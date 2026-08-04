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Avtor:
K. M.

Torek,
4. 8. 2026,
16.10

Osveženo pred

8 minut

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nesreča nesreča planinka Slovenija poškodba

Torek, 4. 8. 2026, 16.10

8 minut

26-letna slovenska pohodnica padla v globel in se hudo poškodovala

Avtor:
K. M.

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Helikopter | Planinko so s helikopterjem Letalske policijske enote prepeljali na nadaljnje zdravljenje v Univerzitetni klinični center Ljubljana. | Foto PU Nova Gorica

Planinko so s helikopterjem Letalske policijske enote prepeljali na nadaljnje zdravljenje v Univerzitetni klinični center Ljubljana.

Foto: PU Nova Gorica

V dolini Zadnjice na Bovškem je med hojo po planinski poti v globel padla in se hudo poškodovala 26-letna planinka iz Slovenije, so sporočili s PU Nova Gorica.

Po dosedanjih ugotovitvah je 26-letna pohodnica, državljanka Slovenije, med hojo po stari vojaški poti (mulatjeri) stopila na rob poti. Pri tem ji je zdrsnilo, izgubila je ravnotežje in padla v globino. Po pobočju se je kotalila približno 50 metrov ter nato padla čez dva skalna roba – približno od 30 do 40 metrov višinske razlike. Pri padcu se je planinka huje poškodovala.

Na kraju so posredovali gorski reševalci GRS Bovec in člani dežurne ekipe za reševanje v gorah z Brnika, ki so 26-letno poškodovano planinko s helikopterjem Letalske policijske enote prepeljali na nadaljnje zdravljenje v Univerzitetni klinični center Ljubljana.

Policija je o gorski nesreči obvestila tudi preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča in pristojno okrožno državno tožilko v Novi Gorici.

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