Adeyemi prestopil v Barcelono, Arsenal okrepil Grk

Barcelona je objavila prestop napadalca Karima Adeyemija iz Borussie Dortmunda. Znesek prestopa naj bi znašal 29 milijonov evrov vključno z morebitnimi dodatnimi bonusi, pišejo lokalni mediji. Grški reprezentant Hristos Colis pa se iz belgijskega Bruggeja seli k angleškemu prvaku Arsenalu. Londonska ekipa je za 24-letnika odštela 34 milijonov funtov oziroma 40 milijonov evrov.

Adeyemi iz Dortmunda prestopil v Barcelono

"Adeyemi postaja novi igralec Barcelone za naslednjih pet sezon, vse do 30. junija 2031," so zapisali pri Barceloni. Vsestranski 24-letni Karim Adeyemi je druga okrepitev Barcelone, potem ko so pred tem odšteli precejšnjo vsoto za angleškega reprezentanta Anthonyja Gordona iz Newcastla.

Bliskovito hitri Adeyemi, ki lahko igra v konici napada ali na obeh krilnih položajih, krepi napadalne možnosti Barcelone po odhodu izkušenega napadalca Roberta Lewandowskega v ZDA. Barcelona je ostala tudi brez Marcusa Rashforda, saj se je iztekla njegova posoja iz Manchester Uniteda. Španski prvaki so oddali tudi ponudbo za napadalca Atletico Madrida Juliana Alvareza, ki je njihova glavna tarča tega poletja.

Trener Barcelone Hansi Flick je bil tisti, ki je Adeyemiju leta 2021 omogočil debi v nemški reprezentanci. Napadalec se je Dortmundu pridružil leta 2022 iz Red Bull Salzburga; v štirih sezonah pred prestopom v Barcelono je na 146 tekmah v vseh tekmovanjih dosegel 36 golov.

Colis za 40 milijonov evrov v Arsenal

Hristos Colis Foto: Guliverimage Hristos Colis, ki je z novimi delodajalci podpisal petletno pogodbo, bo pri topničarjih zapolnil nastalo vrzel po odhodu Belgijca Leandra Trossarda v turški Bešiktaš. Arsenal je v svoje vrste najprej hotel pripeljati angleškega reprezentanta Morgana Rogersa, ki pa je v sredo podpisal izjemno donosno pogodbo s Chelseajem. Njegov prestop iz Aston Ville na stadion Stamford Bridge je bil vreden kar 117 milijonov funtov oziroma 137 milijonov evrov.

Colis, ki je med letoma 2021 in 2024 igral za angleški Norwich, je tretja okrepitev Arsenala v letošnjem prestopnem roku. Pred njim je trajno pogodbo podpisal Ekvadorec Piero Hincapie, ki je že v minuli sezoni kot posojen igralec nemškega Bayerja iz Leverkusna igral za ekipo iz severnega dela Londona, nov obraz pa je poleg Colisa tudi francoski vratar Illan Meslier, dosedanji soigralec slovenskega reprezentanta Jake Bijola pri Leedsu.