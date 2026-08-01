Groza v Kranju: ob parkiranem vozilu našli moško in žensko truplo

Danes nekaj pred 9.30 uro so bili kranjski policisti obveščeni o varnostnem dogodku na območju Jeprce pri Kranju. Na kraj je bilo takoj napotenih več policijskih patrulj. Policisti so na kraju našli parkirano vozilo, ob katerem sta bili moško in žensko truplo. Kraj dogodka so policisti zavarovali in nemudoma tja napotili tudi kriminaliste Policijske uprave Kranj.

Kriminalistična preiskava na kraju še vedno poteka, zbirajo se obvestila o vseh okoliščinah dogodka. O dogodku sta bila obveščena tudi dežurni preiskovalni sodnik in državni tožilec, ki nista prišla na kraj dogodka. Za obe trupli je bila odrejena sodna obdukcija. Tako motiv za dejanje, kot izvor orožja in streliva, ki so ju našli na kraju, še nista pojasnjena in sta predmet nadaljnje kriminalistične forenzične preiskave. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.

Prve ugotovitve kažejo, da sta osebi umrli zaradi strelov iz najdenega strelnega orožja ter da v dogodku ni bila udeležena tretja oseba. Nevarnosti za okolico in okoliške prebivalce ni.

Ko bo znanih več informacij o dogodku, ki jih bodo kranjski policisti delili z javnostjo.