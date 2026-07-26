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Avtor:
STA

Nedelja,
26. 7. 2026,
14.24

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Joe Gomez Liverpool Premier League angleško prvenstvo Andoni Iraola

Nedelja, 26. 7. 2026, 14.24

1 ura, 18 minut

Poškodba Gomeza zasenčila začetek Iraolovega obdobja pri Liverpoolu

Avtor:
STA

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Joe Gomez | Joe Gomez se je poškodoval. | Foto Guliverimage

Joe Gomez se je poškodoval.

Foto: Guliverimage

Andoni Iraola je dejal, da je bila poškodba Joeja Gomeza na prijateljski tekmi, v kateri je Liverpool premagal Sunderland, "najslabša novica" na začetku njegovega mandata" na trenerski klopi Liverpoola, poroča francoska tiskovna agencija AFP. To je bila Iraolova prva tekma, odkar je po koncu prejšnje sezone prišel iz Bournemoutha.

Španec, ki je zamenjal odpuščenega Arneja Slota, je spremljal zmago Liverpoola s 4:2 na uvodni tekmi turneje po Združenih državah Amerike v Nashvillu. Za zmago so zadeli Kieran Morrison, Dominik Szoboszlai, Federico Chiesa in Lewis Koumas.

Vendar pa je moral Gomez, ki je tekmo začel kot osrednji branilec in kapetan moštva, igrišče zapustiti že v osmi minuti. Njegov predčasni odhod z igrišča je še povečal Iraolove skrbi glede obrambe, saj se novinec Jeremy Jacquet šele počasi vrača po težavah s formo, Giovanni Leoni pa okreva po dolgotrajni odsotnosti.

Andoni Iraola je prvič vodil Liverpool. | Foto: Guliverimage Andoni Iraola je prvič vodil Liverpool. Foto: Guliverimage

Iraola je že prej ta teden opozoril, da je njegova ekipa v obrambi kadrovsko zelo okrnjena. "Verjetno je bila najslabša novica prav poškodba Joeja. Bili smo zadovoljni, saj smo celotno obdobje treningov opravili brez izgube katerega koli igralca. Na našo žalost pa smo sedaj takoj na začetku serije tekem izgubili Joeja," je dejal Iraola.

"Glede Jeremyja smo se odločili za previden pristop. Zaradi poškodbe rame ni igral več mesecev. Zato menim, da bomo z njim ravnali previdno. Verjetno bo igral na zadnji tekmi te turneje po ZDA in tako dobil nekaj igralnih minut," je dodal trener.

Kljub težavam s poškodbami Iraola upa, da bo zmaga Liverpoolu služila kot dobra podlaga za napredek pred tekmama proti Wrexhamu v New Yorku in Leedsu v Chicagu.

Virgil van Dijk je po nastopu Nizozemske na svetovnem prvenstvu dobil dodaten čas za počitek. Iraola je potrdil, da so Alexander Isak, Florian Wirtz in Ryan Gravenberch po premoru zaradi nastopa na SP že v Chicagu in se bodo kmalu znova pridružili ekipi.

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