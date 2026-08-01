Slovenski mladinci in mlajši člani v olimpijskem krosu slabši kot v kratkem

Evropsko prvenstvo v gorskem kolesarstvu v švicarskem Monteceneriju se je nadaljevalo z olimpijskim krosom v konkurenci mladincev, mladink in mlajših članov. Slovenci odmevnih dosežkov niso zabeležili, njihove uvrstitve so bile slabše kot v prvi disciplini prvenstva, kratkem krosu.

Mladinka Vita Terpin je zasedla 19. mesto, v konkurenci 46 tekmovalk je za zmagovalko, Švicarko Anjo Grossmann, zaostala dobrih 12 minut in 37 sekund. Pina Šiler je odstopila.

Pri mladincih je bil Maks Majnik 60., zmagal je Francoz Mathieu Ghibaudo, pri mlajših članih pa Blaž Kavčič 32., v šestem krogu ga je za krog prehitel zmagovalec, Francoz Alix Andre Gallis.

V nedeljo bodo tekmovale še članice z Vito Movrin, mlajše članice z Marušo Terezo Šerkezi in člani, med katerimi Slovencev ne bo.

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