Katastrofa v Rusiji: "Tega se ne da opisati z besedami"

V ruskem mestu Tjumen, ki leži ob reki Turi v Sibiriji in ima skoraj milijon prebivalcev, so že teden dni razglašene izredne razmere. Po dolgotrajnem intenzivnem dežju je reka Tura že pred tedni namreč izrazito narasla in ponekod tudi prestopila bregove, kar je v mestu Tjumen med drugim povzročilo ogromno pomanjkanje čiste pitne vode, po zraku pa se širi neznosen smrad. Prebivalci se ob tem pritožujejo, da so oblasti glede resničnega stanja v mestu večinoma gluhe in slepe.

Guverner tjumenske regije Aleksandr Moor je izredno stanje zaradi poplavne ogroženosti razglasil pred tednom dni, je razvidno iz objave urada guvernerja v komunikacijski aplikaciji Telegram.

Reka Tura je sicer začela močno naraščati po juniju, ko so imeli v regiji izredno obilne padavine – padlo je namreč več kot 250 odstotkov več dežja od dolgoletnega povprečja. Deževje se je nato nadaljevalo tudi julija, v reko Turo, ki je glavni vir pitne vode za okrog 900 tisoč prebivalcev mesta Tjumen, pa so se stekale ogromne količine zemlje in drugega materiala, je poročal ruski neodvisni medij Meduza.

🌊 Cities in Siberia are drowning due to floods, rivers are becoming dead and changing color, and in various cities a film of oil products is floating on the water.



Local residents from various regions are complaining about chemical smells and dead fish near water bodies.



In… pic.twitter.com/tKgwlxOl3e — MAKS 26 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) August 3, 2026

Lokalne oblasti so kar dva tedna vztrajale, da to nima nobenega vpliva na pitno vodo v mestu, a izkušnje prebivalcev so bile po navedbah Meduze drugačne. Večina jih poroča, da ima voda iz pipe oduren vonj, nekateri, ki so jo pili, pa so tarnali o večdnevni slabosti in celo pojavu izpuščajev.

Poplavljeno območje v neposredni bližini mesta Tjumen Foto: Profimedia

"To je prava apokalipsa"

"Tega se ne da opisati z besedami, to je prava apokalipsa," je za Meduzo povedala ena od prebivalk Tjumna. Ob tem, da je pitna voda iz javnega vodovoda po mnenju mnogih tako rekoč neužitna, se po mestu širi nevzdržen smrad, v še vedno zelo narasli Turi pa so med drugim opazili tudi trupla divjadi in perjadi, kar vzbuja sume, da je onesnaženje reke med drugim povzročilo poplavljanje lokalnih farm kokoši.

V Tjumen so pretekli konec tedna pitno vodo začeli dostavljati s cisternami. Po družbenih omrežjih se tako širijo videoposnetki prebivalcev, ki čakajo na vodo.

Tyumen, Russia.

Ruskies with canisters are standing in lines for drinking water because their tap water smells and looks like shit.

Putin's "plan" at work. pic.twitter.com/Y6El0N9ct5 — Churchill MGᵀᴹ 🇺🇦🇨🇦🇬🇧🇪🇺🇺🇸 (@ChurchillFella) August 3, 2026

🇷🇺This is Tyumen, one of Russia’s wealthiest cities



People carrying empty buckets are rushing towards a water tanker.



The city has been without safe running water for more than two weeks.



The tap water smells so strongly of faeces and rotten fish that residents cannot even… pic.twitter.com/OpXc964ii5 — NEXTA (@nexta_tv) July 31, 2026

"Moskve to ne zanima, zanimajo jo samo čarobne tri črke"

Čeprav so lokalne oblasti z razglasitvijo izrednih razmer vendarle priznale, da je stanje v mestu oziroma regiji alarmantno, pa dogajanje v Tjumnu po navedbah nekaterih meščanov Moskve naj ne bi zanimalo niti malo.

"Nihče ne pride na pomoč. Zanimajo jih samo čarobne tri črke – SVO (posebna vojaška operacija v Ukrajini, op. p.)," je za Meduzo še dejal eden od prebivalcev mesta.