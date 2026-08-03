Matjaž Kek odhaja v deželo pravljic?

Po žalostnem četrtku, ko so drug za drugim Evropi pomahali v slovo Aluminij, Bravo in Koper, je Slovenija v najslabšem izmed treh evropskih tekmovanj ostala brez klubskega predstavnika. Še pred začetkom dvobojev 3. kroga kvalifikacij so v Nyonu izžrebali pare play-offa, kjer bi lahko nastopila kopica slovenskih legionarjev. Med njimi je tudi Matjaž Kek, ki ga s hrvaško Rijeko, če bo v 3. krogu kvalifikacij preskočil finsko oviro, čaka irski Bohemians oziroma danski Nordsjaelland. Glede na moč skandinavskega nogometa bi tako lahko nekdanji slovenski selektor popeljal Rečane v deželo pravljic.

Slovenski nogometni prvak Celje je na ponedeljkovem žrebu v Nyonu izvedel ime tekmeca, če se uvrsti v play-off kvalifikacij za ligo prvakov (Mjällby ali Slovan Bratislava) oziroma ligo Europa (KuPS Kuopio ali Universitatea Craiova). Danes pa je potekal tudi ples kroglic za play-off konferenčne lige, v katerem ne bo slovenskih klubov, bo pa zagotovo kopica slovenskih legionarjev.

Če bi bili Celjani neuspešni v kvalifikacijah proti Ararat-Armenii, nato pa bi izgubili še v play-offu kvalifikacij za ligo Europa, bi nadaljevali jesen v ligaškem delu konferenčne lige. Foto: Luka Kotnik

Med njimi bi se lahko znašel tudi trener Matjaž Kek. Mariborčanu gre, odkar se je vrnil na vroči stolček Rijeke, imenitno. Z Rečani je nanizal tri zmage. Dve v Evropi, eno v domačem prvenstvu, v 3. krogu kvalifikacij za konferenčno ligo pa ga čaka spopad s finskim Ilvesom. Če bo uspešen, se bo v play-offu za konferenčno ligo spopadel z boljšim iz dvoboja med irskim Bohemiansom oziroma danskim Nordsjaellandom. Ker so Skandinavci favoriti, podobno pa velja za Rijeko na obračunu s Finci, bi se lahko Kekova četa, to bi lahko v kratkem okrepil tudi slovenski reprezentančni vratar Igor Vekić, v drugi polovici meseca odpravila v deželo pravljic.

Erika Janžo je s poljskim pokalnim zmagovalcem Gornikom doletel zahteven žreb. Foto: Guliverimage

Kdo bi še lahko nastopil v play-offu konferenčne lige? Erik Janža (Gornik Zabrze) bi se lahko udaril z zelo neugodnim in močnim Monacom, Adam Gnezda Čerin (Panathinaikos) z Bešiktašem oziroma Hradec Kralove, Alen Ožbolt (Apollon) s Paokom iz Soluna oziroma Anderlechtom, Sandi Ogrinec (Borac Banja Luka) bi se lahko udaril s Thunom oziroma Vikingurjem, Jure Balkovec (Omonia Nikozija) z Larnejem oziroma Iberio Tbilisi, Dušan Stojinović in Nik Prelec (oba Jagiellonia) s Klemnom Mihelakom in Matejem Malenškom (oba Jablonec) oziroma Žigo Lipuščkom (RFS), Michael Pavlović (Noah) z Ajaxom oziroma Shelbournom, Aljaž Ivačič, Klemen Nemanič, Žan Trontelj in Nino Kukovec (vsi DAC 1904 Dunajska Streda) z Dinamom Kijev oziroma Qarabagom in Mario Jurčević (Partizan) s španskim Getafejem.