Odmevna okrepitev Celja: na derbi z Mariborom tudi slovenski reprezentant?

Celjane po novem evropskem uspehu čaka prvi veliki test tudi na domačih zelenicah. Na Stadionu Z'dežele se bodo v soboto pomerili z vodilnim Mariborom, po poročanju Sportkluba pa bi lahko Vitor Campelos že na tej tekmi računal na pomoč Benjamina Verbiča, ki se vrača v matični klub.

Da bi se utegnil Benjamin Verbič po več kot desetletju igranja na tujem vrniti v Slovenijo, se je namigovalo že dalj časa, zdaj pa je veliki povratek očitno tik pred uradno potrditvijo. Krilni napadalec je domovino zapustil leta 2015, ko je okrepil vrste Københavna, Celje pa je s prestopom zaslužilo prek milijon evrov. Kasneje je igral še za kijevski Dinamo, varšavsko Legio, tvoril je slovensko triperesno deteljico pri Panathinaikosu, nazadnje pa je nosil dres Levadiakosa, kjer je to poletje postal prost nogometaš.

Kot poroča Sportklub, se Verbič zdaj vrača v matični klub. Uradna potrditev naj bi sledila jutri, ko je celjski klub sicer sklical tudi novinarsko konferenco pred sobotnim štajerskim derbijem. Na tem derbiju pa bi lahko Vitor Campelos že računal na dragocene izkušnje 32-letnega reprezentanta.

Aktualnim slovenskim prvakom bodo te izkušnje prišle še kako prav. Čeprav so se v torek prebili preko prve evropske ovire in si tako že zagotovili tretjo zaporedno evropsko jesen, igra grofov na začetku sezone ni navduševala. V prvem krogu državnega prvenstva so remizirali z Muro, obračun drugega kroga z Aluminijem je bil zaradi evropskih obveznosti prestavljen. Maribor medtem pod taktirko Zlatka Zahovića in Darka Milanića že kaže konkretne obrise velikega izzivalca za naslov.

Muro okrepila kapetanka reprezentance

Slovenske nogometne prvakinje, igralke Mure None, so pred novo sezono dobile odmevno okrepitev. Črno-beli dres bo nosila 38-letna kapetanka slovenske reprezentance Mateja Zver. Tudi Mateja Zver se vrača v domače okolje. Foto: ŽNK Mura Nona

Mateja Zver je v slovenski članski reprezentanci doslej zbrala 127 nastopov in se podpisala pod 56 zadetkov, v slovenskem klubskem prostoru pa je na 202 tekmah v vseh tekmovanjih dosegla 298 zadetkov.

Zadnjih enajst let je preživela v tujini, kjer je bila vrsto let članica avstrijskega St. Pöltna, nazadnje pa je igrala v turškem klubu Ankara Büyüksehir Belediyesi. Nogometna pot jo je vmes ponesla tudi na Islandijo, kjer je branila barve Thora Akureyrija, zdaj pa se vrača v domače okolje, kjer bo njen prvi cilj pomagati klubu v evropskih tekmovanjih, so zapisali pri Muri.

"Lepo se je vrniti domov. Veselim se igranja pred Fazanerijo, doslej sem to počela samo v dresu reprezentance, komaj čakam, da se navijačem predstavim še v črno-belem dresu. Prvi izziv je pred nami že prihodnji teden in verjamem, da lahko s soigralkami naredimo korak naprej na evropski sceni," je povedala Zver.

Mura Nona, ki jo po novem vodi Ivan Dizdar, bo sezono odprla 5. avgusta, ko jo čaka turnir 2. kvalifikacijskega kroga za ligo prvakinj. Sobočanke bodo turnir tudi gostile, v polfinalu se bodo merile z romunsko zasedbo Farul Constanta. Drugi par sestavljata splitski Hajduk in dunajska Austria.

Lacroix v Chelsea

"Res sem vesel, da sem del tega čudovitega kluba. Vsi poznajo legendo Chelseaja, njegovo tradicijo zmagovanja, in biti del tega je čudovito," je dejal 26-letni branilec, ki je za francosko reprezentanco odigral sedem tekem in državo zastopal tudi na nedavnem svetovnem prvenstvu.

Lacroix je po prihodu iz Wolfsburga leta 2024 za Palace odigral 98 tekem. Na Selhurst Parku je med drugim osvojil FA pokal in Uefino konferenčno ligo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Francoz je tako najnovejša okrepitev novega trenerja Chelseaja Xabija Alonsa, potem ko je klub s 117 milijoni funtov za napadalca Aston Ville Morgana Rogersa podrl britanski rekord, za desnega bočnega branilca Atalante Marca Palestro pa so odšteli 47 milijonov funtov. Pred tem sta se klubu pridružila Geovany Quenda in Emmanuel Emegha.

Alonso, ki je trenersko mesto prevzel 1. julija, želi oživiti ekipo Chelsea, ki je prejšnjo sezono v angleški prvi ligi končala na 10. mestu.

Argentinski napadalec Santiago Castro iz Bologne v Romo

Mladi argentinski napadalec Santiago Castro se iz Bologne seli v Romo, so sporočili iz kluba v italijanski prestolnici. Vrednost prestopa ni znana, italijanski mediji pa ga ocenjujejo na približno 35 milijonov evrov.

🚨 OFFICIAL: AS Roma have completed the signing of Santiago Castro from Bologna. 🟡🔴🇦🇷



The highly rated Argentine striker is the latest addition to Gian Piero Gasperini's squad as Roma strengthen their attack ahead of the new season.



Welcome to the Eternal City, Santiago… pic.twitter.com/RdxcwmQ6XP — Deedee Football (@deedee_football) July 30, 2026

Castro, ki je v minuli sezoni za Bologno v serie A dosegel sedem golov, je v ponedeljek v Rimu opravil zdravniški pregled, po poročanju francoske tiskovne agencije AFP ga je ob prihodu pozdravilo več sto navijačev.

Enaindvajsetletni Argentinec bo nosil številko 9, v klubu pa združil moči z rojakom Paulom Dybalajem.

AS Roma je minulo sezono pod taktirko trenerja Giana Piera Gasperinija končala na tretjem mestu lestvice prve lige, kar je najboljši rezultat kluba po sezoni 2017/18.

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