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Avtor:
STA

Sobota,
1. 8. 2026,
21.55

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Natisni članek
golf Pia Babnik Pia Babnik

Sobota, 1. 8. 2026, 21.55

1 ura, 21 minut

Golf, OP Velike Britanije

Američanka prevzela vodstvo, Pia Babnik napredovala

Avtor:
STA

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Pia Babnik | Pia Babnik je napredovala na 35. mesto. | Foto Guliverimage

Pia Babnik je napredovala na 35. mesto.

Foto: Guliverimage

Ameriška golfistka Yealimi Noh je prevzela vodstvo na odprtem prvenstvu Velike Britanije. Pred zadnjim dnevom tekmovanja na igrišču Royal Lytham & St. Annes v bližini Blackpoola ima tri udarce prednosti pred petimi najbližjimi zasledovalkami, edina slovenska predstavnica Pia Babnik pa je napredovala na 35. mesto.

Petindvajsetletna golfistka iz Kalifornije je tretji tekmovalni dan končala z 69 udarci, s skupno sedmimi pod parom pa ima lepo prednost pred svojimi tekmicami.

"Začetek dneva je bil nekoliko težaven, nato pa sem le ujela pravi ritem in se na zadnjih devetih luknjah osredotočila na tempo igre. V nedeljo me čaka še en krog, v njem pa želim predvsem uživati. Vesela sem, da sem v takšnem položaju, hkrati pa sem pripravljena na nov izziv," je dejala trenutno vodilna Noh.

Na drugem mestu so Tajka Jeeno Thitikul, Američanka Lucy Li, Nemka Esther Henseleit, Japonka Shiho Kuwaki in Južnokorejka Ryu Hae-ran.

Slednja je bila po dveh dnevih na vrhu razpredelnice. Zmagovalka dveh letošnjih velikih turnirjev PGA v ameriški Minnesoti in prvenstva Evian v Franciji je danes prikazala zelo vihravo predstavo, naredila je kar pet bogeyjev in tekmovalni dan končala s tremi udarci nad parom.

Dvaindvajsetletna Babnik je v petek za las ujela rez, danes pa je prikazala svojo najboljšo predstavo in tekmovanje končala z 71 udarci. Prvi tekmovalni dan je zbrala 72, drugi pa 74 udarcev. S skupno štirimi udarci nad parom si trenutno deli 35. mesto.

Brez možnosti za zmago je bržkone ostala Američanka Nelly Korda. Prva igralka na jakostni lestvici ter zmagovalka letošnjih dveh velikih turnirjev - prvenstva Chevron v Houstonu in odprtega prvenstva ZDA v Pacific Palisadesu v Kaliforniji - je z udarcem nad parom na 16. mestu.

Pariz 2024 golf Pia Babnik
Sportal Pia Babnik po prvem dnevu OP Velike Britanije v zgornji polovici lestvice
golf Pia Babnik Pia Babnik
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