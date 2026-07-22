Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Sreda,
22. 7. 2026,
12.04

Osveženo pred

28 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Jordan Gainey Cedevita Olimpija Cedevita Olimpija Košarkarska tržnica

Sreda, 22. 7. 2026, 12.04

28 minut

Košarkarska tržnica

Jordan Gainey iz Zagreba k Cedeviti Olimpiji

Avtor:
Š. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Jordan Gainey | Jordan Gainey je novi član Cedevite Olimpije. | Foto Guliverimage

Jordan Gainey je novi član Cedevite Olimpije.

Foto: Guliverimage

Cedevita Olimpija nadaljuje sestavljanje igralskega mozaika za tekmovalno sezono 2026/27. Novi član Zmajeve družine je 24-letni ameriški branilec Jordan Gainey, ki v Ljubljano prihaja po odlični sezoni v dresu zagrebške Cedevite Junior, z ljubljanskim kolektivom pa je podpisal dveletno pogodbo, so sporočili iz kluba.

193 centimetrov visoki Jordan Gainey je v sezoni 2025/26 v dresu Cedevite Junior prvič zaigral na profesionalni ravni. Pred tem je štiri sezone preživel v ligi NCAA, kjer je nosil dres ekip USC Upstate Spartans in Tennessee Volunteers. Zdaj se bo Gainey v dresu Cedevite Olimpije skušal dokazati v EuroCupu in ligi ABA.

"Zelo sem vesel, da bom v prihajajoči sezoni nosil dres Cedevite Olimpije. Gre za odličen klub z bogato tradicijo in vrhunsko organizacijo, zato se že veselim začetka dela z ekipo. Prejšnja sezona, ki sem jo preživel pri Cedeviti Junior v Zagrebu, mi je prinesla veliko dragocenih izkušenj, ob tem pa sem zgradil tudi odlične odnose s soigralci. Verjamem, da sem pripravljen na naslednji korak v svoji karieri," je ob podpisu pogodbe s Cedevito Olimpijo povedal Jordan Gainey.

"Jordan je mlad in nadarjen igralec, ki je že pokazal talent, kakovost in predispozicije, da lahko igra na višji ravni. Res je, da mu še primanjkuje izkušenj, vendar verjamemo, da ima velik razvojni potencial. Iz Cedevite Junior smo o njem dobili zelo pozitivne informacije – da je delaven, predan in borec na igrišču. Menim, da je eden tistih igralcev, ki lahko v prihodnosti ponudijo več, kot se od njih morda pričakuje, zato ga lahko označimo za igralca ‘pod radarjem’. Za nas predstavlja še eno pomembno možnost v rotaciji, hkrati pa nadaljujemo z oblikovanjem ekipe v skladu z našimi finančnimi zmožnostmi in proračunom," pa je ob podpisu Gaineya povedal glavni trener članske zasedbe, Zvezdan Mitrović.

Preberite še:

finale DP Cedevita Olimpija Krka
Sportal V ligi ABA 20 klubov in nov sistem tekmovanja
Cedevita Olimpija : Bahčešehir, Umoja Gibson
Sportal Pomemben člen Cedevite Olimpije odslej pod Sekulićevo taktirko
Jordan Gainey Cedevita Olimpija Cedevita Olimpija Košarkarska tržnica
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Žreb za Playstation 5 Slim

Žreb za Playstation 5 Slim

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za Playstation 5 Slim.