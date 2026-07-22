Cedevita Olimpija nadaljuje sestavljanje igralskega mozaika za tekmovalno sezono 2026/27. Novi član Zmajeve družine je 24-letni ameriški branilec Jordan Gainey, ki v Ljubljano prihaja po odlični sezoni v dresu zagrebške Cedevite Junior, z ljubljanskim kolektivom pa je podpisal dveletno pogodbo, so sporočili iz kluba.

193 centimetrov visoki Jordan Gainey je v sezoni 2025/26 v dresu Cedevite Junior prvič zaigral na profesionalni ravni. Pred tem je štiri sezone preživel v ligi NCAA, kjer je nosil dres ekip USC Upstate Spartans in Tennessee Volunteers. Zdaj se bo Gainey v dresu Cedevite Olimpije skušal dokazati v EuroCupu in ligi ABA.

"Zelo sem vesel, da bom v prihajajoči sezoni nosil dres Cedevite Olimpije. Gre za odličen klub z bogato tradicijo in vrhunsko organizacijo, zato se že veselim začetka dela z ekipo. Prejšnja sezona, ki sem jo preživel pri Cedeviti Junior v Zagrebu, mi je prinesla veliko dragocenih izkušenj, ob tem pa sem zgradil tudi odlične odnose s soigralci. Verjamem, da sem pripravljen na naslednji korak v svoji karieri," je ob podpisu pogodbe s Cedevito Olimpijo povedal Jordan Gainey.

"Jordan je mlad in nadarjen igralec, ki je že pokazal talent, kakovost in predispozicije, da lahko igra na višji ravni. Res je, da mu še primanjkuje izkušenj, vendar verjamemo, da ima velik razvojni potencial. Iz Cedevite Junior smo o njem dobili zelo pozitivne informacije – da je delaven, predan in borec na igrišču. Menim, da je eden tistih igralcev, ki lahko v prihodnosti ponudijo več, kot se od njih morda pričakuje, zato ga lahko označimo za igralca ‘pod radarjem’. Za nas predstavlja še eno pomembno možnost v rotaciji, hkrati pa nadaljujemo z oblikovanjem ekipe v skladu z našimi finančnimi zmožnostmi in proračunom," pa je ob podpisu Gaineya povedal glavni trener članske zasedbe, Zvezdan Mitrović.

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