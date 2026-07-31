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Avtor:
STA

Petek,
31. 7. 2026,
16.27

Osveženo pred

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Natisni članek
Chelsea kazen

Petek, 31. 7. 2026, 16.27

1 ura, 35 minut

Chelsea

Chelseaju finančna in pogojna kazen zaradi kršitev pravil FA

Avtor:
STA

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Chelsea | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Angleški nogometni prvoligaš Chelsea je po pritožbenem zaslišanju zaradi kršitev pravil angleške zveze FA dobil finančno kazen v višini 11,7 milijona evrov in pogojno prepoved registracije igralcev v dveh prestopnih rokih, so poročale agencije tudi nemška dpa in francoska AFP.

Londonski klub je sprva dobil pogojno kazen odvzema šestih točk vključno s finančno kaznijo, a so po zaslišanju pogojni odvzem točk zamenjali s pogojno prepovedjo registracije igralcev v dveh prestopnih rokih.

Pri Chelseaju so priznali 74 kršitev pravil FA, ki zadevajo zastopnike igralcev, delovanje s posredniki in vlaganje v igralce s strani tretjih strank.

Chelseajevi novi lastniki so sami prijavili kršitve leta 2022, ko so bili v procesu nakupa kluba od ruskega milijarderja Romana Abramoviča.

Odvzem šestih točk, ki bi pogojno veljal do 30. junija 2027, je izrekla neodvisna komisija, a se je klub na to kazen pritožil.

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