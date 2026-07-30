Newcastle United ostal brez trenerja

Odstopil je trener angleškega nogometnega prvoligaša Newcastle United Eddie Howe. Vodenje kluba je prevzel novembra 2021, potem ko je Newcastle mesec dni pred tem dobil novega lastnika, savdski investicijski sklad. Nasledil naj bi ga Matthias Jaissle, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Angleški Klub je minulo sezono sklenil s 17. porazi na 38 tekmah in sezono končal na 12. mestu lestvice.

Za razhod naj bi se zdaj že nekdanji trener in vodstvo kluba dogovorila v zadnjih 48 urah, a je Howe po poročanju britanskih medijev že pred nekaj tedni nakazal na morebiten odhod. V času pogajanj z vodstvom je sicer nadaljeval s pripravami ekipe na novo sezono, ki jo bo Newcastle začel 23. avgusta proti Liverpoolu.

Za Newcastlom je težavna sezona, potem ko je klub prodal ključna igralca Sandra Tonalija in Anthonyja Gordona, negotova pa je tudi prihodnost kapetana Bruna Guimaraesa. Prav te prodaje naj bi bile ključne pri trenerjevi odločitvi, da zapusti položaj.

Howe je sicer vodenje kluba prevzel jeseni leta 2021, štiri leta pozneje pa z zmago v ligaškem pokalu prekinil 70-letno klubsko sušo z lovorikami.

Po poročanju BBC naj bi ga na položaju nasledil Matthias Jaissle, ki se bo v Newcastle preselil iz savdskega kluba Al-Ahli.

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