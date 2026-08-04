Danes bo na evropskih zelenicah zelo pestro. Slovenski prvak Celje, ki si je že zagotovil dolgo evropsko jesen, bo na prvi tekmi tretjega kroga kvalifikacij za ligo prvakov ob 18. uri gostoval v Erevanu. V Armeniji bo gostoval že tretjič, pred tem je dvakrat izgubil z 0:1. "Naredili bomo vse, da se v Slovenijo vrnemo z zmago," napoveduje trener Vitor Campelos, ki bi lahko danes prvič v ogenj poslal tudi povratnika Benjamina Verbiča. Nastopila bo še kopica slovenskih legionarjev, Celjane pa bo najbolj zanimal razplet srečanja na Švedskem, na katerem ne bo poškodovanega kapetana Slovana Andraža Šporarja.

Kvalifikacije za ligo prvakov, 3. krog (prve tekme):

Torek, 4. avgust:

Po črnem četrtku, ko so drug za drugim iz Evrope izpadli Aluminij, Bravo in Koper, je postalo jasno, da bo slovenske barve na mednarodnih tekmah v tej sezoni zastopalo le še Celje. Slovenski prvaki so si s prebojem v tretji krog kvalifikacij za ligo prvakov že zagotovili najmanj nastop v glavnem delu konferenčne lige in najmanj štiri milijone denarne nagrade, od senzacionalnega uspeha, preboja v elitno ligo prvakov, pa jih delita še dva koraka.

Celjani bodo danes v Armeniji gostovali že tretjič v zadnjih šestih letih. Še vselej so izgubili. Leta 2020 so ostali prekratki (0:1) proti Ararat-Armenii in izpadli iz Evrope. Leta 2024 so izgubili proti Pjuniku (0:1), a so nato na povratni tekmi zmagali s 4:1 in napredovali. Foto: Guliverimage

Danes bodo gostovali v Erevanu, kjer so se v zadnjih letih mudili že dvakrat. Leta 2020 so ostali praznih rok prav proti današnjemu tekmecu Ararat-Armenii (0:1) in po podaljšku pod vodstvom Dušana Kosića izpadli iz Evrope – o tej tekmi se je za Sportal razgovoril takratni kapetan Celja Mitja Lotrič –, leta 2024 pa so pod taktirko Alberta Riere izgubili proti Pjuniku z 0:1. Ta poraz ni bil usoden za evropske ambicije grofov, saj so na povratni tekmi v knežjem mestu nadigrali armenski klub (4:1) in se uvrstili v konferenčno ligo.

Trener Celja se bo pomeril z rojakom

Vitor Campelos v Evropi s Celjem še ni doživel poraza. Foto: Aleš Fevžer Celjani bodo danes lovili pot do prve zmage v tej sezoni. Slovenski prvaki je še niso dočakali. Odigrali so štiri tekme, dve v domačem prvenstvu, dve pa v Evropi, in vselej remizirali. Se jim bo izšlo v peto? "Vedno je dobrodošlo, da igraš dobro, da si samozavesten in zadovoljen s seboj. Smo v procesu izboljševanja, spoznavanja in privajanja nekaterih igralcev, zato vem, da imamo še veliko rezerv," je po remiju na štajerskem derbiju z Mariborom (1:1) razmišljal trener Vitor Campelos. Kot strateg Celja v Evropi še ni izgubil. Tradicijo želi nadaljevati tudi v Armeniji, kjer ga čaka trenerski spopad z rojakom.

Armenskega prvaka vodi 53-letni Portugalec Manuel Jorge da Silva Cruz oziroma krajše Tulipa. Nekoč je bil tudi portugalski reprezentant. Zaradi tega ne čudi, da so v njegovi ekipi tudi trije portugalski nogometaši, pa štirje Brazilci in še nekaj Afričanov, ki sestavljajo kakovostno zasedbo. Ta je nevarna zlasti na domačih tleh. Ararat-Armenia je najprej v Evropi izločila prvaka Latvije Rigo (2:0 in 2:3), nato pa še prvaka Irske, starega znanca Celjanov, Shamrock Rovers (2:0 in 1:2).

V Erevanu torej ne izgubljajo, kar je slaba novica za slovenske prvake, ki so v zadnjih šestih letih v glavnem mestu Armenije že dvakrat podpisali predajo in obakrat izgubili z 0:1. "Ararat ima kar nekaj nogometašev, ki jih poznam iz obdobja svojega delovanja na Portugalskem, zato se zelo dobro zavedam, da ima tekmec kar nekaj individualne kakovosti. Ararat je ekipa, ki jo je težko prebiti, saj gre za organizirano moštvo. Naredili bomo vse, da se v Slovenijo vrnemo z zmago," ne skriva glavnega cilja, pozitivnega rezultata, ki bi Celjanom na povratnem srečanju, ta bo prihodnjo sredo v knežjem mestu, olajšal pot do napredovanja v play-off. Ta pa bi prinesel že najmanj zagotovljen nastop v ligi Europa in vsaj osem milijonov evrov denarne nagrade.

Armenskega prvaka od leta 2025 vodi portugalski trener Tulipa. Foto: Guliverimage

Danes bi lahko prvič po vrnitvi za Celje zaigral slovenski reprezentant Benjamin Verbič, ki ima ogromno izkušenj. V ligi prvakov je nastopal že večkrat, zdaj pa bo dvakratnim slovenskim prvakom skušal pomagati, da bi se prvič v zgodovini kluba med evropsko elito uvrstili tudi sami.

Celjane čaka zelo mlad klub. Ararat-Armenia je bil ustanovljen leta 2017, v tem obdobju pa je osvojil že šest lovorik in kar trikrat postal armenski prvak. Njegov kapetan je Rus Armen Ambarcumjan, ki je leta 2020 sodeloval pri zadetku, ki je Celjane izločil iz Evrope. V tem klubu nastopa že vse od leta 2018. Celjani se ne morejo pohvaliti s takšnim igralcem, ki bi imel tako dolg staž pri grofih.

Slovan na Švedskem brez Šporarja

Andraž Šporar danes ne bo mogel pomagati soigralcem. Foto: Guliverimage Danes bo torej na evropskih zelenicah zelo pestro. Dodatno domišljijo in ambicije je razvnel vnaprej opravljen žreb play-offa. Udeleženci tako vedo, kaj jih čaka, če bodo uspešni v tretjem krogu. Celjane bi v tem primeru čakal boljši iz obračuna med prvakoma Švedske (Mjällby) in Slovaške (Slovan Bratislava). Obstaja možnost, da bi se Benjamin Verbič pomeril tako z velikim prijateljem in dolgoletnim soigralcem Andražem Šporarjem kot tudi Kenanom Bajrićem.

Zanimivo je, da bosta danes uvodni tekmi tretjega kroga ravno na Švedskem in v Armeniji. Obe se bosta začeli ob 18. uri po slovenskem času, trener Slovana, legendarni afriški zvezdnik Yaya Toure, pa zaradi poškodbe ne bo mogel računati na pomoč Šporarja.

Elšnik za slavo in milijone v bližini Slovenije

Timi Max Elšnik je s Crveno zvezdo v drugem krogu kvalifikacij odpihnil prvaka Severne Irske Larne s skupnim rezultatom 9:0. Foto: Guliverimage Danes in jutri na evropskih zelenicah tako ne bo manjkalo slovenskih nastopov. Bolgarski prvak Levski Sofija bo z Gašperjem Trdinom gostil Kairat iz Kazahstana, Timi Max Elšnik se bo s Crveno zvezdo odpravil na bližnje "gostovanje" k izraelskemu prvaku Hapoel Be'er Sheva. Dvoboj bo odigran na nevtralnem prizorišču v bližini Slovenije. Elšnika čaka evropski izziv na stadionu Haladas v Szombathelyju.

Povsem slovenski obračun bo zvečer v Zagrebu med prvakoma Hrvaške (Dinamo Zagreb) in Litve (Kauno Žalgiris). Pri gostiteljih bo zelo motiviran Miha Zajc, eden najbolj priljubljenih in spoštovanih Slovencev na Hrvaškem, ki si silno želi prvič zaigrati v ligi prvakov. Mladi Sven Šunta bo morda na klopi, Aleks Stojaković pa zaradi zdravstvenih težav še ne more kandidirati za tekme. Pri gostih računajo na pomoč izkušenega Harisa Kadrića, nekoč najmlajšega strelca Olimpije v Evropi.

Se bo Mihi Zajcu izpolnila dolgoletna želja in bo prvič zaigral v ligi prvakov? V tem tekmovanju sta že zaigrala Andraž Šporar in Benjamin Verbič, ki bi se lahko čez nekaj tednov udarila v play-offu kvalifikacij. Foto: Aleš Fevžer

Velika večina uvodnih kvalifikacijskih tekem tretjega kroga bo odigranih danes, v sredo pa le še dve. Slovenija bo imela svojega predstavnika na spektaklu v vročem Istanbulu, kjer bo Fenerbahče gostil graški Sturm, pri katerem nosi kapetanski trak Jon Gorenc Stanković. Pred avstrijskim podprvakom je zelo zahteven izpit.

Kdo si je že zagotovil nastop v ligaškem delu lige prvakov (29 od 36): PSG, Lille in Lens (vsi Fra), Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig in Stuttgart (vsi Nem), Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Betis Sevilla in Villarreal (vsi Špa), Liverpool, Manchester City, Arsenal, Aston Villa in Manchester United (vsi Ang), Inter Milano, Roma, Napoli in Como (vsi Ita), Sporting Lizbona in Porto (oba Por), PSV Eindhoven in Feyenoord (oba Niz), Club Brugge (Bel), Šahtar Doneck (Ukr), Galatasaray (Tur) in Slavia Praga (Češ).

Kvalifikacije za ligo prvakov, 3. krog (prve tekme):

Torek, 4. avgust:

Sreda, 5. avgust: