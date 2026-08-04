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Avtor:
STA

Torek,
4. 8. 2026,
16.18

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Torek, 4. 8. 2026, 16.18

15 minut

Liga prvakinj

Evropska nogometna elita v igri tudi v Murski Soboti

Avtor:
STA

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Mura Nona pokalne zmagovalke | Nogometašice Mure None se bodo v sredo pomerile z romunskim Farulom Constanto. | Foto Filip Barbalić

Nogometašice Mure None se bodo v sredo pomerile z romunskim Farulom Constanto.

Foto: Filip Barbalić

Igralke Mure None bodo v sredo ob 18. uri v Murski Soboti začele kvalifikacije za ligo prvakinj. Slovenske prvakinje so gostiteljice enega od 11 turnirjev 2. kvalifikacijskega kroga. Izbranke Ivana Dizdarja se bodo v sredinem polfinalu turnirja merila z romunskim Farulom Constanto.

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V Radencih bosta v drugem polfinalu turnirja v sredo ob 11. uri igrala dunajska Austria in splitski Hajduk. Zmagovalec se bo v finalu pomeril z zmagovalcem med Muro in Farulom.

"Žreb nam je v skupini namenil Farul Constanto, Austrio Dunaj in Hajduk Split in verjamem, da so pred nami zanimivi dvoboji. Mi bomo na igrišču naredili vse, da pridemo do želenih ciljev, že zdaj pa apeliram na vse navijačice in navijače, da nas pridete podpret v čim večjem številu. Vaša podpora bo izjemnega pomena. Slišal sem, kako lahko polna Fazanerija ponese igralke, in verjamem, da bo vzdušje primerno igranju v Evropi, kar bo dodaten veter v hrbet mojim nogometašicam," je po žrebu povedal Ivan Dizdar.

Soboška zasedba je pred sezono doživela kar korenite spremembe. Ob novem trenerju se je spremenil tudi igralski kader. Odšla je predvsem prva strelka domače lige v prejšnji sezoni Ana Milović, a so v Prekmurju poskrbeli tudi za odmevne okrepitve.

To velja posebej za izkušeni Matejo Zver in Adrijano Mori, ki bosta ekipo poskusili popeljati čim dlje tudi v ligi prvakinj, novinke so tudi Ivana Boričić, Dolcie O'Connor, Špela Gerbec in Dominique Bruinenberg.

Neuspeh še ne pomeni konca evropske poti

Tudi Dizdar je pred dnevi poudaril, da si želijo v ligi prvakinj priti čim dlje in se veselijo izziva. Zadovoljen je s pripravami in okrepitvami, tako da vlada dobršna mera optimizma pred prvo evropsko nalogo. V prejšnji sezoni so črno-bele izpadle prav v tem delu tekmovanja, v sezonah 2014/15 in 2020/21 so prišle med 32 ekip v Evropi.

Zmagovalci turnirjev se bodo prebili v 3. kvalifikacijski krog, ki bo dal devet udeleženk ligaškega dela. Vanj so že uvrščeni Barcelona, Lyon, Benfica, Häcken, Pariz, Manchester City, Bayern, Arsenal in Roma.

Za ekipe, ki bodo neuspešne na teh turnirjih 2. kvalifikacijskega kroga, pa še ne bo nujno konec evropske poti. Tretjeuvrščene s teh kvalifikacijskih turnirjev bodo namreč nato v žrebu 1. kroga kvalifikacij evropskega pokala, finalistke pa v 2. kvalifikacijskem krogu tega tekmovanja, v katerem bodo v 1. krogu kvalifikacij igrale tudi Radomljanke. Žreb za to tekmovanje bo 11. avgusta.

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