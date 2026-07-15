Američan s slovenskim potnim listom podpisal za Barcelono. Prihaja tudi Sekulić?

Josh Nebo, ameriški košarkar s slovenskim potnim listom, bo kariero nadaljeval pri katalonskem velikanu Barceloni. Nebo, 206 centimetrov visoki center, ki je za Slovenijo odigral tri tekme v kvalifikacijah za olimpijske igre 2024, je s Katalonci podpisal štiriletno pogodbo.

"Ko pomislim na moj novi klub, mi najprej pride na misel njegov zmagovalni značaj. Vsako leto se bori za uvrstitev v končnico španske lige, vedno je vsaj blizu nastopu na zaključnem turnirju evrolige. Tudi sam si želim zmagovati, tako da lahko pomagamo eden drugemu. Sam lahko ekipi pomagam s skoki, zaključevanjem in značajem," je ob podpisu pogodbe dejal Josh Nebo.

Zdaj že nekdanji košarkar Olimpie Milana, za katero je nastopal dve sezoni, je pred tem izven svoj domovine igral še za Maccabi Tel Aviv, Žalgiris ter Hapoel Eilat.

Bo slovenski selektor Aleksander Sekulić sedel na vroči trenerski stolček pri Barceloni? Foto: Filip Barbalić

Ali ga bo v novem klubu vodil tudi slovenski selektor Aleksander Sekulić, klub še ni potrdil, zaenkrat o tem govorijo le posamezni novinarski zapisi, ki napovedujejo, da bo Slovenec zamenjal Xavija Pascuala. Ta se je že preselil k Dubaju, lanski Sekulićevi ekipi.