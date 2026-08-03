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Kvalifikacije za konferenčno ligo, žreb parov play-offa
Matjaž Kek odhaja v deželo pravljic?
Po žalostnem četrtku, ko so drug za drugim Evropi pomahali v slovo Aluminij, Bravo in Koper, je Slovenija v najslabšem izmed treh evropskih tekmovanj ostala brez klubskega predstavnika. Še pred začetkom dvobojev 3. kroga kvalifikacij so v Nyonu izžrebali pare play-offa, kjer bi lahko nastopila kopica slovenskih legionarjev. Med njimi je tudi Matjaž Kek, ki ga s hrvaško Rijeko, če bo v 3. krogu kvalifikacij preskočil finsko oviro, čaka irski Bohemians oziroma danski Nordsjaelland. Glede na moč skandinavskega nogometa bi tako lahko nekdanji slovenski selektor popeljal Rečane v deželo pravljic.
Slovenski nogometni prvak Celje je na ponedeljkovem žrebu v Nyonu izvedel ime tekmeca, če se uvrsti v play-off kvalifikacij za ligo prvakov (Mjällby ali Slovan Bratislava) oziroma ligo Europa (KuPS Kuopio ali Universitatea Craiova). Danes pa je potekal tudi ples kroglic za play-off konferenčne lige, v katerem ne bo slovenskih klubov, bo pa zagotovo kopica slovenskih legionarjev.
Če bi bili Celjani neuspešni v kvalifikacijah proti Ararat-Armenii, nato pa bi izgubili še v play-offu kvalifikacij za ligo Europa, bi nadaljevali jesen v ligaškem delu konferenčne lige.
Med njimi bi se lahko znašel tudi trener Matjaž Kek. Mariborčanu gre, odkar se je vrnil na vroči stolček Rijeke, imenitno. Z Rečani je nanizal tri zmage. Dve v Evropi, eno v domačem prvenstvu, v 3. krogu kvalifikacij za konferenčno ligo pa ga čaka spopad s finskim Ilvesom. Če bo uspešen, se bo v play-offu za konferenčno ligo spopadel z boljšim iz dvoboja med irskim Bohemiansom oziroma danskim Nordsjaellandom. Ker so Skandinavci favoriti, podobno pa velja za Rijeko na obračunu s Finci, bi se lahko Kekova četa, to bi lahko v kratkem okrepil tudi slovenski reprezentančni vratar Igor Vekić, v drugi polovici meseca odpravila v deželo pravljic.
Erika Janžo je s poljskim pokalnim zmagovalcem Gornikom doletel zahteven žreb.
Kdo bi še lahko nastopil v play-offu konferenčne lige? Erik Janža (Gornik Zabrze) bi se lahko udaril z zelo neugodnim in močnim Monacom, Adam Gnezda Čerin (Panathinaikos) z Bešiktašem oziroma Hradec Kralove, Alen Ožbolt (Apollon) s Paokom iz Soluna oziroma Anderlechtom, Sandi Ogrinec (Borac Banja Luka) bi se lahko udaril s Thunom oziroma Vikingurjem, Jure Balkovec (Omonia Nikozija) z Larnejem oziroma Iberio Tbilisi, Dušan Stojinović in Nik Prelec (oba Jagiellonia) s Klemnom Mihelakom in Matejem Malenškom (oba Jablonec) oziroma Žigo Lipuščkom (RFS), Michael Pavlović (Noah) z Ajaxom oziroma Shelbournom, Aljaž Ivačič, Klemen Nemanič, Žan Trontelj in Nino Kukovec (vsi DAC 1904 Dunajska Streda) z Dinamom Kijev oziroma Qarabagom in Mario Jurčević (Partizan) s španskim Getafejem.
Pari play-offa kvalifikacij za konferenčno ligo:
Thun (Švi)/Vikingur (Isl) - Borac (BiH)/Vitebsk (Blr)
Shamrock Rovers (Irs)/Egnatia (Alb) - KuPS Kuopio (Fin)/Universitatea Craiova (Rom)
Tre Fiori (SMa)/Drita (Kos) - Flora Tallinn (Est)/Inter Escaldes (And)
Lech Poznan (Pol)/KI Klaksvik (Fer) - Riga (Lat)/Györ (Mad)
Lincoln Red Imps (Gru)/Omonia (Cip) - Larne (SIr)/Iberia Tbilisi (Gru)
HJK Helsinki (Fin)/Motherwell (Ško) - Freiburg (Nem)
Ferencvaroš (Mad)/Gornik Zabrze (Pol) - Monaco (Fra)
Inter Turku (Fin)/Vaduz (Lie) - Debrecen (Mad)/Köbenhavn (Dan)
Benfica (Por)/Hearts (Ško) - Paide (Est)/Rapid Dunaj (Avt)
CFR Cluj (Rom)/Tromso (Nor) - Brighton (Ang)
Žalgiris Vilna (Lit)/Hajduk Split (Hrv) - Rakow (Pol)/Hammarby (Šve)
Panathinaikos (Grč)/CSKA Sofija (Bol) - Hradec Kralove (Češ)/Bešiktaš (Tur)
IFK Göteborg (Šve)/Gent (Bel) - Hibernian (Ško)/Škendija (SMk)
PAOK Solun (Grč)/Anderlecht (Bel) - Brann Bergen (Nor)/Apollon (Cip)
Atalanta (Ita) - Hapoel Tel Aviv (Izr)/Katowice (Pol)
Bohemians (Irs)/Midtjylland (Dan) - Rijeka (Hrv)/Ilves (Fin)
Jagiellonia (Pol)/Glasgow Rangers (Ško) - Jablonec (Češ)/RFS (Lat)
Valur (Isl)/Nordsjaelland (Dan) - Šerif (Mol)/St. Gallen (Švi)
Auda (Lat)/Dinamo Tirana (Alb) - Pafos (Cip)/Salzburg (Avt)
Noah (Arm)/Sion (Švi) - Ajax (Niz)/Shelbourne (Irs)
Braga (Por)/Dinamo Minsk (Blr) - Beitar (Izr)/Austria Dunaj (Avt)
Twente (Niz)/DAC 1904 (Slk) - Dinamo Kijev (Ukr)/Qarabag (Aze)
Getafe (Špa) - Partizan Beograd (Srb)/Tobol (Kaz)
Lugano (Švi)/Runavik (Fer) - Maccabi Tel Aviv (Izr)/CSKA 1948 Sofija (Bol)
Prve tekme bodo na sporedu 20., povratne pa 27. avgusta.