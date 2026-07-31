Navijači Kopra po blamaži ostro udarili: Spakirajte, preden vam pomagamo

Med trojico slovenskih klubov, ki so se v četrtkovem večeru podali v boj za tretji krog kvalifikacij za konferenčno ligo, je bil Koper tisti, ki smo mu pred povratnimi tekmami pripisovali največ možnosti za uspeh – z razlogom. Prednost dveh zadetkov bi proti predstavniku s Ferskih otokov morala zadostovati. Toda neverjeten razplet dvoboja na Bonifiki je zapečatil enega najbolj klavrnih večerov slovenskega nogometa v zadnjih letih. Primorci so, kot pravijo njihovi najzvestejši podporniki Tifozi, postali tarča posmeha – in tega ne nameravajo dopuščati.

V uvodnih minutah obračuna na slabo pripravljeni koprski zelenici ni nič kazalo na dramo, ki je sledila. Koprsko obleganje vrat gostov je pripeljalo do prvih zrelih priložnosti, ki so sicer ostale neizkoriščene. Takšna je ostala tudi enajstmetrovka Lea Rimca, glavni junak zasedbe iz Runavika pa je bil 28-letni švedski vratar Tom Amos.

Zdelo se je, da je le vprašanje časa, kdaj bo klonil tudi razpoloženi čuvaj mreže. Pretirane panike v Kopru zato ni bilo zaznati niti ob sicer presenetljivem znižanju zaostanka Fercev. Nato je dvoboj zavil v precej kaotične, na trenutke tudi bizarne vode. Runavik je v 70. minuti najprej izničil zaostanek, novi napadi Koprčanov pa so se do konca rednega dela igre znova zaustavljali v rokah Amosa ali nekje v zadnjih vrstah koprskih tribun.

Vse do "panenke" Iličića

Sledila sta dva 15-minutna podaljška, v njih pa najprej prekršek za enajstmetrovko nad Josipom Iličićem, Bassirou N’diaye jo je zanesljivo pretvoril v novo prednost domačih, nato pa kopica zaključnih žog, ko so gostje s Ferskih otokov razmišljali le še o najhitrejših, najbolj neposrednih poteh do vrat Luke Baša. Ena za drugo so tudi te zaključne žoge ostale neizkoriščene in sledila je nova kazen. Tom Amos je že v prvem polčasu zaustavil enajstmetrovko Lea Rimca. Foto: Aleš Fevžer

Michal Przybylski nikoli ne bo zares povsem prepričan, kako je žoga od njegove glave v idealnem, neubranljivem loku poletela proti koprski mreži, a je. O zmagovalcu je odločala serija čudnih enajstmetrovk, ki jo je zaznamovala tudi povsem ponesrečena "panenka" Josipa Iličića. Amos je zapečatil svojo vlogo velikega junaka in Runavik poslal v dvoboj s švicarskim Luganom, Koper pa je v veliki meri sam zrežiral večer, ki bi ga v pristaniškem mestu najraje čim prej pozabili.

Da dogodki večera ne bodo pozabljeni oziroma spregledani, pa opozarjajo najzvestejši podporniki zasedbe iz slovenske Istre. Tifozi so se dan po tekmi na družbenih omrežjih oglasili z ostrim sporočilom in nogometašem dali jasno vedeti, kaj si mislijo o njihovi predstavi.

"Kdor ne bo spoštoval grba, ki ga nosi, ter dal vse od sebe za njega in nas, ki vas vsako tekmo spremljamo ne glede na oddaljenost tekme, naj sam spakira kovčke in od...e iz Kopra, preden vam pri tem pomagamo mi," so med drugim zapisali koprski navijači.

V nedeljo se četa Zorana Zeljkovića odpravlja na neugodno gostovanje k Brinju Grosuplju. Vse razen zanesljive zmage bi najbrž le še prililo olje na ogenj.