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Avtor:
K. M.

Sobota,
1. 8. 2026,
14.57

Osveženo pred

36 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

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Natisni članek

Natisni članek
Kranj policija incident

Sobota, 1. 8. 2026, 14.57

36 minut

Groza v Kranju: ob parkiranem vozilu našli moško in žensko truplo

Avtor:
K. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 1,54
policija, policist motorist | Na kraj dogodka je bilo napotenih več patrulj. | Foto STA

Na kraj dogodka je bilo napotenih več patrulj.

Foto: STA

Danes nekaj pred 9.30 uro so bili kranjski policisti obveščeni o varnostnem dogodku na območju Jeprce pri Kranju. Na kraj je bilo takoj napotenih več policijskih patrulj. Policisti so na kraju našli parkirano vozilo, ob katerem sta bili moško in žensko truplo. Kraj dogodka so policisti zavarovali in nemudoma tja napotili tudi kriminaliste Policijske uprave Kranj.

Kriminalistična preiskava na kraju še vedno poteka, zbirajo se obvestila o vseh okoliščinah dogodka. O dogodku sta bila obveščena tudi dežurni preiskovalni sodnik in državni tožilec, ki nista prišla na kraj dogodka. Za obe trupli je bila odrejena sodna obdukcija. Tako motiv za dejanje, kot izvor orožja in streliva, ki so ju našli na kraju, še nista pojasnjena in sta predmet nadaljnje kriminalistične forenzične preiskave. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.

Prve ugotovitve kažejo, da sta osebi umrli zaradi strelov iz najdenega strelnega orožja ter da v dogodku ni bila udeležena tretja oseba. Nevarnosti za okolico in okoliške prebivalce ni.

Ko bo znanih več informacij o dogodku, ki jih bodo kranjski policisti delili z javnostjo. 

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