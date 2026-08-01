Na štajerskem derbiju remi, na prekmurskem pa kar sedem golov

Sobota je prinesla prva derbija nove prvoligaške sezone. Maribor je v tretjem krogu v Celju z branilci naslova igral neodločeno 1:1. Vijolice so z golom Žige Repasa povedle že v tretji minuti, grofje so izenačili v 79. Po podaji Maria Kvasića je zadel Darko Hrka. Tekmo si je v živo ogledal tudi nekdanji trener Olimpije, Celja in Eintrachta, Albert Riera. Pred tem je bil na sporedu prekmurski obračun Nafte in Mure. Ob polčasu so domači vodili z 2:1, videli pa smo dva razveljavljena zadetka. Še bolj dramatičen je bil drugi polčas, Nafta je slavila s 5:2. Tri tekme bodo odigrane v nedeljo. Bravo bo evropske rane celil na gostovanju pri Radomljah, Koper se po blamaži proti Fercem odpravlja v Grosuplje, Olimpija pa bo pod vodstvom novega trenerja Jugoslava Trenčovskega gostila Aluminij.

1. SNL, 3. krog:

Sobota, 1. avgust:

Maribor vodil od tretje do 79. minute

Žan Karničnik Foto: Luka Kotnik Maribor je v prejšnji sezoni na štirih štajerskih derbijih tekmecem iz Celja vzel eno samo točko. Na koncu pa je zaostanek vijoličastih za novo okronanimi državnimi prvaki znašal 21 točk, kar je pod Kalvarijo sprožilo malo revolucijo. In pestro poletje lahko premeša razmerja moči v ligi, nenazadnje je Žan Karničnik iz Celje prestopil prav v Maribor. Domači trener je zaradi evropskega poletja na klopi pustil najboljšega posameznika z dvoboja z Egnatio Maria Kvesića. Peta ekipa minule sezone 1. SNL je tako v prvi dvoboj nove z branilci naslova vstopila v vlogi favorita.

Darko Hrka je izenačil na 1:1. Foto: Luka Kotnik In tako se je začela tudi tekma. Žiga Repas je izkoristil vrzel v celjski obrambi in za vodstvo z 1:0 zabil že v tretji minuti. V nadaljevanju prvega polčasa so imeli sicer več žogo Celjani, a niso imeli niti enega strela znotraj okvira vrat. Je bil pa še trikrat na preizkušnji domači vratar Žan-Luk Leban. V 29. minuti sta mu zapretila Tio Cipot in Karničnik, v 37. minuti pa je še drugič branil Cipotu, nekdanjemu nogometašu Mure. Ob koncu polčasa je prek gola streljal povratnik v Maribor Jan Mlakar.

Z vstopom Kvesića že na samem začetku prvega polčasa je igra Celja takoj postala bolj podjetna. Prav hrvaški nogometaš je v 53. minuti zatresel okvir vrat. Kmalu zatem je Leban ubranil strel razigranemu Isaacu Tshipambi. Sredi drugega polčasa je pri Mariboru v igro vstopil povratnik v ekipo Luka Zahović. To je bila njegova 200. tekma za Maribor. Benjamin Verbič, ki se je ta teden vrnil v Celju, je ostal na klopi. Prav tako za države prvake ni igral Damjan Vuklišević. Smo pa v 79. minuti le dočakali drugi gol na srečanju. Po še eni izvrstni podaji Kvesića je z glavo za izenačenje na 1:1 zadel Darko Hrka. Njegov šele tretji gol v prvi ligi. Dišalo je po preobratu in tri minute pozneje je zadel Veton Tusha. Gol pa ni veljal, saj je bil ob sprejemu žoge v prepovedanem položaju. V sodnikom dodatku je zelo lepo priložnost za zadetek in zmago Maribora zapravil Tshipamba.

Darko Hrka Foto: Luka Kotnik

Na prekmurskem derbiju kar sedem golov

Mitja Mörec in njegova Mura sta doživela pravi šok. Foto: Jure Banfi Nafta in Mura sta na prekmurski derbi vstopili z odlično popotnico. Še posebej pozitivno je presenetil povratnik v prvo ligo, ki je v Stožicah s 3:0 odpravil Bravo. Črno-beli pa so v drugem krogu ugnali Olimpijo. Pred tem je Mitja Mörec na klopi Mure debitiral z remijem proti prvakom Celjanom.

Tekma je imela silovit začetek na obeh stran. Lendavčani so zadeli že v četrti minuti, a je bil gol Anisa Jašaragića zaradi prekrška razveljavljen. V 21. minuti so domači vendarle povedli: po pretkani visoki podaji Luke Pihlerja prek branilcev je z glavo žogo v mrežo potisnil Josip Ivan Zorica. Deset minut pozneje je bilo že 2:0. Zadel je nekdanji Muraš Amadej Maroša, ki se zadetka iz spoštovanja ni pretirano veselil. Po doseženem drugem golu je Lendavčanom nekoliko padla zbranost in je to kaznoval Kristjan Trdin. A je VAR pokazal, da je bil v prepovedanem položaju in tako so sodniki razveljavili še drugi gol na tekmi. Se je pa branilec Trdin vendarle kmalu znašel med strelci. Bil je to prosti strel iz učbenikov. Za znižanje na 1:2.

Josip Ivan Zorica Foto: Jure Banfi Dramatična tekma v Lendavi se je nadaljevala tudi po glavnem odmoru. V vrzeli v Murini obrambi je dobil Luka Pihler veliko prostora za močan strel. Žiga Ferminšek se je žoge s prsti sicer dotaknil, a je vseeno zletela v njegov gol. Samo pet minut pozneje je bilo že 4:1. Jašaragić je po protinapadu odlično preigral, žogo podaljšal do Zorice, ki je zaključil z odličnim strelom. Še tri minute pozneje pa je Jašaragić še sam zadel. Po še enem izvrstnem slalomiranju med Muraši. Na semaforju je bilo že 5:1. Murin trener je moral poseči po menjavah, na zelenico sta prišla tudi povratnika, Alen Kozar in Luka Bobičanec, ki se vrača po težki poškodbi. Alen Korošec pa je bil tisti, ki je v 70. minuti znižal na 2:5, kar je bil tudi končni izid.

1. SNL, 3. krog:

Sobota, 1. avgust:

Nedelja, 2. avgust:

Lestvica