naredi uspešen korak na višjo raven tekmovanja," je dejal direktor kluba Jure Balažić.

Šikanić je košarkarsko pot začel pri Slovanu in jo nadaljeval v mladinski ekipi ljubljanske Olimpije. Članske izkušnje je nabral pri domžalskem Kansai Heliosu in Rogaški, s katerima je igral tudi v ligi Aba 2. Od leta 2022 je igral za kranjski ECE Triglav.

S Kranjčani je osvojil naslov prvaka v drugi slovenski košarkarski ligi in nato med prvoligaši postal eden od nosilcev igre. V lanski sezoni je na 29 prvenstvenih tekmah v povprečju dosegal 12,3 točke, 7,2 skoka in 3,5 podaje na tekmo. Za tri točke je metal 42,9-odstotno in bil po koncu sezone uvrščen v drugo najboljšo peterko domačega prvenstva. Igral je tudi mlajše slovenske reprezentančne selekcije do 20 in 18 let.

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